„Jsme všichni rádi, bylo to už dlouhé, ubíjející. Nedalo se ale nic dělat. Museli jsme to prostě vydržet,“ řekl záložník Hanáků, který prozradil, že s míčem se během individuální přípravy prakticky vůbec nepotkal.

Jak jste si s ním tedy dnes rozumněl?

Prvních pět minut moc ne. Pak už to ale bylo lepší, tak doufám, že se to bude jen a jen zlepšovat.

I profesionální fotbalista může mít po pěti týdnech problém?

Když něco děláte každý den a pak pět týdnů vůbec, tak je jasné, že trochu vyjdete ze cviku, ale stačí pár kontaktů a je to zase v pohodě.

Vážně jste ho nepotkal? Ani v obýváku na chviličku?

Nene. Do obýváku bych se vůbec neodvážil, to bych akorát něco rozbil. Snažil jsem se běhat a plnit úkoly, které jsme měli. S míčem jsem ale nebyl.

Nezačalo vás nakonec to běhání bavit, když to byla aspoň možnost vyrazit ven z domova?

Mě osobně ani moc ne. Já jsem šel radši ven se psem a podobně. Daleko radši jsem na hřišti. To je to lepší, než běhat někde na poli. Ale máte pravdu, že když bylo pěkné počasí, tak to bylo fajn. Že člověk aspoň nebyl pořád jen doma. Mohl se vyvětrat a přijít trochu na jiné myšlenky.

Jak moc mezi hráči řešíte, jestli se liga dohraje, případně jak?

Já moc ne. Čekám, co funkcionáři vydají. Stejně to nijak neovlivníme. Myslím si, že se to musí dohrát, ale že bych se tím nějak extra zabýval to ne. Až to bude jasné, tak nám to určitě s nějakým dostatečným předstihem sdělí. Pak se na to můžeme zaměřit.

Pokud se opravdu liga dohraje, bude to bez diváků. Dovedete si to představit?

Bude to asi trochu jako přátelák. S tím se ale nedá nic dělat. Tahle sezona už nebude standardní. Budeme asi všichni rádi, když se to aspoň nějak dohraje. Pro nás by to bylo super hlavně kvůli poháru, kde jsme v semifinále. Další sezona už snad bude normální.