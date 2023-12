Krásný gól vystřihl v sobotu stoper Sigmy Olomouc Vít Beneš proti Slovácku. Netradičně levačkou z voleje poslal míč pod víko Hečovy brány. Při zakončení bylo vidět, jak si dává pozor, aby na těžkém terénu, který byl pokrytý sněhem, neuklouzlo a správně zkoordinoval pohyb. Povedlo se mu to náramně. Jeho trefa stačila nakonec na bod a oslavil ji „andělíčkem“ ve sněhu.

SK Sigma Olomouc - 1. FC Slovácko, sníh | Foto: SK Sigma Olomouc

Má člověk vůbec radost z fotbalu po takovém utkání?

Radost? Jediná asi z toho, že jsem to ve zdraví přežil. Nevím, jestli ten dnešní zápas někoho těšil. Jestli to lidi u televize uspokojilo… Co se týče zápasu, první poločas byl z naší strany lepší. Po změně stran to byla nakopávaná i s ohledem na terén.

Bylo pro vás překvapení, že se nakonec hrálo?

Od rána jsme tu všichni spekulovali. Věděli jsme, že je nějaká předpověď, a že i přes noc něco napadlo. Ráno, když jsme měli rozcvičení, byl trávník pokrytý sněhem. Do poslední chvíle jsme nevěděli. Až nějak kolem dvanácté, jedné hodiny jsme se dozvěděli, že se bude hrát, protože přijeli rozhodčí a schválili to. Tak jsme se sešli. Nic jsme s tím nemohli udělat. Na nás není, abychom rozhodovali. Od toho jsou tu jiní lidé.

Trenér Svědík říkal, že šlo o zdraví hráčů. Vnímal jste to stejně?

Samozřejmě Terén byl těžký, byť hřiště vypadá dobře. Dobře si se zátěží a sněhem poradilo. Ale není to jen o hráčích. Je to o lidech, kteří přišli. Museli tady dvě hodiny mrznout. Je to o všech, co tu byli.

Co se stalo ve druhé půlce, že vás Slovácko zatlačilo?

Byli jsme pasivní. Slovácko nás zatlačilo. Přišlo mi, že to není poprvé, kdy doma vedeme a zalezeme. Byť jsme dobře bránili, stačila jedna zblokovaná střela a byla z ní penalta. Ve středu jsme byli pasivní, ale v dobírání ve vápně, když měli centry a střely, tak se to zblokovalo. Celkově to nebylo jen o středu zálohy, ale o nás všech.

Co váš gól? Byl takový netradiční, levačkou, trošku přes šajtli.

Jsem trochu jiný v tom, že jsem pravák, ale veškeré technické věci dělám levačkou. Pro mě to byla situace, kterou znám z tréninku. Akorát v zápase jsem se do takové situace ještě nikdy nedostal, aby to takto ke mně vypadlo z vápna. I s velkou dávkou štěstí to tam takhle zapadlo.

Jak se vám na tom hřišti hrálo? Nevypadalo to, že byste klouzali.

Kolíky splnily účel. Vybral jsem si větší, byť je to na úkor toho, že se nedostanu pod míč a bylo to také na úkor fotbalu někdy. Měl jsem několik kopů, kdy to s kolíky nejde odkopnout, ale pro mě bylo důležité, abych nepodklouzl a nezpůsobil chybu v obraně, nebo se nezranil kvůli nějakému nečekanému pohybu nezranil a nenatáhl si třeba sval.

Bylo hřiště z vašeho pohledu regulérní?

Nevím, to je těžké soudit. Už jsem během kariéry hrál kdysi i na zmrzlém hřišti. Ještě, když jsme měli korkové kolíky. Těžko soudit, zda je to hratelné, nebo ne. Museli jsme to odehrát, tak jsme to odehráli.

Termínovka je hodně našlapaná. Jaký máš názor na fotbal v prosinci?

Vidíte, že si počasí dělá, co chce. Teplo bylo do půlky října, pak přišly změny počasí. Těžko předvídat. Další sezona zase začne dřív… Je nás šestnáct týmů v lize a pokud nás je tolik, musí se v těchto měsících hrát. Pokud by nás bylo míň, dá se to rozprostřít i jinak, ale je to našlapané.

Jak byl vidět žlutý míč?

Asi byl vidět lépe než soupeř. Už v Karviné jsme o poločase po soupeři požadovali, aby změnil dresy, což se podařilo. Tentokrát s tím nešlo nic dělat, protože když se schvalovalo, že se zápas bude hrát, Slovácko už bylo na cestě. Zřejmě s tím nepočítali.