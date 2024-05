Trenér Jiří Saňák oficiálně končí na lavičce Sigmy Olomouc. Klub to onámil ve středu na klubových stránkách, kde s koučem přinesl také rozhovor. Saňák působil v klubu tři roky. Většinu jako asistent trenéra Václava Jílka, po kterém mužstvo během jarní části FORTUNA:LIGY přebral. Nakonec s ním skončil osmý po základní části a v play-off nadstavby vypadl hned v prvním dvojutkání s Hradcem Králové.

Jiří Saňák jako hlavní trenér Sigmy Olomouc | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Když se ohlédnu, tak mě naplňuje pocit tvrdě odmakané práce. Neberu to jako hořký konec. Konce patří k životu trenéra. Myslím, že s Vencou Jílkem a celým realizákem a s hráči, jsme odvedli dobrou práci. To, že se některé cíle nepodařilo úplně naplnit, to k fotbalu patří. Trápí mě to. Ale můžu říct, že jsme tomu dali za ty tři roky dali všechno. Fotbalový život jde ale dál. Sigma je v podstatě můj mateřský klub v profi fotbale a budu jí držet palce dál,“ hodnotil pro klubový web už svoji pátou kapitolu v Sigmě Olomouc Jiří Saňák, pro kterého byla krátká štace na pozici hlavního kouče tou první v české nejvyšší soutěži.

Už v minulosti se psalo o tom, že by Jiří Saňák měl od nové sezony nahradit Radoslava Kováče v Pardubicích. O nových jménech pro Sigmu se pak mluví o Martinu Hyském či Tomáši Janotkovi.