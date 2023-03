Se změnou na brankářském postu a bez Víta Beneše vstoupili fotbalisté Sigmy v Doosan Aréně k duelu s Viktorií Plzeň. Jakuba Trefila nahradil mezi třemi tyčemi další mladík Tadeáš Stoppen, pro kterého šlo o druhý start v nejvyšší soutěži. Stopera Beneše nepustilo do hry zranění. Stejně jsou na tom Lukáš Vraštil a Jan Fortelný. Na lavičce pak začala čerstvá posila Martin Pospíšil.

V desáté minutě poprvé zahrozila Plzeň, po rozehraném rohovém kopu hlavičkoval Hejda těsně vedle. Hned z protiútoku mohla trestat Sigma. Chytil v situaci tři na dva přihrál Růskovi o kousek dál, než bylo potřeba a Růska, který zakončoval v pádu, vychytal brankář Staněk.

„Navedl jsem to a chtěl jsem míč prostrkávat na Pavla Zifčáka, bohužel si Tonda myslel, že to bylo na něj. Mohl jsem to ale vzít na sebe, byl jsem na penaltě,“ hodnotil Mojmír Chytil v rozhovoru pro O2TV.

Další nebezpečná akce Viktorie přišla ve 14. minutě. Míč se dostal k Chorému po ose Květ, Vlkanova, ale ani tentokrát nemusel Stoppen poprvé zasahovat. Plzeňský útočník totiž z otočky přestřelil.

Ve 25. minutě hlavičkoval po centru Holíka mimo Vlkanova. Po vyrovnaném začátku měla následně více ze hry Plzeň, ale optickou převahu nevyužila. Neujala se ani standardka Sigmy, Ventúra našel na přední tyči Chytila, ten ale hlavičkoval mimo.

Poločas tak skončil bez branek. Pro Hanáky se v jeho závěru ale přece jenom stala nepříjemnost. Chytil fauloval Jemelku a viděl žlutou kartu. Byla to pro něj čtvrtá v sezoně, takže v následujícím kole doma proti Českým Budějovicím nebude moci nastoupit. Přitom to byl Chytil, kdo byl v úvodní osmiminutovce třikrát faulován.

Po změně stran zamkla Plzeň Sigmu na její polovině, ale Holík po centru nezakončil, Chorý sklepl Květovi na paty a Sýkorova střela byla zablokovaná. Viktoriáni nevyužili ani špatnou rozehrávku Stoppena.

Kouč Václav Jílek na průběh reagoval hned trojím střídáním a v 55. minutě se na hřiště v dresu Olomouce dostal také Martin Pospíšil. Jak už bývá u Sigmy zvykem, změnila během duelu rozestavení.

„Cítil jsem, že je potřeba s tím něco udělat, zápas nám utíkal. Ztratili jsme aktivitu, ztráceli jsme spoustu míčů. Proti Plzni nejde hrát pasivně,“ hodnotil trenér Sigmy Václav Jílek.

Ani to ale nepomohlo a v 63. minutě ztratil Zifčák míč na své polovině, Mosquera našel centrem Chorého, který sklepl na Buchu a ten překonal Stoppena. Sigma tak v pátém ze šesti duelů opět inkasovala jako první.

„Byla to individuální chyba, Zifčák míč ztratil lehkovážně,“ věděl Jílek.

Stoppen si tak zákrok připsal až o tři minuty později, kdy vyrazil nájezd Matěje Vydry a udržel Sigmu na dostřel.

A jak důležitý to byl zákrok se ukázalo v 68. minutě. Sláma centrem našel Chytila a ten z voleje střelou pod víko devátým gólem v sezoně srovnal. Velký kus práce pak odvedl také Antonín Růsek, který svým náběhem strhl oba stopery Jemelku s Hejdou na přední tyč a Chytil tak byl před Staňkem osamocen.

„Jirka dostal dlouhý balon a ten centr má skvělý. Viděl jsem, že Tonda jde na přední tyč, tak jsem si na míč počkal na penaltě a přišel tam,“ popisoval Chytil.

Čtvrt hodiny před koncem mohl domácím vrátit vedení Chorý, po prostrčení Vydra ale trefil jen tyč.

Ve čtvrté nastavené minutě mohl trefit tři body druhým gólem v utkání Bucha, ale orazítkoval jen druhou tyč olomoucké brány.

A jelikož Stoppen chytil také poslední dalekonosnou střelu Jirky, tak Sigma Olomouc zapsala šestou remízu v řadě. Na výhru proti Plzni pak nadále čekají a Viktorii neporazili podvacáté v řadě.

„Remízu tentokrát bereme. Stálo u nás štěstí a byli jsme efekticní. Je zasloužená, protože jsme utkání odpracovali. Výhře jsme z těch šesti zápasů byli nejdál,“ uzavřel Václav Jílek.

FC Viktoria Plzeň - SK Sigma Olomouc 1:1 (0:0)

Branky: 62. Bucha - 68. Chytil.

Rozhodčí: Starý - Kubr, Slavíček. ŽK: Staněk - Chytil, Breite, Vaněček, Stoppen. Diváci: 8341.

Plzeň: Staněk - Holík, Hejda, Jemelka, Havel (84. Durosinmi) – Květ, Bucha – Sýkora (60. Vydra), Vlkanova (46. Mosquera), Kopic (78. Jirka) – Chorý. Trenér: Michal Bílek.

Sigma: Stoppen - Zifčák (65. Zorvan), Pokorný, Poulolo (55. Greššák), Sláma - Breite, Ventúra (55. Pospíšil) - Vodháněl (55. Zmrzlý), Růsek, Navrátil - Chytil (90+2. Vaněček). Trenér: Václav Jílek.