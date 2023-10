Fotbalová Sigma nezvládla utkání s Baníkem Ostrava. Padla 0:3. Duel rozhodla červená karta pro brankáře Matúše Macíka, který měl raději podle trenéra Jílka nechat Tanka běžet. „Věřím, že v jedenácti bychom dokázali se zápasem něco udělat i kdybychom prohrávali 0:2,“ říká kouč.

Atmosféra Sigma - Baník | Video: Michal Muzikant

Jak zápas hodnotíte?

Tvrdá porážka a tvrdý náraz. Porážka 0:3 doma není nic příjemného. Má to jasné opodstatnění. První věc je nechybovat a my jsme těch chyb udělali moc. Na počet brankových příležitostí nebyl Baník lepší. Utkání ovlivnily hrubé chyby a v deseti bylo potom těžké s tím něco udělat Nemůžu mužstvu upřít snahu. I vstup do druhého poločasu vůbec nebyl špatný. To, co jsme neměli, to měl soupeř. podržel ho brankář Letáček. Jeho skvělý výkon byl také faktorem a my jsme se nedostali na kontaktní gól. Po třetí brance bylo hotovo.

Macíkovi asi budete jeho chyby vyčítat.

Všichni jste to viděli. Dostali jsme první gól z nešance, z ničeho. Ze špatného postavení a řešení Máci. Při druhé situaci chápu, že se tam snaží dostat, ale Bylo by pro mě přijatelnější ho pustit, možná by dal Tanko druhý gól. V plném běhu byl Ondra Zmrzlý a nebyla by to jednoduchá situace, kdyby Tanko pokračoval do pokutového území. Bohužel došlo ke kontaktu. Chyby utkání výrazně ovlivnili. Myslím, že Máca si bude sám vědom, že mu utkání nevyšlo.

Co dělat, aby Tanko nedostával tolik míčů?

Je to otázka toho, že necháte prostor na finální balon. Chybí nám důraz. Míč za obranu přijít může… Ale Tanko byl přikrytý Pokorným, byla to zvládnutá situace, bavme se jen o té druhé. Nechali jsme Baníku krok, dva, to je náš problém, nebyli jsme důrazní. Nechceme faulovat, ale jsou situace, kdy musíte hrát důrazně, agresivněji. ostřeji. Musíme tam dostat fyzičnost, osobní odvahu.

Vystřídal jste o poločase Pospíšila se Zorvanem, kteří byli poměrně aktivní, proč?

Je potřeba najít balanc do utkání. Pokud chceme hrát na dva útočníky 4-3-2 , tak potřebujeme dynamiku do středu hřiště a vyváženou ofenzivu a defenzivu. Přišli tam dynamičtější hráči v podobě Honzy Navrátila a Honzy Fortelného. Denis Ventúra měl jen držet prostor. Těžko můžeme chtít od Pospíšila, aby běhal strana, strana. Záměr se povedl, dvacet minut minimálně jsme byli vyrovnaným soupeřem, vycházely nám presinkové situace, ale nebyli jsme efektivní.

A střídání Vodháněla při vyloučení Macíka?

Vynucené, přišel s tím, že mu Kpozo naložil, dohrál ho kolenem na záda a nemohl pokračovat, to je to, co my neumíme… Potom ještě Kramář při standardce špatně došlápl, má těžký výron kotníku a vypadá to podle prvních zpráv, že bude pět až šest týdnů mimo.

Lukáš Juliš si obnovil zranění, byl risk dát ho do sestavy?

Ne. Bylo to stoprocentní, čtyři dny se čekalo, nic mu nebylo. Den před zápasem absolvoval plné sprinty, plných šedesát minut. Dostali jsme zelenou od fyzioterapeutů. Nemyslím, že by došlo k trhlině, ale ucítil ten sval. Byl tam výpadek u červené, nehrálo se, ztuhlo mu to. Kdyby zůstal v provozní teplotě, tak se to možná nestalo. Neriskoval bych, kdyby byl připravený jen na devadesát procent.

Co říkáte na promarněnou možnost nalákat lidi na další zápas?

Každý zápas má nějaký příběh. Beny má dát ve třetí minutě gól, čistá šance z pěti metrů. Pak zákrok Letáčka. Kolikrát jsem kritizoval vstupy do utkání, teď jsme byli nachystaní a vstoupili jsme do toho dobře, ale pak dá Baník takový gól…

Přitom úvod zápasu od vás nebyl špatný.

Jsem přesvědčený, že i kdybychom šli do dvoubrankové ztráty, tak bychom s tím něco udělali. V deseti je to složité, mentalita hráčů Pak ztráta motivace v deseti, což bylo vidět ve zbytku prvního poločasu. Po změně stran jsem cítil změnu, když jsme do toho sáhli a mužstvo znovu připravili. Kdyby přišel kontaktní gól, tak věřím… Kůži jsme lacino neprodali, ale byli jsme neproduktivní, udělali fatální chyby a zranili se nám klíčové hráči. Nevyšlo to, všechno bylo špatně.