Jednoznačně lepší, přesnější, pohyblivější, odvážnější, aktivnější, kvalitnější - přesně takhle mluvil o soupeři trenér Sigmy Václav Jílek po výhře na Slovácku. Jeho svěřenci brali tři body. Výkon byl ale obzvláště v první půli hodně špatný.

Děkovačka hráčů Sigmy s fanoušky po výhře na Slovácku | Video: Michal Muzikant

Vyhráli jste po jedenácti letech na Slovácku, ale co ten výkon?

Nevím, kde začít. V prvním poločase jsme nepředvedli vůbec nic. Víte, kdo v něm byl naším nejlepším hráčem? Nevíte. Ani nemůžete, byli to fanoušci, kteří na obou stranách zaslouží absolutorium. Z nich mám radost a tím výčet pozitivních věcí končí. Hráli jsme ustrašeně, přesto jsme dali jednoduchý, darovaný gól. Od té doby to bylo na jednu bránu. Slovácko bylo jednoznačně lepší, přesnější, pohyblivější, odvážnější, aktivnější, kvalitnější a nevím, kolik přídavných jmen bych ještě vymyslel. Domácí musí porážku těžko kousat. My jsme nestíhali a kazili jsme. Nechtěli jsme se takhle prezentovat a doufám, že dlouho nebudeme. Mužstvo jsem nepoznával.

Ve druhém poločase pomohla střídání?

Souhlasím. Bylo to jiné kafe, i když ne nějaká zásadní změna. Udělali jsme dvě změny, přitáhli jednoho hráče do středu a začalo nám to fungovat. Přešli jsme do jiného rozestavení a byli jsme kompaktnější. Přesto jsme opět prokázali nekvalitu v brejkových situacích. Jsem rád za tři body. Nedivím se, že jsme tady jedenáct let nevyhráli. Po tomto utkání mohla série pokračovat. I přes výhru je tam obrovský vykřičník.

Nebezpečný Vodháněl táhne Sigmu. Limity má ještě výš, hlásí Jílek

Už od dvacáté minuty se rozcvičoval Jan Fortelný. Měl jste v hlavě dřívější střídání než o přestávce?

Měl, Lukáši Vraštilovi úplně utkání z pozice levého stopera nevyšlo. Měli jsme myšlenku vrátit tam Ondru Zmrzlého a přeskupit to, ale nerad sahám k těmto střídáním, když situace není katastrofální. Závěr jsme nějakým způsobem dohráli, ale chyběla nám tam levá noha a kvalita v zakládání akci.

Nakonec nebyl Jan Fortelný ani mezi dvojicí hráčů, kteří šli na hřiště o poločase. Proč jste změnil názor?

Chtěli jsme nahoře udržet Vodyho (Jana Vodháněla) a přejít na 3-5-2. Vyhodnotili jsme si to tak, že nám tam bude pasovat spíše hráč, který podrží míč a vynutí si faul. Filip Zorvan je na tohle silnější a systémově usazenější. Forty řeší situace víc individuálně.

Naopak ze hřiště šel Martin Pospíšil.

Je to vynikající hráč, který má obrovské předpoklady. Je skvěle technicky vybavený, ale víme, že mu něco chybí v defenzivě. Proto si slibujeme, že nám pomůže v ofenzivě. Když mu ale tyhle věci nejdou… Měl tam dvě laciné ztráty, po kterých se Slovácko dostalo jednoduše na míč. Měli jsme problém udržet balon a neřekl bych, že to bylo způsobeno obrovskou agresivitou Slovácka, ale naší nekvalitou a neodvahou.

Co se vlastně dělo v kabině, když vedete, ale hrajete opravdu špatně?

Byli byste překvapení, asi byste čekali, že tam bude Jílek řvát po hráčích a do všeho kopat, ale proběhlo to úplně v klidu. První věta byla, že máme obrovskou výhodu a předpoklad, že už hůře hrát nemůžeme. To si hráči musí uvědomit. Neviděl jsem z naší strany za poslední dobu slabší výkon než v prvním poločase. Mluvili jsme o taktice. Ukázali jsme hráčům, v čem je problém. Reakce nebyla na mě, abych je vyprovokoval, ale na nich, aby zlepšili svoji výkonnost a minimálně z části se to povedlo.

Nefungoval vám ani presink.

Souvisí to s odvahou, agresivitou a běžeckou intenzitou. Byli jsme pomalí a málo agresivní. Když děláte presink a jste tři metry od hráče, tak to není presink, my jsme je stínovali. Nebyla tam agresivita a nastavení, které nás zdobí. Je to pro mě velký vykřičník.

FOTO: Šance, břevna a znovu zahozená penalta. Hanácké derby vítěze nemělo

Panuje alespoň spokojenost s tím, že jste se v závěru nedostali pod tlak a utkání zkušeně dohráli?

Ukazuje to na určitý charakter. V první půli mělo Slovácko asi pět šancí, které mohlo dohrát do gólu, ale netrefovalo bránu. Nevím, jestli měl Macík nějaký těžký zákrok. Pak jsme ale hráli ve velmi dobrém postavení a Slovácko bylo po druhém gólu nervóznější. Už nebylo tak nebezpečné. Vrátil se nám do obranné řady Kuba Pokorný s maskou, neměl to jednoduché, ale ve druhé půli podal vynikající výkon.

Uskákali jste také jedenáct rohů soupeře.

Musím to zaklepat, ale už v minulé sezoně jsme po rohu neinkasovali a teď v tom pokračujeme, přestože jich mají soupeři dost. Budu rád, když na to navážeme.

Vzpomenete si, kdy jste naposledy porazil Martina Svědíka?

Jednou v domácím prostředí 1:0. Byli jsme tehdy na sestup a zvolili jsme hodně úsporný režim, který odpovídal dnešku.

V nominaci vůbec nebyl Vojtěch Křišťál.

Už minulý zápas hrál se sebezapřením. Tehdy byl ale problém, že nemohl nastoupit kvůli zlomenému nosu Kuba Pokorný. Vojtovi problémy, které bych nechtěl blíže specifikovat, přetrvávají. Dostal na týden klidový režim, absolvoval odběry a věřím, že to dobře dopadne. Snad zabere konzervativní léčba a bude během čtrnácti dní připravený.