Nástup do utkání nebyl ideální, už v 19. minutě totiž prohrávali 0:2. Problémy obraně dělal Alex Iván, který dal obě branky Spartaku.

„Určující bylo, že jsme udělali laciné chyby při obou gólech. Měli jsme míč na noze a přišel nedůrazný odkop. Pak brankář nezvádl rozehrávku, stane se, ale byly to triviální věci“ hodnotil Jílek.

Přitom ale viděl, že jeho tým není tím horším. „V průběhu první půle jsme měli více příležitostí, minimálně kontaktní gól jsme si zasloužili,“ dodal. Tu vstřelil po asistenci Zmrzlého Daněk.

„Kryštofa jsem tam viděl,“ řekl Zmrzlý k přízemnímu centru. „I když jsme prohrávali 0:2, byli jsme v zápase. Byli jsme na míči, vytvářeli si šance,“ pokračoval levý bek.

Klíčový moment nastal v úvodu druhého dějství, kdy mohl Iván zkompletovat hattrick, ale přestřelil.

Následovalo srovnání v podobě krásného lobu Antonína Růska.

„Pro útočníka je důležité, když dá gól, ale nebylo to pouze o té brance a o tom, jak šanci proměnil. V prvním zápase nepodal stoprocentní výkon, byl odříznutý a nedařilo se mu situace dohrávat, jak jsme byli zvyklí ze závěru podzimu. Ale proti Trnavě ukázal kvalitu, kterou očekáváme, udržel spoustu míčů a byl cítit v mezihře., spokojenost,“ řekl kouč.

Vzhledem k tomu, že Radek Látal odešel na hostování do Karviné a v kádru zůstal jediný klasický pravý bek Juraj Chvátal, zkoušeli Hanáci alternativy v podobě Tomáše Zahradníčka a dokonce také Pavla Zifčáka.

„Juraje jsme tam nechtěli dávat, ať vidíme i další hráče,. Zahry odehrál šedesát minut, které zvládl slušně, poté měl problémy s kolenem a nikdo jiný než Zifčák se v tu chvíli nenabízel,“ objasnil Jílek.

Nakonec přišlo rozuzlení čtyři minuty před koncem, kdy se z přímého kopu prosadil Zmrzlý.

„Nevím, jestli byla chyba ve zdi. Chtěl jsem to hlavně trefit. Zkoušeli jsme to na tréninku a moc to nelétalo. Pablo se mi smál, ať radši vůbec nekopu, ukázal jsem mu, že můžu,“ smál se Zmrzlý. „Na tréninku zlomili tři panáky,“ prohodil Jílek.

Zmrzlý se pod vítězství 3:2 podepsal brankou a asistencí. „Takhle si to do ofenzivy představuji. Ale v defenzivě jsem nebyl dobrý, Iván mi dělal problémy byl dobrý na balonu, rychlý. Chtěl jsem to týmu vrátit útočnou fází,“ hodnotil obránce svůj výkon.

Díky výhře má Sigma jasné prvenství v celém Tipsport Malta Cupu. Na svém kontě má totiž šest bodů, druhá Trnava jen tři a při konečné tabulce rozhoduje vzájemný zápas.

„Daleko víc si cením obratu, konfrontovali jsme se s dobrým mužstvem. I ve chvíli, kdy jsme tahali za kratší konec, tak jsem neviděl žádnou rezignaci v přístupu ani kvalitě. Tohle je nejcennější, co si odnášíme. Je pěkné, že po dvou duelech máme prvenství jisté, ale důležité je, prezentovat se kvalitou. Samozřejmě i výsledky jsou pro sebevědomí důležité,“ shrnul Jílek.

Sigma ovšem inkasovala jako první ve třetím ze čtyř přípravných duelů.

„Je to problém pro každé mužstvo. Tým, který se dostane do vedení, dovede zápas častěji k bodům. Pro nás je to vztyčený prst, abychom pracovali na koncentraci a nedávali soupeři laciné příležitosti ke skórování, protože Trnava je trestala,“ je si vědom trenér.

Dvakrát se Sigmě povedlo nepříznivý vývoj otočit – s Vyškovem a nyní s Trnavou. „Nechtěl bych srovnávat Vyškov a Trnavu. Byl to zápas rozdílné kvality, navíc soupeř vedl o dvě branky, takže to bylo složitější. Tým ukázal charakter, týmovost a vítěznou mentalitu,“ byl spokojený.„Obrat je pro nás super povzbuzení, ale doufám, že nebudem muset otáčet každý zápas a v lize budeme také vést,“ uzavřel Ondřej Zmrzlý.