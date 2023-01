Pro úspěch se Spartou je nutná organizace hry. Pro nás šlo o zásadní věc, protože nedisponujeme rozdílovými hráči co se týče individuálních a technických kvalit ve srovnání se Spartou. Nechtěli jsme si zbytečně naběhnout, čekali jsme agresivitu a vysoký presink, takže jsme stáhli šestky níž při rozehrávce, čímž vytáhneme jejich šestky a do toho meziprostoru si měli sbíhat Chytil s Růskem. Druhá varianta byla, že jsme viděli, že měla Sparta problémy s míči za obranu, protože se stopeři nechali vytáhnout, což také fungovalo. Naši útočníci se tam dobře dostávali.

Nečekali jste jinou Spartu?

Čekali. Čekali jsme od ní daleko větší míru výstavby a hernosti. Hlavně v první půli. I u ní se ukázalo dobré čtení soupeře. Byli si vědomi našeho presinku, navíc hřiště není v úplně ideální kondici, takže se tomu chtěli vyhnout. Hrálo se svižné a kvalitní utkání, ale vinou připravenosti obou celků z toho nerezultovalo příliš šancí.

Dobrý plán Sigmy, byla lepší ve středu, ocenil Priske. Čvančara byl v bezvědomí

Skvělý výkon předvedl Antonín Růsek, souhlasíte?

Nejlepší výkon za celé působení tady. Potvrzuje to naše vnímání hráče. Pomaličku se dostává do pozice, kde bychom jej chtěli a kde jsme mysleli, že bude dříve. Uhrál množství soubojů a byl také rozdílový v chování kolem vápna soupeře. Byl schopný se dostat jeden na jednoho, odpoutat se od soupeře a vytvořit příležitosti. Udělal nebezpečné situace. Chválím tým, ale Tonda vyčníval.

Prezentoval se parádním první dotekem, patří v tomto mezi nejlepší v lize?

Naprosto souhlasím. Naplňoval to od prvního okamžiku. Dokáže první míč zalepit a s tím souvisí i jeho střelecká aktivita v tréninku, umí trefit balon, zvládat těžké situace. Proti Spartě byl schopen tempovat první dotek, natáhnout si na sebe soupeře a druhým zrychleným dotekem se z těch situací dostávat. Jsem za to rád a doufám, že si výkonnost udrží a budu radši, když ji bude zvyšovat.

Jeho výkonu chyběl jen gól.

Je pravdou, že v předbrankových situacích nebyl. Byli tam jiní hráči a on to spíš servisoval. V tom systému s dvěma útočníky to tak většinou bývá. Když se hrálo v těžišti do Tondy, tak to byl on, kdo se dostával více do strany. Na druhou stranu na přední tyč dal dva nebezpečné balony, ze kterých se určitě dala vytěžit branka.

Na pravé obraně zaskočil Pavel Zifčák, jak to zvládl?

Velmi dobře, i když jsem na něm cítil, že postupem času šla technická kvalita pod fyzickým tlakem trošku dolů. V závěru toho měl plné zuby, ale jinak tam nebyl problém.

FOTO: Na Sigmu se Spartou v zimě dorazilo 7126 diváků. Najdete se?

Co výkon Denise Ventúry?

Je potřeba brát, že hrál po velmi dlouhé době ostrý zápas a zrovna proti Spartě. Víme, kde jsou jeho kvality, sledujeme ho dlouhodobě a vnímáme ho v tréninku, kde patří k rozdílovým hráčům. Myslím, že to ještě neukázal, že to bylo takové standardní utkání a očekávání, která je schopen naplnit, jsou vyšší.

Jak jste viděl zranění Tomáše Čvančary?

Absolutně jsem to na tu dálku neviděl, ani jsem neodhadl, k čemu tam došlo. Přišlo mi, že si Čvančara v první chvíli dobře oplotil Lukáše Vraštila a možná, že fauloval. Najednou byli oba na zemi a přišel zásah zdravotníků. Nepříjemná situace a přeji mu, aby bylo vše v pořádku.

Jakub Pokorný vystoupil při brance a nechal se obejít také před odvolanou penaltou.

U té brankové situace se choval dobře ve smyslu vystoupení. Byl náš záměr, aby stopeři v pětkové obraně vystupovali výš. Ještě když soupeř hraje na tři útočníky, tak jsou u našich šestek díry. Kluky jsme na to upozorňovali. Ale musí pohyb zastavit dříve. U situace před penaltou bych lhal, Nevybavuji si, jak vznikla. Jinak ale obranná řada pracovala slušně.

Jan Navrátil dal gól, ale do té doby se mu příliš nedařilo. Nepřemýšlel jste, že byste jej o půli stáhl?

Přemýšlel, ale jsme zvyklí s hráči mluvit. Bavili jsme se o tom i po zápase a sám cítil, že byl pak jinak vtažený do hry. Gól mu pomohl, s čímž se dá souhlasit. Cítili jsme ale taky, že tam chceme dostat Filipa Zorvana. Slibovali jsme si od něj, že do toho vletí a přinese více hernosti. Ale úplně jsme z toho netěžili, ztráceli jsme běžecky a Sparta měla patnáctiminutovou pasáž, kdy nás zatlačila a my jsme se dostali do hlubšího bloku.

Nový prezident? Kabina Sigmy volbami žila, panuje spokojenost

Hodně brzy musela Sparta střídat stopera, chtěl jste po hráčích, aby hráli více přes mladého Vydru?

Komunikovali jsme. Věděli jsme, že Vydra má jen pár ligových startů. Viděli jsme ho v přípravě a pro tak mladého hráče je strašně složité do toho naskočit. Prvotní záměr nebyl hrát dlouhé míče do Sörensena, který je skvělý ve vzdušných soubojích, ale s příchodem Vydry jsme to chtěli změnit a tlačit je do něj, dostat ho pod tlak, aby musel řešit hodně situací. Ale nemyslím, že by to nezvládl.

Na lavičce jste neměl klasického hrotového hráče. Není to problém a jak je na tom David Vaněček?

Směrem ke Spartě jsme neuvažovali, že bychom tam Davida dávali, cítíme pořád hendikep při herní stránce. Navíc po umělce cítil trošku koleno, tak jsme ho pošetřili. Není otázka měsíce, aby byl připraven a schopen pomoci týmu a já o tom byl stoprocentně přesvědčený. Pro mě je klíčové, aby ta doba byla co nejkratší, ale abychom tu dobu vytěžili a měli tady připraveného hráče i v návaznosti na případný letní odchod Chytila. Žádný tlak na něj nevytváříme. Na druhou stranu byl na střídačce připravený Tomáš Zlatohlávek, kterého vnímáme jako hráče do hrotové pozice. Je schopný nám tam udělat nejvíce práce a splnit také presinkové nároky, které máme.

Navrátil měl střídat, pak vystřihl vyrovnání: Kritiků je milion, fanoušků málo