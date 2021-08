Získali jste bod gólem v sedmé minutě nastavení, co na to říkáte?

Byla to euforie jako při vítězství, vzhledem k průběhu bod brát musíme, když prohráváte tři minuty před koncem o dvě branky, tak je bod malé vítězství i z toho pohledu, že jsme hráli doma a chtěli jsme jít do utkání s touhou získat tři.

Co říkáte na výkon stoperů, moc se mi nepozdával.

Výkon stoperů se vám nepozdával naprosto správně. Prvním dvěma brankám se dalo předejít, byly jednoduché. U prvního trošku smůla, kdy tam vypadl míč po autu, ale u druhé branky musí Venca Jemelka situaci zvládnout, aby útočník neproběhl i Florent se mohl chovat jinak, vykrokovat to a zůstat v ose. Bylo vidět, že jsme hráli s novou stoperskou dvojící z hlediska jistoty a sehranosti. Na druhou stranu oba stopeři skórovali, takže jejich vykoupení přišlo v pravý čas.

Jak dlouho bude mít vaši důvěru Jan Sedlák?

dokud si budeme myslet, že má týmu co dát. Můžeme na něj hodit situaci před druhou brankou, kdy rozehrál hodně alibisticky do nepřipravené herní situace, ale stejně tak Venca Jemelka to měl jednoznačně vyřešit. Jeho přednosti jsou hlavně v defenzivní činnosti. budeme s ním pracovat a posunout jej v ofenzivě.

Udělal jste spoustu změn v sestavě. Na lavičce zůstali třeba Zifčák s Vepřekem, kteří poslední zápas odehráli dobře, proč?

Je potřeba vidět, že poslední zápas je čtrnáct dní starý a mi nějak reagujeme na tréninkový proces a sestavu soupeře. Chtěli jsme pozlobit Martina Sladkého Kubou Matouškem, protože jsme věřili, že je schopný přes něj přejít, což se povedlo a Kuba byl hodně aktivní. U Ondry Zmrzlého a Michala Vepřeka to bylo padesát na padesát a rozhodla kvalita v tréninku, ale asi jsme to úplně netrefili.

Proč jste už o poločase střídal Kubu Matouška, který byl vaším nejnebezpečnějším hráčem?

Pokud jsme chtěli dostat do špice dalšího hráče, a udržet na hřišti Pabla, kterému jsme věřili, tak jsme museli stáhnout jednoho z dvojice Hála, Matoušek a typologie halvbeka, kdy si hráč musí plnit i obranné úkoly byla na straně Martina, takže jsme obětovali ofenzivní schopnosti Kuby. Změna přejít na tři stopery nám pomohla.

V závěru jste běžel s týmem slavit k rohovému praporku, zažil jste to někdy v kariéře?

Tak ta kariéra není tak dlouhá, ale nezažil jsem nic podobného. Byla to spontánní reakce v sedmé nastavené minutě, kdy tam byla ještě jedna navíc avizovaná za prostoje, tak se emoce odšpuntovaly a byly obrovské. Navíc Florent je sváteční střelec a dlouho takovou reakci neuvidíme.

Co říkáte na výkony Pavla Zifčáka?

Říká si o to, aby byl útočník číslo jedna. Není to jen o tomto zápase, ale když naskočí, tak tomu dává energii. Tonda Růsek vypadá daleko lépe v tréninku, ale pak zase udělal ten druhý gól. Možná mu pomohlo stažení do nižší pozice. Musíme s těmito informacemi pracovat.

Za Budějovice nastoupil Martin Sladký, co na jeho výkon říkáte?

Odehrál dobrý zápas, prospělo mu, že šel zprava, když v předchozích duelech nastupoval zleva. Nachystal se dobře a ukázal kvalitu, kterou tady předváděl i při svém angažmá v Sigmě.

Hodně vás zlobil útočník Bassey.

To byl nadstandardní, kterého jsme nemohli chytit. Ale říkal jsem o poločase, že si jej musíme načíst, protože je individuálně výborně vybavený, což bylo vidět i proti Baníku. Byl na tom dobře rychlostně a museli jsme na to reagovat jinak třeba taktickým faulem. Celé utkání nás zlobil.

Celkově se Sigmou teď hrajete výsledkově divoké zápasy.

Je to hodně divoké. Pro diváky nádherné a atraktivita byla na dobré úrovni. Nebyly to náhodné branky a byly tam i další zajímavé situace. Je potřeba mít větší balanc. Chceme hrát útočně, ale nemůžeme dostat každý zápas minimálně dvě branky, potom se na vítězství strašně nadřeme.

Co říkáte na spršku pivem od jednoho z diváků?

Nečekal jsem to. Nemyslím, že to bylo mířené na mě, ale byly tam nějaké emoce ve vztahu ke žluté kartě, kterou jsem inkasoval. Možná to podobně cítil i ten divák, že jsem hodně rozpálený a chtěl mi pomoc nebo to bylo mířené jinak (na rozhodčího) a nebyla tam úplně přesná trefa.