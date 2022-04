Vyhráli jsme zaslouženě, byť hra byla vyrovnaná, byly tam pasáže, kdy jsme měli více ze hry, potom části, kdy byl soupeř lepší na balonu, ale řekl bych, že z celkového pohledu jsme to byli my, kdo měl více brankových příležitostí. V závěru nás fantastickým zákrokem zachránil Máca (Matúš Macík), jinak by to bylo 1:1. Vnímám to tak, že jsme na půli cesty, je to dvojzápas a čeká nás těžké utkání venku.

Měli jste tam několik dalších šancí. Je vítězství 1:0 dostatečné?

Mělo to být 5:2. Patrik Slaměna měl úplně čistou gólovou situaci, potom u Zifa (Pavla Zifčáka) jsem si v první chvíli říkal, co tam vymýšlí, pak jsem teda byl přesvědčený, že to po zasekávačce dá Tondovi Růskovi do prázdné. Bohužel se nestalo. Potom krásně udělaná situace s Ondrou Zmrzlým, který poslední dva zápasy odehrál ve vysoké kvalitě… To byly tři naprosto jasné příležitosti. Na druhé straně Stoch a Tupta. Kdyby to bylo 5:2, bylo by to zase jinak divácky hodnocené. Ta naše nula dneska nic neznamená. Jeden gól rozhodne a víme, že venku musíme dát gól.

Přišli jste o dva hráče, jak to s nimi vypadá?

Náš zdravotní stav je právě ta kaňka na naší výhře. Už je to fakt poměrně kritické. Před utkáním jsme přišli o dva klíčové hráče Lukáše Greššáka a Jana Navrátila, teď s Libercem o Kryštofa Daňka a Víťu Beneše. To mi kalí radost. Věřím, že někdo z nově zraněných bude připravený k dalšímu zápasu a nebude to vážnějšího charakteru. U Kryštofa se jedná o bolest v oblasti kyčelního kloubu a jel na urgent. Víťovi se ozvalo tříslo, už na Maltě s tím měl problémy a když je terén měkčí a stabilita není taková, tak s tím má problém. Byla varianta, že by zůstal v zápase, ale ve stavu, v jakém jsme, jsme nechtěli riskovat, že by došlo případně k nějakému vážnějšímu zranění, takže jsme sáhli ke střídání.

Do zápasu přišel brzy jako střídající Patrik Slaměna, ale po změně stran šel zase dolů, tohle hráči nemají rádi.

Těsně po příchodu vybojoval gól. Poločas zvládl dobře, ale měl jsem pocit, že postupem času se ze hry ztrácel. Potom to bylo hodně o fyzickém způsobu hry, potřeba vyhrávat souboje a tam jsem z něj necítil tu pevnost, proto jsme sáhli ke změně.

Zápas byl přerušen kvůli krupobití, jaké to pro vás bylo?

Takové přerušení jsem asi nikdy nezažil. Bylo dlouhé a pro nás realizační tým to nebyl žádný problém, nepotřebujeme se hýbat, ale pro hráče to bylo náročné. Stáli v tunelu a čekali na znovu zahájení hry. Nebylo to vůbec komfortní a trošku jsem se bál, aby potom nedošlo zase k nějakým zdravotním patáliím, naštěstí nedošlo.

Jaký byl terén, změnili jste po neplánované pauze nějak taktiku?

Trávník jsme zkoušeli a já osobně bych si na tom asi rozbil hubu. U střídaček jsme to měli ještě jiné, protože tam je umělka, takže to bylo úplné kluziště. Na hřišti je to měkčí, ale řekli jsme si, že se na tom fakt už moc hrát nedalo, pohyb byl jiný ani balon nedrží, jak má, takže jsme nechtěli udělat chybu na obranné polovině, ze které by mohl soupeř těžit.

Matúš Macík vás v závěru podržel, zdá se, že chytá na jaře v pohodě, navíc začal více chodit na centry.

To byl hlavní úkol a můj hlavní požadavek na Tomáše Lovásika, protože je škoda, když gólman s takovou výškou a dynamikou nevyužije své přednosti a není více ochotný chodit do skrumáží, dlouhých balonů a centrů, aby mužstvu pomohl. Matúš to akceptoval, což je viditelné, protože je na jaře odvážnější a míče sbírá. Dobrá práce trenéra brankářů a samozřejmě kredit pro Matúše. Jediné nepovedené utkání na jaře předvedl v Hradci, jinak byl vždycky na správném místě. Proti Liberci jej musím pochválit i za rozehrávku, protože nám několikrát pomohl utéct z vysokého postavení soupeře.

Poprvé na jaře naskočil od začátku Jan Sedlák, jak se vám jevil?

Z celkového pohledu to Honza zvládl, protože dlouho neměl ligové vytížení, takže to pro něj nebylo jednoduché. Po dlouhé době to byl pro něj devadesátiminutový zápas. Střídal dobré okamžiky - defenzivní činnost, zisky míčů a trošičku slabší chvíle, kdy návaznost do útočné fáze nebyla taková, jako jsme si představovali.

Roman Hubník předvedl opět dobrý výkon, souhlasíte?

Slyším na něj chválu, ale v Hradci udělal třeba chybu před prvním gólem, takže jsem to nesdílel v takové míře. Ale musím říct, že proti Liberci byl podle mě nejlepším hráčem na hřišti, zvládl to po celých devadesát minut. Dokud to šlo, tak se pokoušel i o konstruktivní rozehrávku a byl v zápase téměř bezchybný.

Právě on a Michal Vepřek stále nemají nové smlouvy, jak to vypadá?

Je to v řešení. Uvědomujeme si, že je tam značný věkový horizont, na druhou stranu bychom se neměli dívat jen na tohle. Pokud jsou hráči připravení a mají mužstvu co dát. Výkonnost musí být vždycky prvotní. Plán máme, je před námi minimálně jeden a věřím, že tři zápasy, takže máme čas, abychom to vyřešili. Bude záležet také na Romanovi a dalších věcech.

Měli jste jedno místo na soupisce pro zápas volné, nebylo ve hře vzít nějakého mladíka?

Bylo by to gesto, protože víme, že můžeme střídat pět lidí. Nominaci jsme kombinovali s béčkem, které hrálo dopoledne. Rozumím tomu dotazu, logiku to dává, ale na druhou stranu rozhodnutí bylo takhle dané a nevidím v tom úplně nějakou zásadní roli, že bychom vytáhli kluka z devatenáctky jen proto, aby zápas odseděl a zase šel dolů. Rozumím i protinázoru, že kluk může něco nasát – kabinu či předzápasovou přípravu na ligové úrovni.