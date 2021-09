„Ke konci to bylo modlení, aby sudí pískl. Neměli jsme šanci držet míč, fyzicky jsme neměli z čeho brát a bylo to jen čekání na závěrečný hvizd,“ dodal Jílek.

Branku vstřelil střídající David Vaněček po sklepnutí Matouška. Jen po několika desítkách vteřin se však Vaněček v souboji zranil a odkulhal s bolavým kolenem. Sigmu tak čekala závěrečná čtvrthodina v oslabení, protože už měla pětkrát vystřídáno. „Museli jsme z důvodu křečí chvíli předtím vystřídat Zmrzlého. Riskli jsme to s tím, že už utkání dokončíme. David Vaněček se bohužel zranil. V deseti jsme neměli sílu na to, abychom tlaku odolali a dvakrát jsme inkasovali,“ smutně konstatoval Jílek. „Když jsme dali třetí gól, byl jsem přesvědčený, že už utkání zvládneme a dohrajeme. Boleslav měla ale opravdu hodně šancí a několikrát jsme měli velké štěstí,“ uznal Jílek.

Vzápětí však reagoval Škoda, když předskočil Zmrzlého, takže první půle skončila 2:1 pro Olomouc. „Udělali jsme pak změny v postavení středních hráčů a Boleslav jsme už lépe eliminovali. Druhý poločas už byl v pořádku. Bylo to podpořené třetím gólem,“ řekl Jílek.

Martin Hála otevřel skóre po kuriózní nedomluvě boleslavských obránců. Douděra ve snaze zamezit Pablovi v útočných rejdech Pablovi napálil míč do Suchého. Hála, který byl jinak v ofsajdovém postavení, tak přišel snadno k obrovské šanci, kterou vyřešil mazácky. Gólmana si položil a teprv pak míč poslal do sítě.

„Zaostávali jsme hlavně v první půli běžecky. Přesto jsme dvakrát skórovali. Produktivita se nás drží, to je jedna z mála věcí, co bych dnes pochválil,“ uvedl k dvěma zásahům Hály a Růska v první půli.

Před utkáním by bod nejspíš brali. Když ale inkasujete dva góly v posledních minutách, nemůžete být zcela spokojený. Olomoučtí fotbalisté však přece jen měli pro dvojnásobnou kapitulaci v závěru a remízu 3:3 v Mladé Boleslavi polehčující okolnost. Kvůli nešťastnému zranění útočníka Davida Vaněčka dohrávali v oslabení o jednoho muže.

