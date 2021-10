„Také proto, že nám teď chyběli Zmrzlý a Daněk, kteří budou mít čas dát se dohromady. Byli by v základu, ale to není omluva,“ dodal Jílek.

Sigma podruhé za sebou nedala gól. „Upozorňoval jsem, že nebudeme schopní udržet vysokou efektivitu ze začátku sezony, kdy nám vycházelo skoro všechno- Ruku na srdce, zase nedisponujeme takovou kvalitou, abychom dávali v každém zápase 3-4 góly. Problém ale je, že si teď ty šance ani nevytvoříme. Ochota podstoupit souboj, jít za gólem, to se nám teď trochu vytratilo,“ uznal Jílek.

Nejblíže ke gólu byl Breite, který střílel do odkryté brány, ale za již překonaným Bačkovským zasáhl Krch. Brankář Bohemians pak vyrazil ještě tvrdý pokus Hály. Proti Jemelkovi, který se probil do vápna v samém závěru, zasahovat nemusel, protože míč letěl vysoko nad.

Se zápasem se snažil něco provést. Ještě v poločase vyměnil Matouška za Růska. „Na levé straně jsme měli problémy, Matoušek nebyl dobře v zápase,“ řekl Jílek. O půli pak nechal v šatně Pabla Gonzáleze s Jurajem Chvátalem. Změnil také rozestavení, vzadu zůstala jen trojka stoperů Beneš, Poulolo, Jemelka. Do hry přišli Jáchym Šíp a Venezuelan Ricardo Piňa. Oba hru oživili. Šíp pohybem a nebezpečnými centry. Piňa několika zajímavými nápady. „První poločas byl hrozně špatný. Ve druhém už to bylo vyrovnané utkání. Vyrovnali jsme se minimálně v přístupu. Kvalita zase tak nahoru nešla. Velké šance jsme si nevytvořili,“ uznal Jílek.

Bum, bum – 2:0 a málem bylo po zápase. Sigma se sice snažila, dopředu byla jalová. „Nemyslím, že bychom měli špatný vstup do utkání. Udrželi jsme se na míči a hra nebyla tak špatná. Od 10. minuty nás soupeř začal přehrávat daleko větší agresivitou a nasazením, což je strašně špatně,“ řekl Jílek. „Přehrávali nás ve středu hřiště a po jednoduchých situacích, které jsme jim sami nabízeli, nás dostávali pod tlak. Nakonec toho dokázali i využít, doplnil kouč.

Hned za dvě minuty propadla olomoucká obrana podruhé. Chramosta zůstal trestuhodně volný uvnitř pokutového území. Jedním dotekem si přebral přihrávku od Květa a druhým balon z voleje poslal nechytatelně do sítě.

Ke spokojenosti má v posledních týdnech trenér olomouckých fotbalistů Václav Jílek hodně daleko. Nadějný rozjezd sezony, zábavný fotbal plný gólů, a také body do tabulky… To všechno je teď pryč. O víkendu prohrála Sigma 0:2 na Bohemians a pečetila nepovedenou pasáž mezi dvěma reprezentačními přestávkami. „První poločas byl hrozně špatný. Je potřeba říct, že od 10. minuty nás Bohemka ve všem přehrávala a byla jasně lepší,“ řekl Jílek.

