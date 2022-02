Neodehráli jsme špatný zápas. První poločas nepřinesl moc fotbalovosti a bylo v něm málo brankových příležitostí. Druhá půle byla v naší režii, byli jsme lepší, agresivnější a přesnější. Rezultovaly z toho tři zajímavé brankové situace, bohužel ani v té největší, která za mě byla jednoznačná, Radim Breite neuspěl. Jak to tak bývá, efektivita rozhodla a soupeř z možná jediné nebezpečné situace ve druhém poločase, ještě takovým způsobem - musím uznat že nádherným, rozhodne. Gól bude patřit do hitparád, ale pro nás šlo o krutý zápas a minimálně bod jsme si za výkon zasloužili, ale z mého pohledu šlo o hodně agresivní utkání a samotného by mě zajímal zákrok Bouly na Daňka v první půli.

Povídejte.

Když jsem měl možnost jej po utkání vidět, tak to zavánělo červenou kartou. Jsem zvědavý, jak se to vyhodnotí, protože jestli chceme chránit zdraví hráčů, tak tohle určitě nebyl zákrok, který byl fér.

V úvodu jste několikrát zapresovali brankáře Laštůvku, byl to záměr?

Naznačoval jsem v předsezonních rozhovorech, že chceme hrát agresivně a vysoko, což je náročné kondičně, ale hráči jsou výborně připravení a zvládli to i teď na Baníku. Hrálo roli i to, že se Lašty vracel po delší době do brány. I když je zkušený hráč a určitě si s tím poradí, tak jsme kalkulovali, že nebude mít takovou tu herní praxi a mohl by mít v rozehrávce problémy. Hned úvod nám dal za pravdu a kdyby v první minutě Radim Breite lépe reagoval, tak bychom měli zajímavou situaci. Postupem času už hrál Baník jednodušeji a rychleji nahoru a už tam tolik presinkových situací nebylo.

Náznaků ve druhé půli jste měli opravdu hodně, ale čím to je, že šance nedokážete proměňovat?

Jsem rád, že se do těchto situací dostáváme ale v řešení pokulháváme. Je to o kvalitě řešení a tu prostě nemáme. Můžeme se bavit o nějakých systémových věcech, jak situaci lépe otevřít, jak ji dohrát. Ale když potom vidím a vybavuji si jednu situaci z druhé půle, kdy Pablo přidrží míč, počká si na náběh… Bylo toho i v prvním poločase dost. Nevolíme správná řešení, nevolíme rychlost přihrávky. Je to škoda. Máme velký prostor na práci. Ale to jde ruku v ruce s růstem hráčů, protože to není o tom, že se týden zaměříme na zakončení a bude to najednou mít efekt.

Poněkolikáté se bavíme, že utkání z vaší strany nebylo špatné, ale není to podpořeno výsledkem. Jak je to psychicky náročné?

Hodně. V Jablonci to bylo vlastně stejné jako dnes. Už na nás leží nějaká kletba. Utkání rozhodují náhodné góly a my kvůli neefektivitě nezískáváme potřebné body, které bychom měli mít a mohli jsme být v relativním klidu. Po Baníku můžu jen těžko něco vyčítat hráčům. Musím pogratulovat soupeři, protože vítězství asi bylo zasloužené, když tu branku dal a my nemůžeme nic namítat. Selhali jsme ve finální fázi, která dělá výsledek výsledkem.

Říkali jste, že presink na Laštůvku byl záměr, ale Baník nastoupil také s novou stoperskou dvojicí Lischka - Pokorný.

V tom neměl Baník žádný problém. David Lischka ukázal, v čem je jeho síla a Pokorný ještě navíc rozhodl zápas. To není otázka neověřených stoperů, to jsou kluci, které z nám z mládežnické reprezentace a mají kvalitu na to, aby to tady zvládli.

Vaši stopeři společně s Lukášem Greššákem vymazali ze hry útočníka Almásiho, souhlasíte?

Byl záměr, aby do toho Grešša více chodil, ať už by hrál Almási nebo Klíma. Oba tito hrotoví hráči mají sílu hlavně v prvním míči, ale jsou schopni situace dohrávat i běžecky. Chtěli jsme tam Greššu více ukotvit. První poločas se nám to malinko nedařilo, protože padal hodně dolů a Kuzmanovič měl potom hodně otevřený střed hřiště. Ve druhé půli i s odchodem Kuzmanoviče se obraz hry změnil v náš prospěch.