Oproti minulé sezoně přišlo v případě umístění Sigmy k zlepšení. Probojovala se do skupiny o titul a skončila šestá. V příštím ročníku se však bude muset obejít bez Mojmíra Chytila, ani on však Hanákům nepomohl do pohárové Evropy, kam měli relativně blízko. „Určitá závist Bohemce tam bude. Chytil se prosadí, ale bude potřebovat čas,“ říká trenér Václav Jílek.

Bohemians Praha 1905 - SK Sigma Olomouc, Václav Jílek, Mojmír Chytil | Foto: SK Sigma Olomouc

Jak hodnotíte uplynulou sezonu?

Úvod byl pro nás tristní, po prvním kole na Baníku jsme pět zápasů prohráli, pak remizovali. Nacházeli jsme se v jiných patrech tabulky a byla tam nervozita. Na druhou stranu si myslím, že v průběhu sezony se mužstvo stabilizovalo, odehráli jsme dobré zápasy se Spartou, Slavii a ostatními soupeři z horní poloviny tabulky. Šesté místo je z mého pohledu úspěch. Je to splněný cíl, který jsme měli před sezonou a je to také další krůček o patro výš, než jsme byli loni. Doufám, že si z nadstavby vezmeme sebevědomí, že na to máme a budeme se rvát ještě o vyšší příčky.

Nemrzí vás, že jste se nedokázali dostat na čtvrtou příčku zajišťující Konferenční ligu?

Můžeme se bavit, kolik nám chybí bodů na čtverku, že jsme Bohemku porazili ve vzájemném souboji a v sezoně s ní neprohráli. Fotbal se ale na tohle nehraje. Určitá závist tam bude, je to krásný pocit, zažili jsme si jej před několika lety a konfrontace s evropským fotbalem je nádherná. Ještě když dostanou atraktivního soupeře. Je potřeba Bohemce pogratulovat, zasloužila si to a získala dostatečný počet bodů, aby si Evropu uhrála. Mužstva, která jsou za ní - my a Slovácko - nebyla tak konzistentní a poztrácela více bodů. Nás můžou mrzet zejména domácí bodové ztráty.

Před vstupem do nadstavby jste měli celkem velkou ztrátu, neplánovali jste vyzkoušet více mladých hráčů?

Kdybychom zvládli domácí utkání se Slavií a Plzeň neprohrála s Bohemkou, tak jsme mohli být ještě ve hře. Ale takhle bych o tom nepřemýšlel. Měli jsme kádr a nechtěli jsme dělat harakiri, že bychom najednou tahali mladší hráče. Jaké mladší hráče? Je potřeba si uvědomit, že máme béčko, které hrálo ještě do poslední chvíle o záchranu, takže bylo potřeba, aby měli vytížení tam a zvládli druholigová utkání. Hráče sledujeme, proto jsme je drželi tam. Chtěli jsme dát šanci hráčům, kteří toho v sezoně příliš neodehráli, což jsme udělali. Denis Kramář, Dele, Filip Zorvan, Honza Vodháněl dostali minutáž. Ale s ohledem na mladší hráče je musíme mít nejprve v naší požadované kvalitě a potom se tam budou dostávat. Je to o práci a jejich stavu.

Už při domácím utkání se Slavii se loučil Mojmír Chytil, teď je jeho odchod oficiální. Jak hodnotíte jeho působení v Sigmě?

Nejprůkaznějším ukazatelem je počet branek, které nastřílel, i když tam bylo hodně penalt. Na druhou stranu ani ty nejsou úplně jednoduché. Odchází obrovský srdcař, strašně fajn kluk, se kterým se dobře pracovalo, vnímal nás. Moc mu to přeji já, celý realizační tým i kabina, kde měl krátký proslov. Dostává možnost ochutnat ligový fotbal na vyšším levelu s možností další konfrontace v Evropě. Pro jeho další fotbalový růst je to krásná příležitost. Věřím a přeji mu, aby se mu povedlo dostat do užšího kádru. Ale když bude ve vzájemných zápasech stát na druhé straně, tak zase budou moje pocity úplně jiné a přát mu nebudu.

Má podle vás šanci, aby se ve Slavii prosadil?

Má, ale myslím, že to bude podobné jako s Vencou Jurečkou a bude potřebovat čas, protože je evidentně potřeba, aby zapadl do týmu, vstřebal nároky trenérů a byl připravený na možná nejfyzičtější herní způsob, který v lize je. S tím je spojená i práce na vlastní fyzické dispozici. Čeká ho velká práce a skok. Kvalita tréninků s kvalitou hráčů v okolí roste. Je to hráč, který pro to má velké předpoklady, je vnímavý, chytrý a týmový hráč, což dneska Slavia určitě prvotně charakterem hledá. Z mého pohledu se prosadí, ale bude potřebovat čas na aklimatizaci a aby si navykl na nároky a fyzičnost v herním způsobu Slavie.

Kolik budete chtít posil vy?

Bavíme se o tom. Budeme potřebovat určitě jednoho hráče do stoperské pozice. Ale hlavní úkol pro nás bude určitě útočník. Jinak je mužstvo svojí skladbou stabilní, za což jsem rád. Není potřeba dělat velké rošády a změny. Z mého pohledu budou pro tohle období dva, tři hráči maximem. Vždycky se může něco stát, přijít nějaká nabídka, ale vycházím ze stavu, jaký teď je. Pro nás bude priorita přivést útočníka a stopera.

Co budete muset udělat, abyste v další sezoně zase posunuli ještě o krok výš?

Věc číslo jedna je pracovat na příchodu útočníka, abychom tuhle pozici kvalitně obsadili. Hlavně z pohledu toho, že Tonda Růsek má stále přetrvávající problémy. On a Chytil byla naše úderná esa, která nás táhla. Jelikož nejsou plánované velké odchody ani příchody, tak beru konzistentnost kádru jako plus. Hráči již znají nároky a budeme naše principy, které nám hlavně v nadstavbě fungovaly, rozvíjet. Musíme také zapracovat na emocionální stránce, abychom hráče více vtáhli do zápasu a na mentalitě, protože jsme špatně vstupovali do zápasů a často inkasovali jako první. To je věc, která nás možná stála lepší umístění, protože otáčet zápasy v české soutěži, kde je defenziva na prvním místě, je strašně těžké.