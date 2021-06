„Už je to vážně dlouho,“ pousmál se Jílek při dotazu na Spartu. Před dvěma lety tam odcházel s velkými plány, ale nakonec vydržel v horkém křesle jen osm měsíců. Od té doby nikde netrénoval.

„Doba, kterou jsem strávil bez fotbalu, byla poměrně dlouhá. Vracím se do známého prostředí, mezi lidi, se kterými nás pojí přátelství. Do klubu, který mi přirostl k srdci a je mi nejbližší. Na start jsem se hodně těšil,“ řekl po úvodním tréninku.

Pro Olomouc nebyl první volbou. Nebylo tajemstvím, že sportovní ředitel Ladislav Minář upřednostňoval nejprve Pavla Hapala a poté další jména.

„Trenér to ale celou dobu věděl a nesměl se urazit. Musel potlačit své ego,“ řekl přímo Minář.

Jílek jeho slova potvrdil. „Věděl jsem, jaká je myšlenka Ladi Mináře i Sigmy. Nečekal jsem někde na špičkách, abych slavil, kdyby někdo vypadl a já budu mít šanci převzít tým,“ řekl Jílek.

„Nepřišlo mi, že bych měl řešit, jestli je Jílek první druhý, nebo pátý na řadě. Neměl jsem tam co kousat,“ dodal.

Mužstvo za dva roky, co u něj nebyl, prošlo poměrně významnou proměnou.

„Základ úspěšného mužstva z minulosti už je pryč. Ty, kteří zůstali, bychom spočítali na prstech. Obměna je velká. Ale nevnímám to aspoň jako handicap, že bych se vracel do prostředí, kde jsem působil před krátkou dobou,“ prohlásil Jílek.

Angažmá v Olomouci prý ani nevnímá jako příležitost vylepšit si po nepovedené štaci na Letné své renomé.

„Takhle to opravdu nevnímám, že bych měl všem něco ukázat. Sparta udělala rozhodnutí, vydala se jinou cestou a to je třeba respektovat,“ řekl Jílek.

To, že osud svedl Olomouc a Spartu proti sobě hned v prvním kole nové sezony, přijal s klidem a úsměvem.

„Adam Košař (sekretář Sigmy – pozn. red.) to hlásil už dopředu, když odjížděl a jenom splnil to, co řekl,“ culil se Jílek. „O to pikantnější to bude. Nějaké osobní satisfakce ale určitě nehledám,“ zdůraznil.

„Někdo by řekl, že los na úvod je těžký, já říkám, že je velmi zajímavý. Je na nás, abychom hned od začátku ukázali, že jsme připravení,“ dodal nový olomoucký kouč.