V první řadě si myslím, že na nás Slovácko velmi dobře umí. Je to nepříjemný soupeř vzhledem k jeho charakteru hry, agresivitě a velkému tlaku na druhý balon. Neukazuje to jen v zápasech proti nám, ale dlouhodobě v lize. Hraje roli i vzájemná znalost, jak soupeř přemýšlí. My jsme dlouho kalkulovali nad tím, jak Martin postaví sestavu. Nakonec jsme to víceméně trefili. Jen jsme nečekali, že nebudou k dispozici Petržela s Vechetou, ale ti mají pravděpodobně zdravotní problémy. Je to o tom, že se známe, je tam motivace a apel na hráče a na plnění povinností. Mužstva jsou dobře organizovaná, tím pádem si útoční hráči vytváří méně příležitostí než v jiných zápasech.

Bod berete?

Z celkového pohledu zasloužená remíza. Dokud byl terén ještě příhodný pro kombinační hru, tak jsme byli lepším týmem. Vypracovali jsme si tam tři situace, jedna z toho byla branková, pak neuznaný gól pro ofsajd. První poločas jsme kombinovali lépe než soupeř a dobře jsme se dostávali do nebezpečných pozic. Druhý poločas se Slovácko lépe vyrovnalo s terénem a podmínkami. Poslalo tam druhého útočníka, hrálo jednoduše a uhrávalo dlouhé míče. Vypracovali si spoustu standardních situací. Musím pochválit kluky, že je zvládli. Rezultovala z toho jen jedna nebezpečná situace, kdy míč spadl na břevno, ale jinou si nevybavuji. Odbránili jsme to dobře. Naopak dopředu jsme byli strašně málo nebezpeční, z čehož jsem zklamaný. Bod ze Slovácka je cenný, ale musíme ho potvrdit doma, pokud se to povede výhrou, tak bude vstup do jara dobrý.

Dvacátý gól v jubilejním stém zápase? VAR byl proti. Zasáhl dobře, uznal Chytil

Před koncem první půle začalo hodně sněžit. Jaké byly pokyny do druhé části?

Je to strašně složité. Nevím, jestli bylo Slovácko lépe obuté, ale měl jsem pocit, že jeho hráči byli schopni lépe manévrovat. Dostali nás pod tlak a my jsme neustále byli v pozici, kdy museli hlavičkovat naši stopeři. Když jsme dali dlouhý balon my, tak hlavičkovali střední záložníci. Pokyny byly jednoduchost a bezpečnost. A ono se to ukázalo hned při první situaci, kdy jsme chtěli rozehrávat a hned nám to odskočilo. Denis Ventúra, který je spíše herní typ, tam chtěl také spoustu situací uhrát, ale bylo to těžké. Chtěli jsme se dostat jednoduše nahoru, uhrát míče na soupeřově polovině a až pak se snažit kombinovat. Ale my jsme si pak zahrávali i na vlastní polovině.

Videorozhodčí vám odvolal gól. Jak jste situaci viděl?

Já jsem se ani tolik neradoval. I když to je daleko, tak se mi to postavení Moji (Chytila) zdálo, že je za obránci. Čekal jsem, koukal jsem na kluky na střídačce, kteří se radovali, ale měl jsem vnitřní pocit, že to možná nedopadne. Nakonec nedopadlo, nevím o kolik. Je to škoda, možná by to i tomu utkání prospělo.

FOTO: Sigma na Slovácku opět nedala gól. Z duelu, který ovlivnil sníh, má bod