Pátý přípravný zápas, pátá výhra. Fotbalisté Sigmy Olomouc porazili rakouský Rapid Vídeň 2:1. Opět se prosadil Lukáš Juliš, dokonce dal obě branky, na míči byli ale lepší hráči domácího Rapidu.

Rapid Vídeň - SK Sigma Olomouc, Václav Jílek, Radim Breite | Foto: SK Sigma Olomouc

„Vítězství bych nepřeceňoval, soupeř ukázal velkou kvalitu, jsme rádi za konfrontaci, výhra je cenná a našli bychom tam chybičky. Hlavně co se týče kvality držení míče a řešení těžkých situací. V tom byl Rapid daleko lepší a přesnější. Z toho důvodu si vypracoval víc brankových příležitostí ze hry. My jsme těžili spíše z naší aktivity, agresivity, dobré presinkové součinnosti a dobré produktivity Lukáše Juliše,“ hodnotil bezprostředně po utkání trenér Hanáků Václav Jílek.

Obzvláště první branka Sigmy padla po situaci, která je charakteristická pro rukopis kouče Jílka. Breite napadal, donutil soupeře k chybě, z čehož těžil právě Lukáš Juliš.

„Je to značka ideál. Povedlo se nám to ještě několikrát, měl z toho šanci i Denis Ventúra. Ale tohle je jen jedna strana mince. S tímhle panuje spokojenost, druhá strana je naše výstavba hry, rozehrávka. Je vidět, že v deseti dnech, které nám chybí do začátku ligy, na tom budeme muset zapracovat,“ je si vědom Jílek. Je totiž pravdou, že více ze hry a držení míče měl Rapid, který byl také párkrát blízko vyrovnání.

Šéf olomoucké lavičky i tentokrát protočil dvě jedenáctky, ač ne o přestávce. Druhá skupina hrála o něco méně, naskočila po hodině hry.

„Zkoušíme varianty, máme možnosti, pohybujeme se mezi různými rozestaveními. Sestava není definitivní, některé individuální výkony nebyly optimální a je potřeba, aby si o základní jedenáctku hráči řekli i v závěru přípravy,“ hlásí Jílek.

Minimálně do neděle se ještě budou jeho svěřenci o důvěru prát v maďarském Büku, kde je 26členný kádr na soustředění. „Máme tady standardní podmínky. K letnímu soustředění potřebujeme kvalitní hřiště v dosahu, soupeře a regeneraci. Myslím, že tohle všechno je splněné,“ uzavřel Václav Jílek.