Se stoprocentní bilancí v přípravných zápasech odjeli fotbalisté Sigmy Olomouc v neděli dopoledne na týdenní herní soustředění do maďarského města Bük. Trenérovi Václavu Jílkovi se navíc uzdravili téměř všichni marodi a tým se tak může zaměřit na zdokonalení různých věcí. Během soustředění navíc sehrají Hanáci dva duely – v úterý s Rapidem Vídeň a v sobotu s Mezökövesdi SE.

SK Sigma Olomouc - AS Trenčín, Václav Jílek | Foto: Deník/Jan Pořízek

Jak se těšíte na soustředění v Maďarsku?

Těším se, že se dostaneme do fotbalových věcí. Máme na čem pracovat, to je vidět. Ale mužstvo je skvěle nachystané, velmi pozorné a velmi vnímavé. Věřím, že na soutěž budeme připravení dobře.

Proč jste zvolili zahraničí místo domácích podmínek?

Určitě bychom zvládli přípravu i v domácích podmínkách, ale jde o to změnit prostředí. Asi bychom sem nedostali takové soupeře – Rapid za námi do Česka nepřijede, má to své opodstatnění. Bude tam celkově daleko více práce, pracovní dny budou dvoufázové, při zápasových dnech budeme muset naopak ubrat a je potřeba také nějaký regenerační den. Všechno se bude odehrávat na hřišti a budou to technicko-taktické věci.

Sigma odjela na soustředění i s testovaný Nigerijcem či zraněným Růskem

Na jaké věci se konkrétně zaměříte?

Když to řeknu obecně, tak je to automatizace základních věcí. To znamená součinnost ať už v obraně, tedy presinkových situací, ale také v přechodové fázi, abychom věděli, jakým způsobem reagovat podle postavení soupeřů. Pořád se chceme pohybovat v herním módu dvou rozestavení – se třemi nebo čtyřmi obránci.

Pojmete některý ze dvou zápasů jako generálku?

Tím, že jedeme na kratší soustředění a máme tam sedmidenní blok, tak tam jsou jen dva zápasy a budeme cílit na sestavu, aby byla blízká prvnímu mistrovskému zápasu. Skladba mužstva už by se měla rýsovat, takže to bude určitě generálka.

Jaká je situace okolo Jana Navrátila, který ještě nehrál zápas?

Vrátili se nám čtyři hráči po delším výpadku. Honza Navrátil je ten poslední hráč, když neberu Tondu Růska, který nám chyběl. Je už ve stavu pětadevadesáti procent a mohl asi už zasáhnout na část zápasu. Bylo ale zbytečné riskovat. Normálně s námi odjíždí na soustředění a měl by být připraven do plného tréninku.

Denis Kramář hrál pouze za béčko, takže se do něj vrací?

V danou chvíli je pořád součástí áčka, ale v nyní, kdy se nám vrátili hráči po zranění a měli bychom přesah přes dvě jedenáctky, tak jsme se rozhodli, že jej pošleme zahrát v sobotu za béčko.

Je nějaký posun s Antonínem Růskem?

Asi nic dramatického ve smyslu, že by za týden měl být připraven. Pracuje. Teď mu končí nějaké čtyřtýdenní období, kdy jsme říkali, že je čas, aby se to zlepšilo. Dělá maximum včetně všech rehabilitačních cviků a procedur. Je to běh na dlouhou trať. Chytřejší budeme za měsíc, kdy půjde na kontrolní vyšetření.

Tadeáš Stoppen se byl na utkání s Trenčínem podívat se sádrou. Co jej trápí?

Tadeáš má reoperovanou zánártní kůstku, kde došlo ke komplikaci a bude nějakou dobu v rekonvalescenci.

V pátek jste zvládli i čtvrté přípravné utkání. Jak hodnotíte vítězství 2:1 nad Trenčínem?

Herně to bylo asi nejslabší utkání z těch čtyř. Na druhou stranu, když to budu hodnotit pragmaticky, tak si soupeř nevypracoval jasnou brankovou příležitost. Nebyl nebezpečný. Možná více držel míč, protože nám utíkal z presinku, kde se nám tolik nedařilo. Byli jsme poctiví a dobře organizovaní dozadu, ale vepředu nám scházela lehkost a kvalita řešení. Když v tomto počasí vyházíte čtyři pět balonů, tak je potom složité to chytat, což byl náš případ. Také se nám vrátili čtyři hráči po delší absenci, takže to byl asi také trošku zdroj, že jsme vypadali, jak jsme vypadali.

Zátěž jste opět rozložili na dvě kompletní jedenáctky. Jak jste byl spokojen s nasazením v těžkém počasí?

Nasazení nebylo problém ani v jednom poločase. Možná nás trochu doběhl náročný program. Pracovali jsme tvrdě a toto bylo zakončení kondičního bloku. Řekl bych, že k tomu výkonu trochu přispělo počasí, ale hlavně kvalita. Je složité pracovat dobře v presinku, když si neodpočineme na balonu, což byl případ tohoto zápasu.

Volné přestupy využilo v kraji dalších 56 hráčů. Kdo kam přestoupil?

Lukáš Juliš zatím ukazuje skvělou formu.

Čtvrtý zápas a čtvrtý gól. Nebyla to pro něj úplně jednoduchá situace. Využil zaváhání stoperů a uklidil to nádherně. V momentě, kdy se dostane do šance, tak ví, co udělá a je schopen to zrealizovat ve velké kvalitě. Je to gólový hráč, což zase potvrdil.

Splňuje i vaše presinkové nároky?

Minimálně se snaží hodně pracovat pro mužstvo a komunikuje se spoluhráči. Zatím panuje spokojenost. Je evidentní, že přišel ze soutěže, kde nebyly takové nároky a asi nebyly ani potřebné. Jsme s ním domluvení, víme, kde je jeho potenciál a myslím, že pro jeho naplnění dělá maximum. Věřím, že během čtrnácti dní bude plně připraven na první zápas.

Ukazuje potenciál i testovaný útočník Yunusa Muritala?

Řekl bych, že to tentokrát měl hodně složité. I v těch presinkových věcech tam byl často odříznutý, nebyla tam dobrá součinnost. Z toho vyplývá, že ztrácel hodně sil. První poločas nám ofenziva drhla a Muri toho potom nemohl tolik nabídnout. Typologicky je to hráč, který je pracovitý, agresivní a rychlostně vybavený. Je zajímavý a věřím, že se během roku zadaptuje a ukáže toho víc. Měl by tady pro nadcházející sezonu zůstat.