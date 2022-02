Poslední naše utkání si jsou hodně podobná. Je to evergreen, hra nevypadá špatně, vytvoříme si nějaké brankové příležitosti, které neproměníme a nedosáhneme vítězství. S Teplicemi to bylo patrné. Poločas byl z naší strany slušný kromě úvodní desetiminutovky, kdy soupeř kombinoval a my jsme se do toho těžko dostávali.

Potom jste si ale vytvořili šance.

Postupem času jsme našli způsob, jak soupeře eliminovat. V těch situacích potřebujeme být úspěšní a být prvním, kdo skóruje. Ani v jednom utkání na jaře jsme nešli do vedení, do uklidnění. Jsme si vědomi, že nejsme v komfortní situaci v tabulce a v momentě, kdy se do vedení nedostaneme, tak jsou hráči nervózní, což jde vidět na finální fázi.

Ve druhé půli už ale žádná velká šance nepřišla, proč?

Druhý poločas se mi moc nelíbil, byla to bitva. V první půli hrál soupeř výš v pozici halvbeků, potom se malinko víc zatáhl a už jsme si tolik šancí nevytvořili. Byla tam jen jedna, u druhé přeskočil Navrcovi míč nohu v náběhu. Bylo toho málo. Nebyla to jen otázka vypracovaných brankových příležitostí, ale také otázka předfinále, kde jsme toho měli dost, ale zradilo nás nepřesné nebo špatné řešení. Potřebujeme to v těchto utkáních zlomit. Jinak jsme slušně pracovali v defenzivní činnosti, soupeř neměl jedinou šanci, ale to je málo.

Mohlo to být třeba i menším počtem hráčů ve finální fázi?

Teď z voleje, že bych řekl, že chyběl počet hráčů, to nevím. Malinko tam Teplice změnily to postavení a vyztužili to jedním hráčem. Stáhli Sejka, Fortelný hrál v nižší pozici, my jsme měli problém s přechodovou fází. Hráli jsme pomalu a o poločase jsme apelovali, že bychom měli více točit hru, více se dostávat do krajních obránců a míče do vápna. Toho ohrožení tam moc nebylo. V přechodu zbytečně kazíme a přechod zbrzdíme. Chyběla rychlost a kvalita dohrání.

Gól jste na jaře dali pouze v jednom utkání z pěti.

Je to klíčová věc, fotbal se rozhoduje v útočném a obranném vápně. Už to zmiňuji poněkolikáté, v Jablonci, s Mladou Boleslaví ani na Baníku to nebylo špatné z pohledu vypracovaných šancí. Asi jich nebudeme mít deset, budeme jich mít pět, které jsme měli i s Teplicemi a pokud to je 4:0 na brankové příležitostí, tak to musí skončit 1:0 a musíme tam gól dostat. V první půli tam byly dvě situace, ve kterých kdyby byl větší tlak do brány, tak jsme měli minimálně blíž ke skórování.

Sráží vás možná až ležérní zakončení?

Nevím, jestli ležérní. Ono to tak na první pohled možná vypadá, ale Mojmír Chytil měl tu myšlenku v první situaci správnou. Chtěl přehazovat, gólman byl vysoko. U té druhé nejsem úplně přesvědčený, co chtěl udělat, ale budeme se bavit určitě o tom, v jakých pozicích musíme být ve finální fázi a jak řešit přechodovou fázi, abychom byli schopni se dostat do větší kvality a ve více hráčích.

Nepostrádáte Martina Hálu?

Souhlasím. Mužstvo velmi dobře pracuje, ale lidé chtějí chodit na finesy, rychlé kombinační věci, uvolnění jeden na jednoho, což jsme hodně postrádali. Martin v tomhle aspektu překvapivého řešení určitě chybí. Zase nám vypadl, byl v tréninku, ale vrátila se mu nějaká viróza. Uvidíme, na příští týden už bude připravený Kuba Matoušek.

Možná vám chyběla větší podpora od obránců?

Tlačíme na to. Bylo to tentokrát malinko jiné kvůli postavení soupeře v obranné pětce. Nechtěli jsme, aby se naši beci obsazovali vysokým postavením. Pak nám v některých situacích chyběla rychlost provedení a řešení a je to jedna z věcí, co budeme vyžadovat. Bylo to dnes složité, Teplice dobře bránily a my jsme se neprosazovali tolik, jak bychom měli.

Kde je forma Lukáše Greššáka z Malty?

Ta nám chybí. Na Maltě fakt podával ve všech zápasech excelentní výkony a pomáhal nám herností, klidem a kvalitním řešením v přechodové fázi. Skočil do toho covid a kondičně není dotažený, proto střídává. Slibovali jsme si, že nám tam tu kvalitu přinese, ale budeme muset být trpělivější nebo hledat jiná řešení. Není v rozpoložení, v jakém byl na Maltě.

Jak jsou na tom David Vaněček a Jakub Yunis?

David absolvoval utkání za béčko, prosadil se střelecky, byť nedal penaltu. Ale víceméně je připravený. Určitě ne na celý zápas, chtěli jsme, aby jeden nebo dva zápasy absolvoval za béčko a zjistili jsme, že je schopen ve stoprocentní zátěži absolvovat utkání. Kuba bohužel v průběhu týdne utrpěl lehčí svalové zranění, ale koleno je v pořádku, to drží.