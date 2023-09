Sigma Olomouc si užívá výborný start do nového ročníku FORTUNA:LIGY. Zvládla vítězně pět z úvodních sedmi zápasů. Naposledy si poradila 3:1 s Hradcem Králové v jeho Malšovické areně, kterou slavnostně otevíral a je třetí. „Asi budeme muset jezdit na venkovní zápasy častěji, když se něco slaví. Povedl se nám také v minulé sezoně poslední venkovní na Bohemce, když postupovala do Evropy. Asi nám atmosféra dodává energii,“ odlehčil s úsměvem Václav Jílek na pozápasové tiskovce.

1. FC Slovácko - SK Sigma Olomouc, Václav Jílek | Foto: Deník/Jan Pořízek

Poprvé jste v zápase vystřelili až po půl hodině. Jak duel hodnotíte?

První poločas i vstup do utkání byl z naší strany špatný. Hradec byl agresivnější, rychlejší. Sázel na jednoduchou hru, což jsme věděli. Měl tam nepříjemné standardní situace i autová vhazování. Snažil se vytvořit tlak a mrzí mě první gól, protože byl laciný. Nedobránili jsme situaci ve vápně. Hradec šel zaslouženě do vedení. Trošku jsme se hledali a neměli jsme dostatečný pohyb za obranu soupeře. To byl náš největší problém a opticky to vypadalo, že hrajeme, máme míč, ale nebyli jsme nebezpeční. Postupem času se to malinko lepšilo, pro nás byl klíčový vyrovnávací gól před poločasem. Bylo to důležité pro hráče a jejich sebedůvěru, naopak pro Hradec to bylo z pohledu psychologie složitější.

Ve druhé půli už byl výkon lepší.

S druhým poločasem jsme spokojeni. Myslím, že jsme tam předvedli způsob hry, jakým bychom se chtěli prezentovat. To znamená rychlá kombinační hra, hodně náběhů za obranu a s přidanou kvalitou. Dobré rozhodnutí předvedl Filip Zorvan s Honzou Vodhánělem při druhé brance. Vzali jsme si vedení zaslouženě. Závěr byl hektický, vyhecovaný, přicházely žluté karty. Emoce pochodovaly. Třetí gól byl důležitý pro statistiku a Lukáše Juliše, ale už asi nic neřešil, protože to bylo rohodnuté.

Zmrzlý: Evropa? Touha je obrovská, ale cesta dlouhá

V utkání jste dlouho nestřídal, proč?

Ne, že bychom chtěli kopírovat Guardiolu, který někdy nevystřídá za zápas vůbec, ale zdálo se nám, že v tu chvíli mělo utkání takové tempo a náročnost, že bude velmi složité se do toho dostat. Fungovalo nám to a byli jsme silní v kombinaci. Nebyl tam hráč, který by si výkonem nebo fyzickou připraveností řekl o střídání. Proto tak málo střídání. Nechtěli jsme do toho sahat. Chtěli jsme to co nejdéle podržet, protože jsme nebyli přesvědčeni, že by střídající hráč chytil rytmus utkání.

Jak hodnotíte vstup do sezony?

Hráli jsme tři utkání doma, čtyři venku a v nich jsme navíc potkali Spartu, Slovácko a Plzeň a prohráli jsme jen dvakrát. Ani Hradec v této domácí areně nebude dávat soupeřům body lehce. Navíc jsme naše venkovní výsledky potvrdili doma, což je těžké bez ohledu na soupeře. Pět vítězství ze sedmi utkání je pro nás skvělý vstup. Začali jsme dobře, ale musíme být nohami na zemi. Pak se začnou šířit věci ve smyslu černého koně a je to zbytečné. Dobře jsme zahájili, ale stejně tak můžeme mít výpadek, třikrát nevyhrát a je to zpátky. Musíme si udržet pokoru, vytěžit z utkání co nejvíce a pokračovat ve sbírání bodů.

Když Sigma naposledy postoupila do pohárů, měla po sedmi kolech o bod méně než nyní. Vidíte tam s tím ročníkem 2017/18 nějakou paralelu?

Minimálně z pohledu bodového tam paralela je. Asi i z pohledu herní prezentace. Vzpomínám si, že i v Plzni jsme prohráli 0:1 po dobrém výkonu. Byla tam i nějaká remíza a byli jsme stoprocentní v domácím prostředí. Podobná je energie týmu a pracovitost. Doufám a přeju si, aby to pokračovalo, abychom mohli navázat na tuhle úspěšnou sezonu. Také naši fanoušci jdou zápas od zápasu nahoru. Měli jsme tady slušný tábor diváků. Zrádnost je v tom, že teď nás čekají soupeři, u kterých bude každý čekat, že bychom měli bodovat a ono je to daleko složitější. Teprve se ukáže, jakým směrem se bude sezona ubírat.

Sigma zkazila Hradci slavnostní otevření stadionu. Duel otočila a vyhrála

Sigma působí hladově, lépe než v minulé sezoně. Čím to je?

Je to otázka toho, že si mužstvo sedá. Většina týmů udělala dost změn. Naší největší devízou je, že tým zůstal pohromadě a ze základní sestavy je tam jen jedna výměna Chytil, Juliš. Tým si ověřil v závěru loňské sezony na co má a teď z toho těžíme, jsme sebevědomí.

Je něco, co vás nyní trápí?

Vždycky nás trápí zdravotní stav. To je největší problém. Dlouhodobě je mimo Tonda Růsek, Vojta Křišťál také neprožívá jednoduché období a rekonvalescence bude delší. Zastupitelnost není tedy taková. Z herního hlediska tam asi není něco extra zásadního. Mužstvo šlape. Ale třeba v Hradci jsem byl zlý za první branku. To je nedohrávání situací a je to otázka osobní statečnosti a zodpovědnosti. Jsou to věci, které nám úplně nejdou, ale zase převážila ofenzivní kvalita.