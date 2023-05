Sám si vyzkoušel, jaké to je stát na lavičce Sparty. Václav Jílek ale žádný výrazný úspěch s letenským celkem nezaznamenal. Brian Priske oslavil titul hned v první sezoně. „Uměl bych si představit, že Sparta jako šampion, bude jako šampion vypadat také v zápasech,“ říkal kouč Sigmy. Sám byl se Sigmou dlouho ve hře o pohárovou Evropu, kterou si ale tým prohrál na konci základní části.

SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha (23.5.2023), Václav Jílek | Foto: Deník/Jan Pořízek

Porážkou jste přišli o možnost posunout se na čtvrté místo, jak moc to mrzí?

Neprohráli jsme si to v nadstavbě. Naše výkony v ní jsou velmi dobré a jsou příslibem i pro další zápasy v příští sezoně a také pro sebevědomí mužstva. Byl náš cíl a meta, abychom si vytvořili sebevědomí a základ, z čehož můžeme těžit i v dalším ročníku. Po dvou domácích porážkách na konci základní části jsme byli jsme mrtví a výchozí pozice byla velmi špatná směrem k boji o čtvrté místo. Potom jsme se k němu zápasem v Plzni přiblížili a myslím, že jsme byli na Slovácku pět minut od reálné šance o něj bojovat.

Ztratili jste vedení 2:0, čím to bylo?

Optikou výsledku je to zklamání jako poslední zápasy před domácími fanoušky. Tentokrát má mince dvě strany. Co se týče výkonu, nemáme se za co stydět. Mužstvo zaslouží absolutorium za to, jak se prezentovalo. Diváci si zápas užili. Po dlouhé době tady z toho cítím správnou atmosféru. Pomohly nám rychlé góly, ale když jsem se podíval na čas, tak jsem si říkal, jestli to není zbytečně brzo, protože měla Slavia s nastavením devadesát minut na to, aby s tím něco udělala. Hodili jsme býkovi kořist do arény. Soupeř jednoznačně ukázal kvalitu. Dostal nás pod tlak, i když neměl velké množství stoprocentních šancí. Utkání provázela obrovská efektivita, my jsme dali z prvních dvou střel dva góly, to stejné Slavia. Šli jsme do poločasu s remízovým stavem, udělali jsme změnu v rozestavení, v napadání. Stálo nás to velké množství sil, hlavně první poločas. Nehodnotil bych vyloučení, mužstvo se nevzdalo a až do konce se snažilo o vyrovnání. Fyzicky už jsme neměli příliš možností, jak soupeře ohrozit a bohužel to na kýžený bod, který by si tým zasloužil, nestačilo.

U obou gólů měl Jurečka příliš prostoru, navíc u druhého Pokorný vůbec nenavázal jeho náběh, viděl jste to už na videu?

Viděli jsme to v reálu. Máme dané principy, na kterých bazírujeme a jsou pro nás nosné směrem do defenzivy. Připravenost od celé obranné linie na míč za obranu musí být adekvátní a stoprocentní. I tlak do hráče s míčem, který je na třiceti metrech, nám v tu chvíli chyběl. Takhle jednoduchý náběh za obranu ze statické pozice musíme být schopni zavřít. To jsou laciné góly. Ale to by i Slavia dneska mohla říct, že jsme dali laciné góly. Fotbal chyby přináší. Mrzí mě hlavně to, že jsou to věci, na kterých pracujeme a zase se nám tam objevila.

Nedocházely týmu síly?

Zvolili jsme hodně aktivní herní způsob. Měli jsme možnost sáhnout k pasivnějšímu, jak to využily jiné týmy se Slavií, ale my jsme se jí nechtěli přizpůsobit a jen se soustředit na brejky. Chtěli jsme hrát hodně aktivně, napadat. Nebylo to tím, že by nám docházely síly, že bychom na to nebyli fyzicky připravení, ale odcházely nám kvůli tomu, že jsme neudrželi míč a tím se obrací i mentalita na obranou. Obranná mentalita je na běhání složitější. Myslím si, že to bylo zbytečné. Bylo tam několik příležitostí, jak soupeře přehrát. Několikrát se nám to povedlo, ale z mého pohledu to bylo málo. Mohli jsme být klidnější na míči, víc hrát a víc si opticky na míči odpočinout. Jinak jsme se dostávali pod tlak, rychle ztráceli míče a pak vám fyzické síly ubývají.

Trenér Brian Priske slaví titul hned v první sezoně ve Spartě, co na to říkáte?

Je to zasloužené, čísla jsou jasná, Sparta měla nejlepší jaro, možná jedno z nejlepších v historii nebo za poslední roky. Stáhla Slavii, napomohlo tomu klopýtání a nečekané ztráty soupeřů. Nezbývá, než Spartě pogratulovat. Ale z mého čistě trenérského pohledu a pohledu na fotbal to bylo cestou velkého fotbalového pragmatismu v závěru. Uměl bych si představit, že Sparta jako šampion, bude i jako šampion vypadat v zápasech. Zejména proti Slavii, nebo tady proti nám. Je to ale jen čistě moje představa, že se nebudou tolik přizpůsobovat soupeři. Nakonec jim to ale přineslo kýžený cíl a sen, které měli dlouhé roky. Cest k úspěchu je velké množství, evidentně zvolili tu správnou a už jim to nikdo nevezme.

Bylo z trenérského hlediska rozdílné hrát proti Slavii a proti Spartě?

Ano. Charakter hry je jiný, hlavně teď v nadstavbě. Sparta hrála ze zajištěného bloku na brejkové situace a na standardky, což hrála i proti Slavii. Kromě střely Minčeva tady proti nám možná neměla jedinou brankovou příležitost. To Slavia vás dostane po větší tlak, hraje ve vyšší intenzitě a na větší riziko, což je evidentní. To samozřejmě přináší i chyby. Podobný způsob, jakým jsme skórovali, by se asi proti Spartě nestal, protože tady k těm situacím jeden na jednoho by nedocházelo. Pro mě je bližší ta výrazná aktivita, která je podložená výraznější kvalitou hráčů, kterou stoprocentně obě mužstva ve srovnání s námi mají. Když vezmu obrovskou fyzičnost Slavie, dynamiku a zaujetí. To jsou věci, na kterých potřebujeme pracovat a musíme je posunout, abychom byli dominantnější.

