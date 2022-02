Bohužel, celý zápas ve finální fázi nevyřešíme situace tak, abychom z nich byli více nebezpeční. Když už se jedna z mála akcí tři minuty před koncem povedla, dostali jsme penaltu, tak jsme ji neproměnili. Byla to rozhodující příležitost. Kdybychom ji dali, tak slavíme, jsme šťastní a určitě by nám to dodalo spoustu energie do dalšího zápasu. Naopak v prodloužení jsme penaltu přežili a v rozstřelu už to byla loterie.

Byl Pablo určený k exekuci pokutového kopu v zápase?

Byli určení Tonda Růsek, Mojma Chytil a Pablo. První dva už nebyli na hřišti, takže v tom problém nebyl. Člověk by ve finále věřil také Kryštofovi Daňkovi, tedy hráčům, kteří jsou technicky vybavení, ale ten v rozstřelu také nakonec nedal.

Trénovali jste penalty před pohárovým duelem?

V úterý jsme kopali a jak to dopadlo v zápase, tak to vypadalo i na tréninku. Úspěšnost byla tak těch padesát procent. Trénink penalt nemusí být obrazem rozstřelu v zápase, ale určitý signál to byl. My jsme si to chtěli zkusit kopnout, abychom věděli. Na druhou stranu ti hráči, kteří by penaltu dali, už nebyli na hřišti. Soupeř v tom byl preciznější, efektivnější a lepší, tak nemá smysl to dále řešit.

Ale váš brankář Jan Stejskal měl u dvou zákroků při rozstřelu smůlu.

Je pravda, že Slovácko nemuselo také dvakrát skórovat, protože ty pokusy nebyly úplně ideálně kopnuté, ale štěstí se trošku přiklonilo k nim. Byli šťastnější a my jsme venku.

Jak výkon celkově hodnotíte?

Jsme zklamaní, protože jsme nebyli daleko od postupu. Je potřeba ale říct a uznat, že první poločas byl velmi špatný z naší strany. Bylo tam málo pohybu a kvality. Neměli jsme druhé balony, soupeř hrál jednoduše, my víceméně taky. Vázla přechodová fáze, hodně jsme hráli pomalu a přihrávali dozadu. Byla tam strašně malá nebezpečnost z obou stran a celkově jsem postrádal větší energii a intenzitu činností. Ve druhé půli se to s příchodem Daňka zlepšilo. Chtěli jsme jít dál a za druhý poločas jsme tomu byli blíž, protože aspoň z mého pohledu si myslím, že jsme byli lepším týmem. Bohužel jsme rozhodující příležitost neproměnili.

Proč jste střídal Mojmíra Chytila?

Moja byl výrazně lepší než v Jablonci. Udělal spoustu práce, byl jedním z mála hráčů, který byl schopný udržet balon a měl tam minimálně jednu, dvě akce, při kterých se individuálně prosadil. Je to hráč, který když hraje více zápasů v řadě, tak mu to bere hodně sil. Pro nás je teď strašně klíčová neděle, tak jsme tam chtěli dát čerstvého hráče a novou energii. Myslím, že střídání nám vyšly. Ani Pavel Zifčák tam v hrotové pozici nebyl špatný. Kdybychom tu penaltu proměnili, tak si řekneme, že to všechno mělo svůj vývoj a bylo to správně.

Co říkáte na výkony Radima Breiteho?

Oba zápasy - ať už v Jablonci nebo se Slováckem patřil k nejlepším. Potřebujeme hráče, kteří jsou schopni přinést na hřiště mentalitou energii, ovlivnit průběh zápasu a působit na ostatní hráče. Radim je jedním z mála. Nesmíme se bát být odhodlaní a musíme být silní mentálně.

Co se změnilo oproti Maltě?

Cítím, že to po tom soustředění není jen o kvalitě, ale také o větší odvaze vzít si balon včas, doplnit útočnou akci a být nebezpeční. Musíme dostat sebevědomí na vyšší úroveň a potom se budeme prosazovat i individuálně, což tam teď není. Nyní potkáváme silné soupeře ať už Slovácko, Boleslav, Baník. Jsem naprosto přesvědčený, že když předvedeme výkon, který je v našem individuálním potenciálu, tak jsme schopni s nimi hrát plnohodnotné partie a vyhrávat je.

Hned ve druhém ostrém zápase jste sáhl ke změně ve stoperské dvojici, proč?

Víťa Beneš měl už na Maltě problémy s přitahovači a v Jablonci na tom měkkém terénu se mu to vrátilo. Nemělo by to být nic vážného, ale bohužel jej to nepustilo do zápasu se Slováckem. Musím říct, že nás to mrzí a štve. Rozhodli jsme se pro něco a hned druhý zápas nám vypadne hráč. Je to potom složité, ale i Slovácko muselo v sestavě improvizovat. Nemyslím si, že by to bylo o Florentovi (Poulolovi, pozn. red.). Odehrál zápas standardně. Měl tam silné věci, měl tam chyby, ale že by to byl nějaký průšvih, to ne.

Máte za sebou dvě těsné porážky, teď ještě dalších třicet minut prodloužení navíc, jak velká je to komplikace směrem ke klíčovému duelu s Mladou Boleslaví?

Vůbec nechci polemizovat. Máme do neděle dostatek času. Samozřejmě Boleslav pošetřila síly, ale máme čtyři dny, což je dostatečně dlouhá doba, abychom se dali do kupy a byli připraveni.

