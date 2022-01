Podprůměrný byl optikou umístění. V některých zápasech se nám ale dařilo dostat z hráčů to, co jsme po nich chtěli, v tom podprůměrný nebyl. Našel bych tam i pozitiva. Konfrontační zápasy s top trojkou jsme zvládli dobře, postoupili jsme v poháru, takže není všechno špatně, ale bodový stav a umístění neodpovídá požadavkům.

Co je tedy potřeba změnit?

Je potřeba být důslednější. Musíme hlavně dohrát zápasy, které jdou s námi. Kdybychom je zvládali na podzim, tak jsme v jiné situaci, měli bychom o pět bodů více a hodnotili bychom to jinak.

Od konceptu konstruktivní rozehrávky od stoperů ustupovat nebudete?

Nemůžeme překopat náš koncept a filozofii. Samozřejmě podřídit hru výsledku ve smyslu bezpečnosti musíme zvládnout, ale musíme se držet naší vize, budovat ji a být v tom důslednější a kvalitnější.

Na co se chcete nejvíce zaměřit?

Budeme se zaměřovat na intenzitu práce, tam máme pořád nedostatky, abychom nevypadávali v nějakých fázích zápasů. Bude to o součinnosti a o tom, vytvořit si mustr, jak reagovat proti různým stylům hry, ale abychom byli i my tím, kdo bude určovat herní způsob a vývoj zápasu. Na podzim se nám některé věci podařily, musíme na nich pracovat, abychom brali v zápasech body.

Jak hodnotíte progres Kryštofa Daňka?

Věkově se jedná pořád o dorostence a minutáž, kterou zvládl na podzim, byla pro jeho růst dostačující. Mám od něj ale vyšší očekávání, potenciál je někde jinde, než zatím Kryštof předvádí v zápasech. Může atakovat daleko vyšší level.

V čem přesně se může zlepšit?

Hlavně ve fyzičnosti, tam je potřeba, aby přidal. Technické přednosti nebo v kvalitní dribling jsou u něj nadstandardní, ale potom jej limitují soubojové věci a vyhrané míče. Když se nacházíme v tabulce tam, kde jsme, je potřeba v první řadě souboje vyhrávat a potom na to navázat technickou kvalitou. Může atakovat daleko vyšší level.

Práce s ním ale musí být radost.

To ano, protože má potenciál i přístup. Není otázka, jestli se naplno projeví, ale kdy. Věřím, že společně to zvládneme. Možná ještě ne na jaře, ale v průběhu roku potáhne Sigmu ještě víc.

Kam až si myslíte, že je možnost se posunout v tabulce?

Středová skupina musí být minimálním cílem, ale daleko není ani ta šestka. Vstupuje do toho množství faktorů, pokud se nám bude dařit a budeme mít pohromadě kádr, což jsme na podzim neměli, a některé zápasové okolnosti půjdou více s námi, tak máme na to, abychom šestku atakovali.

K tomu by vám mohl pomoci také Jan Navrátil.

Prezentujeme se tím, že chceme dávat šanci mladým, ale jeho přestup mě potěšil. Byl pro nás prioritou. Patří ke zkušenějším hráčům, ale hlavně se nám vrací hráč, který tady za mě vždycky odváděl dobré výkony. Nepřináší pouze herní kvalitu, ale je přínosem i do kabiny. Pomůže nám svým srdcem a bojovností po celý zápas. Věřím, že i my pomůžeme jemu, protože se často mluví o jeho slabší produktivitě, tu ale měl v Sigmě dobrou a bude potřeba, aby ji měl i na jaře, protože to budeme potřebovat.

Nezvažovali jste místo něj příchod Šimona Falty?

Jsou to typologicky odlišní hráči. Šimon je hráč do situací, kdy se vám daří a jste nahoře. V té době je rozdílovým hráčem a je fantastický. Ale má své nedostatky ve hře pod tlakem a v intenzitě po celou dobu utkání. Možná se už někam posunul, ale teď jsme chtěli hráče, který je schopný devadesát minut bojovat a přínos v podobě kvality z toho následně vyleze.

Další posílení nechystáte?

Pokud budeme zdravotně v pořádku, tak nemusíme za každou cenu hledat posily. Je tady široký a zkušený kádr. Pokud by nastala příležitost, která by pro nás byla výhodná, tak se jí můžeme zabývat, ale že bychom primárně hledali hráče, tak to tak není.

Ani v případě, že by měl odejít Václav Jemelka?

Zájem registrujeme, ale nemám informaci, že by Venca odcházet měl. Je tady Michal Vepřek, který pozici levého stopera zvládl výborně, takže bychom také nemuseli panikařit a za každou cenu někoho hledat, ale muselo by se to řešit v kontinuitě směrem k létu.