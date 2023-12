Poslední utkání podzimu olomoucká Sigma nezvládla. S Plzní prohrála 1:3. Zimní přestávka teprve začala, už se ale mluví o případných změnách. V Olomouci musí otevřít téma gólmani, mluví se o odchodu Ondřeje Zmrzlého a také případných posilách. Jak to vidí kouč Václav Jílek?

SK Sigma Olomouc - FC Viktoria Plzeň (17.12.23), Václav Jílek | Foto: Deník/Jan Pořízek

S Plzní jste prohráli potřetí v sezoně, co rozhodlo?

Dvě věci. Podobně jako se Slavií jsme inkasovali v závěru poločasu, plus to rychlé vyrovnání. Hráči jsou pravidelně upozorňovaní, aby byli koncentrovaní po vstřelené brance. Je potřeba být pevný, neriskovat, odvrátit první míč. Ten dlouhý nákop si úplně nepředali, vystoupil tam Filip Novák místo Beneše a otevřelo se to. To byla jednoduchá situace a věřím, že devětkrát z deseti by ji kluci zvládli. Tady jsme to nezachytili a beru to jako klíčový moment. Měli jsme připravený plán pro vedení, že bychom nemuseli tolik napadat a mohli čekat. Charakter utkání se úplně změnil.

Vyčítal jste brankáři Digaňovi druhý gól?

Nevyčítal jsem mu nic. Vždycky to hodnotíme s odstupem času a Tomáš si je nejvíce vědom, že nemá čisté svědomí. Udělal chybu, která měla velký vliv na konečný výsledek. Ale víte, jak to je. Když nedá Radim Breite takovou šanci, tak to byla stejná chyba, jako předvedl Digaňa. Utrhnou hráči hlavu nepomůže. Měli bychom tyto situace zvládat. Tohle je rozdíl mezi týmy v top trojce, protože jsem přesvědčený, že by tyhle situace vyřešily. To je to, co nám chybí, abychom byli ještě o kousek výš.

Gólmani vás v poslední době příliš nedrží.

Nemáme tady špatnou skladbu brankářů, ale točí se to, přehazuje se to z jednoho brankáře na druhého. Taková ta stabilita výkonnosti, že by nám několik zápasů v řadě pomohli, to tady nemáme. S informací pracujeme. Ale nezavrhl bych je. V průběhu některých zápasů ukázali, že kvalitu mají a je to o mentální připravenosti. Ale také tam v průběhu dvou sezon byly sekvence, kdy nás jednoduché chyby stály hodně bodů a lepší umístění.

Měli byste více bodů, kdyby za vás chytal například Staněk?

To se pak můžeme bavit, kdybychom měli Birmančeviče, tak máme víc gólů. Nemyslím si, že by to tihle brankáři nedokázali chytit. Staněk je top brankář, což potvrdil a vždycky mužstvu body přinese, stejně by to bylo i v našem případě.

Nebudete na tento post hledat náhradu?

Máme tady čtyři brankáře, kteří prokázali kvalitu, ale také byli v situaci, kdy jim to nešlo. Nebudu předjímat, musíme si to zanalyzovat. Když někoho přivedeme, tak je potřeba na to navázat případný odchod. Teď bych tady střílel od boku. Určitě se o tom musíme bavit. Víme, že to bylo místo, kde jsme ve finále nedokázali být tak stabilní a kvalitní, abychom si sáhli na vyšší bodový zisk.

Co odchody? Hodně se mluví o Ondřeji Zmrzlém.

Momentálně nemám žádné informace. Určitě tady není žádná konkrétní nabídka na některého z hráčů, ale když zmiňujete Ondru Zmrzlého, tak udělal obrovský pokrok a může to být jeden z cílů klubů, které jsou ve vyšším postavení. Má pro to věk, zkušenost a skvělý podzim. S bodovou bilancí patří mezi nejlepší levé obránce v soutěži.

Kde budete chtít posílit?

Bavíme se o dvou pozicích. Může to splňovat i jeden hráč. Chceme útočného hráče, který by byl schopný alternovat v hrotové i křídelní pozici. Není to úplně potvrzené, ale asi jsme přišli o Honzu Navrátila, což se potvrdí první lednový týden, až se koleno zbaví otoku. Je tam šance, aby se vrátil dřív. Neprojdeme zásadní proměnou, chceme jednoho dva hráče.