„Samozřejmě budu dělat všechno proto, aby Leuven opci využil. Budu si tady chtít za rok udělat dobré jméno. Výhodou může být, že de facto nemám teď co ztratit, protože kdyby to nevyšlo, tak se mám kam vrátit,“ říká pětadvacetiletý fotbalista.

Byť se mu Olomouc neopouští lehce, z první štace v cizině je nadšený.

„Sigma za mě dostane peníze, vyjednala si dobré podmínky, profitujeme z toho všichni,“ dodal Jemelka, na nějž město Leuven i klub udělaly velký dojem.

Předpokládám, že pocity z nového angažmá jsou vysloveně pozitivní, že?

Jsem moc rád. Zahraniční štaci jsme si chtěl hodně vyzkoušet. Leuven o mě usiloval dlouho a celou dobu se choval serózně. Byl jsem pro ně číslo jedna a pořád posílal nové a nové nabídky. Toho si vážím a jsem spokojený, že to nakonec na last minute dobře dopadlo.

Co už víte o klubu samotném?

Když se poprvé objevil jejich zájem, tak ještě nebyli v první lize. Nevědělo se, jestli budou muset hrát baráž, nebo postoupí rovnou. Sledoval jsem je. Nakonec postoupili přímo, sezonu nezačali nejlépe, ale teď mají 14 bodů a jsou na šestém místě. Věřím, že žádné sestupové problémy se konat nebudou. Stadion je pro deset tisíc diváků, což je podobné jako v Olomouci. Viděl jsem ho zatím jen z obrázků, ale všechno ostatní na mě udělalo velký dojem. Je to nově vybudované v posledních dvou letech, takže krásné. Dojmy jsou jenom pozitivní.

Čím vás přesvědčili, že je to ta pravá adresa?

Moc se mi líbila vize trenéra. Budují novou značku a po postupu i trochu nový tým. Začali zázemím, mají velký apel na práci s mládeží. To mě také zaujalo. Věřím, že bych sem mohl dobře zapadnout.

Jak se vám líbí město Leuven?

Je to studentské město a historické. I velikostně podobné jako Olomouc. Historie tady na mě hned dýchla. Všiml jsem si hned, že se tady hodně jezdí na kole. Vypadá to na příjemné útulné místo k žití.

Hrálo i tohle ve vašem rozhodování roli?

Rozhodně ano. Když to člověk srovná s Kazachstánem, odkud jsem měl nabídku v zimě, tak to bylo šest hodin letadlem. Tady to mám kousek do Bruselu a odtud dvě hodiny do Prahy. Zvládnout se to dá i autem, což jsme jeli včera, protože letenky byly vyprodané. To je neporovnatelný rozdíl.

Jak těžké bylo potlačit zklamání, že v zimě přestup do Kajratu Almaty nevyšel?

Samozřejmě mě to mrzelo, ale dokázal jsem se od toho oprostit. S tímhle problémy nemám. Povídali jsme si o tom i s trenérem a on věděl, že budu dál makat naplno. V podstatě se nezměnilo nic. Možná se nám v tu chvíli tolik nedařilo, ale dělal jsem všechno na sto procent. Věřil jsem, že přijde další nabídka, což se díky skvělé práci mých manažerů nakonec podařilo.

Nemrzí vás přece jen trošku, že odcházíte ve chvíli, kdy jste sezonu v Sigmě tak dobře rozjeli?

Sigma se mi neopouští lehce, odehrál jsem tam čtyři roky. Asi bych byl ale sám proti sobě. Zahraniční cestu jsem si chtěl zkusit, pokud mám tu možnost. Je dobře, že je sezona tak dobře rozjetá a myslím, že mi to i trochu pomohlo. Možná kdybychom se plácali někde dole v tabulce, tak by mě Sigma neuvolnila. Vzpomínky na Sigmu mi každopádně zůstanou…

Ale je ten správný čas, že?

Myslím si, že to jde dobře postupně. Narodila se mi dcera, nastoupil jsem za reprezentaci a teď je tu další krok. Musel jsem si na něj chvíli počkat, ale věřím, že jsem pořád v dobrém věku. V Belgii se chci prosadit a třeba i ukázat. Věřím, že Leuven může být ideálním mezistupněm pro přestup do ještě většího klubu.

Na co budete v souvislosti se Sigmou vzpomínat nejvíc?

Určitě první prvoligovou sezonu, která se nám nadmíru povedla. Tam jsem odstartoval, udělal si jméno. Na to hned navázala Evropská liga. To jsou největší momenty mojí kariéry a doufám, že jich bude ještě přibývat.