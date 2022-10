Přesně třináct startů potřeboval Václav Jemelka na první branku ve Viktorii. Běžela 82. minuta a levý obránce či stoper zavřel zadní tyč v utkání proti Mladé Boleslavi a uklidil míč do prázdné branky.

„Erik Jirka to krásně napálil před bránu a já jsem to na zadní zavíral. Jsem rád, že to tam padlo,“ popisoval rodák z Uničova.

Už předtím zvládl Jemelka zapsat tři asistence, nyní také premiérový gól. „Do kasy něco rád zaplatím. První trefa za Plzeň pro mě hodně znamená,“ přiznal.

Kouč Jílek: Stali se z nás válečníci. Přednost Chytila? Nepos.. se z toho

V Sigmě to byl hlavní pilíř obrany a nastupoval hlavně na stoperu, ač v minulosti hrával levého beka, kam jej právě plzeňský kouč Michal Bílek často staví.

„Víc podporuji útok, ale taky je to náročnější. Běháte nahoru, dolů. Každého baví spíš útočit. Jsem rád, že se dostávám do střeleckých pozic, nahrávám na góly a můžu tak pomoci týmu,“ uzavřel Jemelka.

Už ve středu jej ve 21 hodin čeká další duel Ligy mistrů, kdy se Plzeň doma postaví Bayernu Mnichov.