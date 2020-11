„Byl to těžký zápas. Němci jsou jedno z nejlepších mužstev Evropě. Věděli jsme, že nemají nejlepší sestavu, ale i tak budou mít velkou kvalitu, což dokázali,“ řekl pro Českou televizi krátce po porážce 0:1.

Rozhodl o ní už ve 13. minutě Luca Waldschmidt, který dostal od stoperů českého týmu dost prostoru v blízkosti branky po stříleném centru.

„Gólman Pavlenka skvěle vychytal jejich šanci, ale míč se stříleným centrem rychle vrátil do šestnáctky. My jsme nestihli nabrat hráče. Ani nevím, čí hráč byl ten, který dával gól. Budeme se na to muset podívat. Je to samozřejmě chyba, měli jsme to rozebrat líp,“ uznal Jemelka.

Obránce, který se během říjnové reprezentační pauzy přesunul z Olomouce do belgického Leuvenu odehrál celý zápas po boku plzeňského Jakuba Brabce. Nově sestavenému tandemu to místy skřípalo, ale postupem času se jeho výkon přece jen zlepšoval.

„Řekli jsme si, že budeme dostupovat soupeře, hrát místy jeden na jednoho, prostě hrát odvážně a presovat je. Myslím si, ale že se nám ze začátku moc nedařilo. Měli jsme trochu problémy v komunikaci, hráči nám odskakovali,“ mínil Jemelka.

„Po přestávce se to zlepšilo, už jsme věděli co a jak a pohlídali jsme si to lépe,“ dodal.

Sám Jemelka si v zápase připsal řadu dobrých zákroků, asi nejvíce ale na sebe v negativním slova smyslu upozornil ve 32. minutě. Přihrávka přes šířku hřiště na Brabce se Jemelkovi vůbec nepovedla a rodák z Uničova doslova namazal míč na nohu Brandtovi. Ten pak ale naštěstí vystřelil vysoko nad.

„Nepotěšilo mě to, to je jasné. Snažil jsem se ale hrát dál. Nechtěl jsem, aby mě to nějak rozhodilo. Mrzí mě, že jsem si svůj individuální výkon tímhle trochu pokazil, ale stane se to. Jsem rád, že jsem mohl odehrát celý zápas a popral jsem se s tím,“ prohlásil Jemelka.

Česká reprezentace má v následujících dnech na programu ještě dva zápasy. Oba odehraje v Plzni a v rámci Ligy národů nastoupí v neděli proti Izraeli a ve středu proti Slovensku.

Český tým má stále ještě naději na postup z ligy B do nejvyšší ligy A, ale vedle vlastních vítězství potřebuje i zaváhání Skotů, se kterými dvakrát v předchozím průběhu skupiny prohrál.