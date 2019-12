Po karetním trestu se očekává jeho návrat do sestavy a také to, že převezme funkci lídra hanácké defenzivy. Tentokrát totiž distanc za čtyři žlutá napomenutí dopadl na jeho kolegu ze stoperské dvojice Víta Beneše. Proti Klokanům tak bude „velet“ Jemelka.

„Nervozitu z toho žádnou necítím. Je škoda, že Beny z toho vypadl, bude to pro nás ztráta a velké oslabení, protože je to náš vůdce a kapitán. Ale když naskočil Honza Štěrba místo mě, když jsem měl karty, tak to zvládl velice dobře a nebojím se, že by to neměl zvládnout i teď,“ říká čtyřiadvacetiletý Václav Jemelka, který už se řadí k oporám olomouckého týmu.

Z pauzy, kvůli které vynechal remízový duel v Karviné nedělá žádnou vědu. „Nebylo to zase tak nezvyklé. V sezoně jsou i reprepauzy, kdy je to podobné a je tam pak jeden víkend volný. Není to tak hrozné, jako když se člověk zraní a je to na delší dobu,“ tvrdí.

Na druhou stranu absenci Beneše a k tomu i dalšího vykartovaného, záložníka Davida Housky, podle něj nepříjemností určitě je.

„Bohužel to takhle vyšlo. Víťa si ty tři žluté karty držel dlouho, vlastně podobně jako předtím já. Mě to hrozilo už od nějakého pátého kola,“ připomíná Jemelka.

„Teď k tomu ještě vypadl i David Houska a navrch máme trochu marodku. Prostě se s tím musíme poprat. Nic jiného se nedá dělat,“ dodává. A také upozorňuje, že všechno mohlo být ještě komplikovanější.

„Tři karty měl i Kuba Plšek. Naštěstí to zůstalo jen u těch dvou,“ oddechl si před důležitým duelem.

Příležitost odstřihnout se od spodku ještě víc

Hanáci se i přes dlouhou osmizápasovou sérii bez vítězství udrželi v prostřední skupině. Na Teplice teď mají k dobru dva body. Na dvanácté Bohemians dokonce pět.

„Je to příležitost odstřihnout se od spodku ještě víc. Líp by se nám pak přes celou přípravu dýchalo. Pokud by to nevyšlo, tak by to pak všechno bylo samozřejmě psychicky daleko těžší. Uděláme všechno pro to, abychom to zvládli,“ prohlásil Jemelka odhodlaně i když ví, že Klokani v Olomouci určitě nedají svou kůži lacino.

Na Hanáky navíc v poslední době celkem umějí. Dvakrát s nimi v poslední době otočili skóre z 0:2 na 3:2. Nejprve v září 2018 na Andrově stadionu, a pak i letos v srpnu v Ďolíčku.

„Jeden ten zápas jsem sledoval z tribuny, druhý jsem zažil přímo na hřišti. Doufám, že to pro nás nebude žádný strašák, ale pamatujeme si je samozřejmě velmi dobře. Hlavně to poslední utkání máme pořád v hlavě,“ přiznal Jemelka.

Na druhou stranu od srpnového duelu se leccos změnilo. Bohemians už třeba netrénuje Martin Hašek, kterého u kormidla nahradil Luděk Klusáček.

„Pod trenérem Haškem hrála Bohemka hodně běhavě a kombinačně. Pod novým trenérem jsem ji zase tolik nesledoval. Ale třeba proti Plzni odehrála výborný zápas. Dávají celkem málo branek, tak doufám, že nám to tam zase nenapadá. Bude to určitě bojovný zápas, nakonec počasí a všechno kolem tomu napovídá. Bylo by to nepříjemné, kdybychom to nezvládli,“ uvědomuje si Jemelka.

Výhra by naopak Sigmě zajistila splnění dílčího cíle, který před hráče vedení klubu postavilo.

„Měli jsme udělat 27 bodů. Pokud v sobotu vyhrajeme, tak to splníme,“ prozradil Jemelka, který ale dobře ví, že ambice klubu sahají přece jen o něco málo výš.

„Jak jsem říkal, odpoutali bychom se od spodku, drželi bychom střední skupinu, takže bychom měli větší klid. Ovšem těžko říct, jestli bychom pak mohli říct, že byl podzim úspěšný. Předsezónní cíle byly trochu jiné,“ dodal.