„Je to hrubá chyba. Stoperům to budu vyčítat,“ řekl Látal na tiskové konferenci.

O co šlo? Po dlouhém autu Šimona Falty se habán Beauguel dostal před oba olomoucké obránce Hubníka s Poulelem. Francouz z Martiniku mu sice visel na zádech, ale dostat se přes urostlého útočníka nedokázal, takže mu těžko mohl zabránit v otočce, po které přišla tvrdá rána. Tu navíc ještě tečoval Hubník, který spěchal na pomoc, takže poslední instance v podobě brankáře Mandouse už neměla naději reagovat.

„Zaspali jsme a soupeř nás potrestal. Stopeři místo toho, aby měli Beauguela mezi sebou, tak zůstali za ním. V Brně dal úplně stejnou branku, věděli jsme o jeho kvalitách,“ mračil se Látal.

Jeho tým jinak na západě Čech nevyhořel. S favoritem ve hře vcelku držel krok.

„Přijeli jsme sem s tím, že chceme hrát otevřeně. Chtěli jsme napadat hned při rozehrávce a získat míče při presinku. Bylo to dnes lepší než se Zlínem, hráli jsme aktivně dostupovali jsme hráče,“ mínil Látal.

„První poločas nebyl špatný. Ve druhé půli jsme se dopustili chyby. Viktorka se zatáhla, těžko jsme se do plné obrany dostávali. Mohli jsme uhrát lepší výsledek,“ soudil kouč.

„Pro nás je to cenné vítězství, podali jsme kompaktní výkon. Celé to ještě bylo podpořeno tím, že jsme si vytvořili i dost šancí. Věřím, že nám to vítězství pomůže do dalších dnů,“ uvedl trenér Plzně Adrian Guľa.

Faktem ale je, že gólové šance měla prakticky pouze Plzeň a Hanáci odolávali i díky dobrému výkonu brankáře Mandouse. V prvním poločase lapil přízemní pokus Buchy, který šel na něj sám. Pak i Mihálikovu hlavičku už za stavu 1:0. Jednou musel Hubník vykopávat míč z prázdné branky.

Sigma se k ohrožení branky téměř nedostala. V kolonce střeleckých pokusů směřujících mezi tyče zůstala nula.

„To, že soupeř nevystřelil na branku mě těší. Naši stopeři podpoření Limberským a Havlem odehráli dobrý zápas. Několik ošemetných situací tam ale přece jen bylo,“ řekl plzeňský kouč Guľa.

Skóre mohla ale změnit snad jen jediná. Když čtvrt hodiny před koncem přilétl zprava centr na zadní tyč, kam nabíhal levý halvbek Zmrzlý. Balon však pořádně netrefil a místo na bránu jej poslal na plzeňské obránce.

„Měli jsme tam náznaky, ale dlouhodobě máme problémy s finální fází. Do šancí se dostáváme málo. Bojujeme s tím,“ uznal Látal, který připustil, že vzhledem ke ztrátám v lize, kdy na Liberec už Sigma ztrácí devět bodů, teď upře tým pozornost spíš k pohárové soutěži.

„Víme, jak na tom v tabulce jsme. Už dnes při skladbě sestavy jsme se dívali na úterý a na pohárový zápas s Bohemians. Čeká nás dlouhá cesta domů, v pondělí už zase jedeme do Prahy,“ konstatoval Látal.

I proto nechal mimo nominaci útočníka Nešpora. Jen na lavici zůstal stoper Beneš.

„Poslali jsme na hrot Mojmíra Chytila, který se Spartou odehrál výborný zápas. Celkově jsme to chtěli postavit na mladších a běhavějších hráčích. Bohužel to finále nám zase chybělo. Když pak hrajete s kvalitnějším mužstvem, tak stačí jedna chyba a soupeř vás potrestá,“ uzavřel Látal.