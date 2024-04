Třetí porážku v řadě si připsali fotbalisté Sigmy Olomouc. Ve Zlíně sice snížili z 0:3 na 2:3 na vyrovnání síly nenašly. Bývalý hráč ševců Lukáš Vraštil tak neprožil optimální návrat na Letnou. „Třemi inkasovanými góly jsme to pokazili,“ byl si vědom.

Fanoušci Sigmy Olomouc při zápase ve Zlíně | Video: Libor Kopl

Ve Zlíně jste inkasovali tři góly. Není to moc?

Je to moc. To se těžko boduje, natož vyhrává. Navíc jsme jich mohli dostat víc, tohle je strašně špatně. Chtěli jsme vycházet z dobré defenzivy a hlavně neinkasovat. A dostaneme tři góly… To je velké špatné. Musíme jít dál.

Čemu přičítáte, že obrana tak hořela?

Víc gólů jsme mohli dostat ve druhém poločase, kdy jsme výsledek honili, snažili jsme se hrát a kombinovat, ale vždy přišla zbytečná ztráta a Zlín chodil do brejku, které smrděli. Z nich hodně hrozili, Táda (Tadeáš Stoppen) ještě něco chytil.

Do prvního gólu to bylo dobré.

Myslím, že jo. Začátek jsme měli dobrý, kombinovali jsme, vytvářeli si nějaké šance, měli jsme jeden závar. Potom jsem to tam po standardce mohl klukům lépe nachystat. Do gólu to bylo dobré. Oni nám z jedné situace utekli a dali gól. Konec první půle už tak dobrý nebyl. Bohužel jsme si nevytvořili žádnou stoprocentní šanci, ze které bychom dali gól. Kdybychom my utekli na 1:0, zase by to bylo jiné.

Slončík vám dal dva góly. Je těžké ho bránit?

Na nějakém tréninku ve Zlíně ještě jsem s ním byl. Je to šikovný hráč. U prvního gólu to udělal dobře, při druhém byl na správném místě, taky dobře kopl trestňák.

Nakonec jste sahali ještě po bodu. Doufali jste, že by to ještě mohlo vyjít, nebo už bylo pozdě?

Samozřejmě jsme doufali. Dokud není závěrečný hvizd, tak se hraje. Po dvou gólech jsme měli ještě naději, že si alespoň bod odvezeme. Nějaký závar a situace kolem vápna jsme tam měli. Při troše štěstí jsme si nějakou šanci ještě mohli vytvořit a gól dát. Jsme ale v takové situaci, že by to byl asi zázrak, kdyby se nám to podařilo.

Hraje se vám lépe venku než doma, kde není taková atmosféra? Venku nejste tolik pod tlakem.

To bych neřekl. Každý zápas hrajeme o dost, víme, jaká je situace v tabulce a jaký máme los. Neřešíme, jestli hrajeme doma, nebo venku. To nehraje roli.

Myslel jsem to ohledně fanoušků, kteří se venku možná tolik neprojevují.

I sem přijeli naši fanoušci a podporovali nás, doma nás také podporují. Nevnímám to, že by na nás byl doma nějaký tlak ze strany fanoušků, to vůbec ne. V pátek nás přišli podpořit na trénink, pak nás podporovali během zápasu. Vnímám to jen pozitivně.

Momentálně se vám nic nedaří. Jak z toho ven?

Nad tím přemýšlíme celé jaro. Kdybychom to věděli, tak s tím něco uděláme. Děláme vše pro to, aby se to změnilo. Trénujeme naplno, do zápasu jdeme s tím, že to naplno odmakáme. Řekli jsme si, že budeme hrát tak, abychom nedostali gól a od toho se odpíchli. Říkali jsme si, že si nějakou šanci vytvoříme, v útoku máme šikovné kluky. Zhatíme to tím, že dostaneme tři góly… Musíme se odrazit od toho, že celý zápas odjezdíme. Za týden hrajeme znovu. Je to pořád dokola. Je třeba makat. Ničím jiným, než prací a odhodláním si s tím neporadíme.