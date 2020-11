"Hodnotím pozitivně výsledek. Karviná ale předvedla výborný výkon. Jsme rádi za tři body, které byly těžce vybojované," řekl trenér Sigmy Radoslav Látal. Moc dobře si byl vědom příspěvku brankáře Mandouse. "Přivezl si reprezentační formu, musím ho pochválit," doplnil.

O tom, že nebude moct nasadit oporu Romana Hubníka se rozhodlo po dopoledním rozcvičení. "Měl svalový problém. Zkusil to, ale nešlo to. Z dvojice Beneš - Poulolo jsem ale nervózní nebyl. V reprezentační přestávce jsme sehráli zápas a oni tam spolu odehráli větší část," řekl Látal.

Začalo se zostra, hned po několika desítkách vteřin se zjevil před gólmanem Neumanem Nešpor, ale neprostřelil ho. Na druhé straně zase zahrozil Ostrák.

Skóre se poprvé měnilo ve 4. minutě a to hodně nečekaně. Zdálo se, že Neuman zkrotí Faltův centr z rohu v rukavicích, jenže balon mu vyklouzl a skončil v síti.

Mladý gólman Karviné pak do poločasu předvedl ještě jeden nejistý odkop, protiakci zakončoval Nešpor, ale stejně jako na začátku zápasu neuspěl.

Poločas Hanáci vyhráli díky gólmanu Mandousovi a jeho dvěma brilantním zákrokům. Už v 10. minutě se zaskvěl proti Ostrákově ráně po zpětné přihrávce. Před půlí pak neméně efektně vyrazil i bombu Bartošáka z úhlu.

"Nevstoupili jsme do utkání moc dobře. Rychlý gól nám pomohl, ale měli jsme problémy v přechodové fázi. Ztráceli jsme míče a nabízeli jsme tím soupeři šance. Ve finální fázi jsme se zase nepřesnostmi sami připravovali o možnosti," nelíbilo se Látalovi.

Karviná v poločase prostřídala. Do hry naskočil útočník Papadopulos, který nečekaně zůstal na lavici.

"Měl v pauze nějaký výpadek, tak jsme si ho chtěli nechat jako žolíka," vysvětloval kouč Karviné Juraj Jarábek.

Po příchodu zkušeného forvada měla Karviná zkraje druhé půle převahu. Několik závarů ale Sigma přežila a přízemní pokus Qoseho lapil spolehlivý Mandous.

Sigma tak mohla dvacet minut před koncem přidat pojistku. Pablo rozehrál standardku, stoper Beneš vyhrál důležitý hlavičkový souboj a na zadní tyči uklízel do brány Hála.

"To byl zlomový gól. Musím se na to ještě podívat, ale zdálo se mi to laciné po standardce z hloubky pole," uvedl Jarábek.

Karvinou snad mohl ještě do hry vrátit Papadopulos, ale Mandous byl zkrátka nepřekonatelný.

"Trochu se to tam poodráželo, myslím, že už neměl sílu a vystřelil jen tak. Trefilo mě do nohy a kluci to odklidili. Týmová práce," řekl hrdina okamžiku Mandous.

Definitivní razítko na tříbodový zisk přinesl o chvíli později Martin Nešpor, který šel takřka z poloviny hřiště sám na brankáře a nakonec ho tvrdou ranou do třetice propálil.

Mandous si pak ještě pochutnal na krásné střele Papadopulose neméně krásným zákrokem a potvrdil oprávněnost nedávné reprezentační nominace. "Zákrok pro diváky, i když tady nebyli," culil se spokojeně.

Olomouc se díky vítězství posunula na třetí místo před Plzeň, která ale může reagovat v neděli ve Zlíně. Další duel hrají Hanáci už v pátek v podvečer na hřišti Bohemians proti Pardubicím.

SK Sigma Olomouc – MFK Karviná 3:0 (1:0)

Branky: 4. Neuman vl., 71. Hála, 78. Nešpor.

Rozhodčí: Marek – Dobrovolný, Matoušek – Zelinka (video). ŽK: Hanousek.

Sigma: Mandous – Hála, Beneš, Poulolo, Zmrzlý – Greššák, Breite (90. Daněk) – Pablo (87. Zahradníček), Houska (82. Chytil), Falta (87. Látal) – Nešpor (82. Sladký). Trenér: Radoslav Látal.

Karviná: Neuman – Ndefe, Eduardo, Šindelář, Twardzik – Ostrák (84. Haša), Herc (84. Guba), Hanousek (46. Papadopulos), Qose, Bartošák (84. Dramé) – Tavares (65. Smrž). Trenér: Juraj Jarábek.