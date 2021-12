Jak byste zhodnotil zápas se Slavií?

Vstoupili jsme do utkání velmi dobře, dodržovali jsme plán aktivně napadat rozehrávku Slavie vysokým presinkem. Prvních patnáct až dvacet minut bylo podle našich představ. Postupně se Slavia ale dostávala do hry. Byla kvalitnější na míči. Z naší strany tam bylo několik nedohraných situací. Hodně jsme kazili a vyhazovali míče, to vždycky bolí. Pak běháte hodně bez míče. Ale zavírali jsme to a v průběhu celého zápasu jsme Slavii nepustili do nějakého vysokého počtu vyložených situací.

Šance Slavie přišly na konci první půle a pak na začátku druhé.

Do druhé půle jsme nevstoupili dobře. Slavia nás přitlačila, rezultovala z toho penalta, kde Stanciu ukázal obrovskou individuální kvalitu před tím faulem. Následně to vyvrcholilo brankou. Pak jsme trochu zvedli hlavy, ale abychom dosáhli na bod, tak bychom museli být nebezpečnější a kvalitnější. Střídáním se nám nepovedlo udělat rozdíl. Roli hrálo, že nám chyběli ofenzivní hráči.

Jak jste plánovali čelit situaci, kdy jste neměli pro zápas jediného útočníka? Nakonec tam hráli Daněk a Pablo.

Chtěli jsme, aby minimálně jeden z těch dvou hráčů nahoře se zapojoval do hry i v nižším postavení. Čtyřmi hráči jsme pak přečíslovali Slavii ve středu hřiště. Spíš to byla jedna nebo dvě falešné devítky. Popravdě bych neřekl, že se nám to úplně dařilo, spíš se nám dařila ta poctivá defenziva. Slavia je v presinku nahoře nesmírně agresivní a kvalitní. Pokud hned první spouštěcí přihrávka od stoperů není kvalitní, tak se to tolik neprojeví.

Bylo složitější poradit si při absenci obránců s Hradcem nebo teď, když chyběli útočníci?

Srovnat Hradec a Slavii moc nejde. Slavia je v laufu a zaslouženě vede ligu.Byla silná na míči, ale nebylo to mužstvo, které by nás dostalo pod obrovský tlak, vytvářelo si šanci za šancí a my jsme jenom odkopávali. Škoda, že alespoň Tonda Růsek nebyl připravený, protože v posledních zápasech našel dobrou formu. Potřebovali bychom větší kvalitu vepředu, abychom byli důstojnějším soupeřem.

Jediná branka padla po přihrávce Masopusta, která mohla být hodnocena jako ruka. Co vy na to?

Vítězství Slavie bylo zasloužené, ale za mě ta branka byla minimálně hodně diskutabilní. Za mě se nedá rozporovat, jestli to bylo rameno, nebo paže. Za mě to byla jasná paže, byť u těla. Jak je to dál s výkladem pravidel, to nevím. Masopust do toho šel tak, že se šteloval, aby tu situaci ještě zvládl. Naprosto přirozený pohyb to asi nebyl.

Překvapilo vás, že se rozhodčí nešel aspoň podívat na video?

To mě překvapilo. Ta hranice správného rozhodnutí je asi hodně tenká. Bohužel, když si promítnu zápasy se silnými týmy, tak nám po nich komise rozhodčích dala za pravdu jak po Spartě, tak po Slavii. Teď je to další diskutabilní moment, který jde proti nám. Není to úplně jednoduché, ale musíme to zvládnout.

Jak jste byl spokojený se středem hřiště Greššák, Spáčil, Breite.

Lukáš Greššák obstál v určitých fázích hry, ale po jeho pomalejší práci s míčem měl soupeř dvě nebezpečné situace. Toho se musí vyvarovat. Spáčil do sedmdesáté minuty zvládl utkání výborně. Běžecky je obrovsky silný. Ve druhém poločase tam měl i pasáž, kdy si dovolil směrem dopředu a byl odvážný, takže přidal nadstavbu. Pak už mu došly síly. Radim Breite odehrál standardní výkon.

Co Michal Vepřek na stoperu? Nesedí mu to tam nakonec víc?

Musím před ním smeknout. Kromě jednoho momentu v Budějovicích neudělal chybu. Pasuje mu to. Je dostatečně takticky vyzrálý a řeší situace velmi dobře. S klidem a přehledem zvládá i tu ofenzivní složku. Vyveze balon přes jednoho i dva hráče a to znamená pro útočící družstvo obrovskou výhodu. Ty tři zápasy zvládá na jedničku.

Dostane novou smlouvu?

Není to otázka na mě. Pokud bude takhle zápasy opakovat, tak klidně. Věk není rozhodující. I Chelsea má starší stopery a patří k nejlepším hráčům.

Jak to vypadá se zraněnými a nemocnými?

Venca Jemelka a Víťa Beneš už jsou zpět, ale u Víti to ještě nebylo na zápas. Jinak je nejblíž návratu asi Juraj Chvátal, který už by měl absolvovat plnou tréninkovou zátěž. U Martina Hály jsou velké otazníky. U Pavla Zifčáka čekáme na zprávu z magnetické rezonance.