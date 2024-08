Na Slavii jste poprvé v sezoně prohráli. Jak utkání v Edenu hodnotíte?

Domácí vyhráli zaslouženě. Měli větší počet nebezpečných situací i šancí. My jsme tady ale zanechali dobrou stopu a nepropadli v rámci kondice i intenzity utkání. Po většinu času jsme hráli se Slavií vyrovnanou partii a byli kvalitní na míči. Chybělo tomu ale větší nebezpečí a lepší dohrání ve finální fázi. V tom jsme nebyli tak kvalitní, abychom se dostali do vyložené příležitosti. Byli jsme dlouho na dostřel a kromě gólu z penalty drželi krok. Pokusili jsme se ještě reagovat, měli jsme na hřišti tři útočníky, ale druhý gól snahu ukončil.

Jak utkání zvládli mladí kluci?

Někteří měli první start před takto bouřlivou atmosférou. Nelekli si a se ctí odehráli dobrý zápas, ač výsledek není příznivý. Pro kluky to byla vysoká škola fotbalu, co si na Slavii zažili. Jsem rád, že se nám kluky podařilo v průběhu celého týdne připravit na ten tlak, který v Edenu je, ať už z médií, nebo ze strany fanoušků, kteří tady vytvoří dobrou atmosféru. Jsem rád, že nás Slavie nezmáčkla a nevařila pod kotlem. Ať už v prvním, nebo ve druhém poločase. Neřešili jsme extra závary, ani centry, které létaly vápnem, šance nestřídala šanci. Kluci si zaslouží kredit za to, že na Slavii nepropadli a neudělali ostudu. V rámci možností jsme se prezentovali sebevědomým výkonem.

Neměli jste přímou střelu na bránu. Co ofenzivě chybělo?

Není jednoduché se prosadit proti tak kvalitnímu týmu. Je to rozdíl dvou světů. Když si vezmeme, že Slavie má útočníka za sto milionů, což je rozpočet našeho klubu, tak si musíme říct, kdo se s kým srovnává… Papírová převaha je jednoznačná. Potřebovali jsme udělat jednu rozdílovou akci, třeba jeden na jednoho, aby vzniklo nějaké přečíslení. Také jsme měli zachovat větší klid. Někdy jsme se chovali kolem vápna zbytečně zbrkle. Potřebovalo to rozvahu, abychom se dokázali dostat do kvalitního centru, nebo přihrávky, abychom se dostali do zakončení.

Na prvoligové scéně jste trenérský nováček. Jak si to užíváte?

Práce mě naplňuje a jsem nesmírně vděčný, že mohu být v ligovém kolotoči a podílet se na něm. Je pro mě důležité, že fungujeme jako tým. Nevnímám sebe, že jsem tady já. Beru to jako jednu partu lidí, která se snaží táhnout za jeden provaz. To se nám daří. Tým jsme dokázali stmelit. Tvář, kterou se prosazujeme a prezentujeme, nám dává smysl a jasnou vizi.

Fotbal Sigmy je atraktivnější, než tomu bylo v předchozích sezónách. Je tohle vaše vidění fotbalu?

Jsme rádi, že to, kam směřujeme, dává nějaký smysl. Kluci se nechali přesvědčit k tomu, že máme hru založenou na pracovitosti a náročnosti. Vidí, že to přináší ovoce v podobě výkonů i výsledků. Vůbec poprvé, co jsme u prvního týmu, jsme prohráli, když počítáme první ligu i přípravu. Osvědčila se nám aktivní a poctivá hra. Nechceme být zalezlí, ale chceme se prezentovat náročností v rámci celé plochy hřiště. Je těžké se proti nám prosadit. Znepříjemníme hru každému soupeři. Díky tomu, že věříme v naše kvality, jsme schopní branky dávat. Čeká nás ještě plno práce a kluci budou potřebovat nějaký čas. Půl roku, rok nebo dva, abychom byli někde, kde chceme být.