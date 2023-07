První šance hlavou nad, druhá hlavou vedle, třetí nohou nad. Olomoucký záložník Jan Navrátil si třikrát dával hlavu do dlaní. Odmítal proměnit skvělé pasy Jana Vodháněla v branku. Po změně stran ale předvedl parádu. Brankář Karviné Jakub Lapeš špatně odkopl míč a Navrátil si jej na kruhu zpracoval a téměř ze čtyřiceti metrů vyslal lob, který se zastavil až o síť - 3:1.

SK Sigma Olomouc - MFK Karviná 3:1 | Foto: Deník/Jan Pořízek

„V první chvíli jsem nechtěl střílet, viděl jsem rozběhnutého Chvatyho (Juraje Chvátala), tak jsem mu chtěl přihrát, aby to dával on. Pak jsem se ale podíval na postavení obránce a zkusil jsem to vystřelit,“ popisoval myšlenkové pochody před krásným gólem a v době, kdy už Andrův stadion skrápěl vydatný déšť.

Kvůli němu se na hrací ploše vytvořily kaluže a duel musel být v 72. minutě na 25 minut přerušený. „Chtěl jsem to dohrát hned. Byla to nepříjemná situace, sice jsme vedli 3:1, ale jdete do kabiny, kde ztuhnete. Kdybychom hráli dál, tak by terén sice nebyl dobrý a asi by to byla válka, která by nám však za toho stavu vyhovovala. Měl jsem strach, že už zůstaneme v kabině, což se nepotvrdilo a potom jsme zápas zvládli. Myslím, že to ale rozhodčí vyhodnotil dobře, protože šlo o zdraví,“ říkal k nestandardnímu přerušení Navrátil.

Třiatřicetiletý záložník mohl být za hrdinu. Už na Spartě na něj mířil křižný pas, který si měl zpracovat na prsa a jít sám na brankáře. Jenže míč kolem něj proletěl. V první půli proti Karviné mohl zkompletoval hattrick a duel mohl být rozhodnutý, jenže na trefu si musel počkat.

„Neproměněné šance mě mrzí. Měl jsem je vyřešit lépe. První jsem nedal špatně, bohužel to nevyšlo, druhá a třetí měly být jasné góly a nic mě neomlouvá. Mohl jsem dát v zápase tolik gólů, kolik za celou minulou sezonu,“ kál se na tiskovce.

V uplynulé sezoně jich dal pět, přidal dvě asistence. Hned tři asistence pak mohl mít jeho spoluhráč Jan Vodháněl, který jej do všech příležitostí krásně poslal. „Chudák Vody. Omlouvám se mu. Je mi to líto i vůči němu, protože ty balony byly excelentní a měly skončit v bráně,“ pokračoval.

Zahozené šance naštěstí pro něj mohl brát po utkání v kabině s humorem. Nebo vlastně nejen po zápase. „Už jsme se o tom bavili při přerušení. Tam jsme to ještě trošku krotili, ať si z toho neděláme srandu. Nevím, jak se s Vodym domluvím, něco bych mu měl určitě dát,“ smál se.

A své k tomu měl i trenér Václav Jílek. „Říkal jsem, Honzíku, to jsi celý ty. Dlouhodobě čelí kritice, že se neprosazuje a nemá čísla. Mohl mít za dvě kola pět branek a tým i on mohli být jinde. Nedal tři takové čisté nalejvárny a pak dal takový gól. Když nepromění šanci, tak ho to trápí a je na něm dílčí neúspěch vidět. Sžírá ho to a nedokáže se soustředit na další příležitost. Pak nedá ani tu druhou a tentokrát ani třetí. Ale pracoval dál a vrátilo se mu to,“ glosoval kouč.

„Je pravda, že s vámi neproměněné šance zamávají, ale ve finále jsem si na střelu z dálky věřil. Cítil jsem se na hřišti dobře a vzal to na sebe. Nebyla to jednoduchá situace a měl jsem i štěstí. Jsem rád alespoň za ten jeden gól,“ uzavřel Jan Navrátil. Pro něj byl sobotní gól do sítě Karviné již 33. v dresu Sigmy a dorovnal tak v historické klubové tabulce Romana Hanuse na 9. místě. Nyní mu chybí dva přesné zásahy na duo Milan Kerbr, Michal Hubník.