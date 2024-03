Zatímco na hostování v Teplicích sbíral Jan Fortelný body za góly a asistence, v Sigmě na první dlouho čekal. Trefil se až v pětadvacátém ligovém zápase a gól věnoval čerstvě narozené dceři.

SK Sigma Olomouc - Bohemians Praha 1905, Jan Fortelný, radost | Foto: SK Sigma Olomouc

„Vsadil jsem na lásku,“ odpověděl na tiskové konferenci trenér Jiří Saňák, proč zařadil do základní sestavy poprvé v jarní části Jana Fortelného. Zařadil ho na levý kraj záložní řady v rozestavení 4-1-4-1.

„Je to pro mě jiné, ale tím, že na středu hrají hráči, kteří umí dát krásně balon, tak s tím není žádný problém. Aspoň mohu využít toho, že nejsem líný na krok a mohu vytvářet prostor,“ sdělil Fortelný.

„Honza Vodháněl je nebezpečný zprava, Honza Fortelný je vrtkavý hráč, který může hrát na více pozicích a já jsem tam chtěl pohyb,“ přidal svůj pohled Saňák.

Proti Bohemians Fortelnému stačilo devatenáct minut, aby z hranice šestnáctky poslal míč do sítě a vyrovnal na 1:1. Na první gól v Olomouci však čekal 25 ligových zápasů, v nichž nezaznamenal ani asistenci. Branku věnoval nově narozené dceři a na tiskovce rozdával úsměvy i přes konečnou remízu 2:2.

„Lépe bych si to nevysnil. Škoda, že jsme nevyhráli, ale máme zdravou dceru a já jsem dal gól na její počest, takže v tomhle jsem naprosto spokojený. Už bylo na čase. Chybělo mi podle mě hodně štěstí při výběru místa a klid v koncovce. Teď jsem spojil obojí. Beny perfektně zareagoval, já jsem zachoval chladnou hlavu a obstřelil gólmana. Jsem za to moc rád,“ popisoval Fortelný.

Zatímco Jiří Saňák vsadil na lásku, Jan Fortelný si gól vysnil. „Když jsem byl na záchodě, tak jsem si říkal, že musím dát gól, že to nemá kam uhnout,“ rozesmál novináře. Víc nahecovat ani nepotřeboval: „Mě v tuhle chvíli nemusel nikdo hecovat, stačilo, že mi trenér dal důvěru. Řekl, ať si to užiju. Jsem v takové euforii, kdy hecování by bylo zbytečné, možná by spíš uškodilo a byl bych přemotivovaný.“

Na hřišti vydržel 66 minut, což je jeho druhý nejdelší pobyt na trávníku v lize v této sezoně. „Manko jsem na sobě cítil, neměl jsem pořádnou minutáž, ale herně jsem se do toho postupně dostával. Byl jsem na balonu sebejistější a věřím, že pokud dostanu v dalších zápasech příležitost, že to budu jen potvrzovat a splácet,“ přiznal Fortelný.

Vzhledem k narození dcery i prvnímu gólu to bude mít v kabině drahé. „To k tomu patří. Ať si kluci vymyslí cokoli, rád to všechno obstarám, zaplatím. Když jsem čekal takhle dlouho na gól, možná jsem si měl dcerku vymodlit dřív a třeba bych to rozjel jinak,“ pousmál se.

Kvůli očekávanému narození vynechal utkání v Teplicích. „Pan trenér Jílek vyhodnotil situaci tak, abych nebyl hlavou jinde. Což si zpětně myslím, že měl pravdu. Abych se přiznal, nesouhlasil jsem s tím. Ale teď to vnímám jako dobrý vstup trenéra,“ uznal pětadvacetiletý záložník.

On i další sigmáci teď však mají nového hlavního trenéra Jiřího Saňáka. „Stoprocentně jsme si uvědomili, že práce musí být. Neříkám, že jsme vůbec nepracovali, ale ten impuls změny nás zase nakopnul. Myslím si, že ta energie z nás byla znát hlavně první poločas. Je dobře, že jsme se oklepali po rychlém gólu. Klobouk dolů, jak to Prekop trefil, nádhera. Ukázali jsme, že je v nás síla a dokážeme zápasy otočit, bohužel jsme to nedotáhli,“ řekl Fortelný.

Přestože byl Jiří Saňák asistentem Václava Jílka, přišly také změny. „Přišla nová tréninková cvičení. Možná nám pomohlo, že jsme vypadli ze zaběhnutého tréninkového procesu. Vystoupili jsme z toho, na co jsme byli zvyklí. Asi bych v tom něco jiného moc nehledal. Vždycky jsme se snažili makat na sto procent. Musíme doufat, že nám to teď pomůže, že budeme tréninky dál plnit a půjdeme tomu naproti,“ popisoval Fortelný.

Teď by si přál, aby Olomouc začala vyhrávat a on se rozpomněl na hostování v Teplicích z ročníku 2021/22, kde měl nejlepší formu. Ve 24 zápasech zaznamenal šest gólů a osm asistencí.