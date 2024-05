V šestadvaceti duelech vstřelil za sezonu stoper Sigmy Olomouc Jakub Pokorný čtyři branky a byl důležitým členem obranné trojky či čtverky Hanáků. Přestože prožil z osobního pohledu nejlepší i nejproduktivnější ročník, z toho týmového prožil po vypadnutí s Hradcem Králové zklamání.

Tipsport Malta Cup: SK Sigma Olomouc - FC Spartak Trnava, Jakub Pokorný | Foto: Miloš Thomas

Dochází vám, že už je konec sezony?

Připadá mi to jako kdysi ve druhé lize, když se končívalo v polovině listopadu a začalo se začátkem března. Teď nám nezbývá, než trénovat, připravit se na novou sezonu a pokusit se ji zakončit líp než tuto.

Proč nevyšel cíl, o kterém jsme se bavili ještě na Maltě? Tedy účast v evropských pohárech.

Nechytli jsme začátek jara. Ten nám absolutně nevyšel. Někde se psalo, že nemáme kondici, jinde zase, že nemáme taktiku. Do toho změna trenéra. Myslím, že jsme upustili od poctivosti, která nás zdobila na podzim. Ubránit každou situaci. Remízové zápasy, které jsme zvládali na podzim, jsme na jaře nezvládali.

Byla změna trenéra nějakým impulzem?

Těžko říct. Trenéři pracovali na taktikách a herních principech. Pan Saňák do toho chtěl dát trochu toho svého, jako každý trenér. Chtěl nám dodat novější energii, ale bohužel se to nepotkalo s tím, co jsme předváděli na hřišti.

Mluvilo se o tom, že v kabině nejsou vztahy ideální. Je to pravda?

To si nemyslím. Mezi námi hráči žádný problém nebyl ani mezi realizačním týmem. I když na hřišti to kolikrát vypadalo všelijak. Někdy, když jsem si to pouštěl ze záznamu, tak to bylo do očí bijící. Ale neřekl bych, že byly vztahy špatné.

Řešili jste v kabině to, co se dělo okolo klubu?

V šatně se to řešilo. Nevím, jaký to mělo dopad na celý tým. Na mě žádný. Snažím se takové věci neřešit, protože to vás pak zahlodává. Už, když jsem byl v Ostravě, tak se mi dostávaly některé věci, které jsem řešit nechtěl. Tady jsem se od toho chtěl oprostit a soustředit se na fotbal.

Odehrál jste nejlepší sezonu v kariéře?

Po delší době, nebo spíš poprvé v kariéře, za dobu, co jsem tady, jsem cítil po celou sezonu důvěru. Dřív tomu tak nebylo a necítil jsem to. Možná mi to někteří vyvrátí, třeba za to dostanu ceres. U mě je to hlavně o důvěře. Dal jsem nejvíc gólů za svoji kariéru, ale týmový úspěch je u mě vždycky na prvním místě. A letos jsme to nezvládli.

Áčko se na jaře trápilo, zatímco béčko je v laufu.

Ty týmy jsou víceméně propojené. Hodně kluků z béčka chodí teď s námi. Jak říkali trenéři, není to áčko, béčko, ale jsme dvě grupy, jsme namixovaní. Ti, co nenastoupili za áčko, šli hrát za béčko, bylo to propojené. Jasně, že bych byl radši, kdyby se oběma týmům dařilo, ale taková je realita. My končíme a béčko je v laufu.

Zůstanete v Sigmě?

Mám ještě rok smlouvu, pro mě se nic nemění.

Čekáte velký řez v kádru?

Okolo nás se moc věcí nezmění. Není to otázka na mě. My jsme na hřišti od toho, abychom si vybojovali místo v týmu nebo posun dál. Je to o tom, jak si to vyhodnotí trenéři a vedení klubu.

V konečném součtu jste s Hradcem prohráli 2:6. Je to tvrdý střet s realitou?

Nevím, co k tomu říct, je to krutá realita. Musíme se k tomu postavit čelem a přijmout kritiku, která je zasloužená, i když si nemyslím, že v odvetě byl první poločas špatný. Hradec měl dvě střely, dal dva góly… Já měl dát na 1:0 a zápas by vypadal jinak. Bylo to podobné jako před týdnem v Hradci. V posledních pěti minutách první půle dostaneme dva góly a je prakticky hotovo.

Shoda náhod, že jste v obou utkáních dostali góly v posledních minutách prvního poločasu?

Asi ne. V Hradci jsme prakticky celý zápas tahali za kratší konec. V odvetě jsme do Hradce bušili čtyřicet minut, jim stačilo pět a bylo to 0:2.

Dva góly dal Vašulín. Jakou má kvalitu?

První poločas byl neviditelný, pak dá gól a celé se to otočí. Najednou je v soubojích, je vidět a cítit. Jedna situace dokáže vše změnit. První poločas jsme ho měli dobře pohlídaného, ale pak to trefil neskutečně. Je to nepříjemný útočník a teď hlavně i gólový.