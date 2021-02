„Na hřišti jsem se cítil dobře, kluci mi pomáhali. Pořád se ale trochu vzpamatovávám z toho, že jsem v novém prostředí. Je to velký skok,“ přiznává mládežnický reprezentant.

Není prvním nadějným mladíkem, o kterého Ševci v poslední době přišli. Podobný osud měl nedávno i Patrik Hellebrand, jenž odešel do Slovácka a přes Slavii se nakonec dostal do Opavy.

„Není to úplně otázka na mě posuzovat, proč se to děje. Zlín to má tak nastavené, že chce do hry dávat jiné hráče. Asi jsem jim do sestavy nepasoval. Každopádně nějakou důvěru jsem ve Zlíně ani neměl šanci pocítit, protože jsem prakticky nehrál,“ ohlíží se Slaměna, který má na kontě v lize 13 startů.

„Herní vytížení je hlavní důvod, proč jsem odešel. Byl jsem na ročním hostování v Prostějově, když jsem se vrátil zpátky nedostal jsem tolik minut, kolik bych si představoval. Jsem mladý a potřebuju hrát, abych se vykopal a mohl se zase někam posunout,“ uvědomuje si středopolař.

Druholigovou zkušenost z minulé sezony si pochvaloval.

„Poprvé jsem si oťukal dospělý fotbal, myslím, že jsem si tam hodně vyhrál. V zimě přišel trenér Šustr, který mi také pomohl v mnoha směrech. Třeba v bránění a podobně. To mi moc nešlo,“ říká.

Ve 23 zápasech druhé ligy nasbíral dva góly a dvě asistence. Upozornil na sebe i dobrým zahráváním standardních situací. „Kopal jsem skoro všechny a docela se mi dařily,“ pousmál se.

Teď před ním leží nová výzva o další úroveň výš. Sigma jeho příchod dotáhla v poslední den zimního přestupového okna.

„Zájem měla už od léta. Líbil se mi její zájem i jednání. Samozřejmě také její výborné zázemí. Hned od začátku jsme řešili právě minuty na hřišti. Brzy jsem cítil, že je to pro mě ta správná cesta,“ prozradil na sebe Slaměna.

S Hanáky se nejdřív dohodl na smlouvě od začátku července, kdy mu měla vypršet smlouva ve Zlíně. Nakonec se povedlo vše uspíšit.

„Jsem rád, že jsem nemusel čekat a upeklo se to už teď v zimě,“ prohlásil Slaměna.

Bude mít příležitost zapracovat se do mužstva, aby v budoucnu nahradil odcházejícího Davida Housku.

„Líbí se mi, jak David hraje, jsme i podobné typy. Ale že bych ho měl nahradit, to jsou silná slova,“ vykládal Slaměna s pokorou.

„David je někde jinde. Je to možná nejznámější fotbalista Olomouce. Chtěl bych na něj navázat, to ano. Bylo by skvělé, kdybych ho mohl tak zastoupit. Nejdřív ale musím přesvědčit trenéra, abych vůbec mohl hrát,“ dodal.