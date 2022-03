Pět zápasů, dva góly a čtyřikrát bez vstřelené branky. Ze čtyř ligových zápasů pouze čtyři body, to není úplně lichotivá bilance týmu, který by se chtěl probojovat mezi nejlepších šest týmů FORTUNA:LIGY.

„Potřebujeme se dál držet stejné cesty. Jsem přesvědčen, že je otázkou času, kdy to prolomíme a překlopí se to na naši stranu už teď v sobotu s Bohemians,“ věří asistent trenéra Sigmy Jiří Saňák.

V sobotu ale čeká Sigmu tým, který je na tom ještě hůře. Klokani na jaře zatím získali pouze tři body a vstřelili jediný gól. Navíc se pro Hanáky naskýtá příležitost chytit se střelecky, protože pražský celek inkasoval nejvíce branek ze všech týmů soutěže - 48 ve 23 duelech!

Sláva v devadesátkách: před 30 lety hrál v Olomouci Real Madrid! Jaké to bylo?

„Jsem překvapený, kde se Bohemians v tabulce nacházejí. Mají slušný tým, velmi zkušený. Očekáváme opět náročnou partii, dobrého soupeře. Používají podobné rozestavení jako Teplice 3-5-2,“ popisoval soupeře Saňák.

„Myslím, že s Bohemkou to může být velmi podobný zápas jako s Teplicemi. Potřebují body, ale to my samozřejmě taky. Soustředíme se především na sebe a na náš výkon,“ potvrdil obránce Juraj Chvátal.

SK Sigma Olomouc - Bohemians Praha 1905

Výkop: SO, 15.00

Rozhodčí: Berka - Kubr, Machač

Bilance: 13 - 15 - 7, 51:33

Poslední vzájemný zápas: 0:2

Předpokládané sestavy:

Sigma: Macík - Chvátal, Beneš, Jemelka, Zmrzlý - Breite, Pablo - Daněk, Růsek, Navrátil - Chytil.

Absence: Yunis (nejistý start).

Bohemians: Valeš - Köstl, Krch, Vondra - Dostál, Petrák, Beran, Květ, Bartek - Puškáč, Vaníček.

Absence: Bačkovský, Hronek (Karty), Hůlka, Chramosta, Kouba, Nový (zranění), Necid (rekonvalescence).

Ale ani tak není předem vyhráno. Devátá Olomouc totiž nedala Bohemians v posledních dvou vzájemných soubojích v lize gól a na podzim v Ďolíčku navíc prohrála 0:2.

„Z podzimu jim máme co vracet. Věřím, že protrhneme střeleckou smůlu a dáme góly,“ velí Saňák.

Další pozitivní statistikou pro domácí je, že hráčům protivníka se na hřištích soupeřů vůbec nedaří. Získali na něm pouze pět bodů z dvanácti pokusů a hůře na tom je pouze Karviná. Venku Bohemians prohráli osm zápasů v řadě s hrozivým skóre 3:24.

Neček: Uničovu chci vše vrátit! Z Gliwic jsem měl strach, ale byli jsme banda

Naposledy na Andrově stadionu v roce 2020 také schytali porážku 0:3, to se trefil ještě dvakrát David Houska a v nastavení pečetil výhru Mojmír Chytil.

Rozdíl mezi oběma týmy je před sobotním duelem pětibodový a vzhledem k tomu, že všichni soupeři Sigmy o top šestku hrají s týmy z nejhorší třetiny tabulky, byla by další ztráta pro Sigmu velkou komplikací.

Sigma uspořádá sbírku na pomoc Ukrajině

Ve spolupráci s Českým červeným křížem uspořádá Sigma Olomouc v sobotu při zápase s Bohemians finanční sbírku, jejíž výtěžek poputuje na nákup zdravotnického materiálu pro Ukrajinu. Přispět bude možné také prostřednictvím internetové platby přes QR kód. Na adresu Sokolská 32 v Olomouci je možné přinést věcné dary jako obinadla, elastické obvazy, sterilní čtverce, zaškrcovadla, termofolie, dlahy typu SAM, šátky, izotermické fólie, rukavice a podobně. Materiál by mě být v novém neporušeném obalu a s co nejdelší dobou expirace.