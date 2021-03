„Soupeři před námi sbírají body, odstup je větší, ale uvidíme v dalších kolech,“ nehází ještě flintu do žita olomoucký veterán,

Jaký to byl zápas z vašeho pohledu?

Byl to pro nás blbý zápas. Soupeř dobře bránil. Za celý zápas jsme sami moc šancí neměli. Měli jsme hrát víc přes kraje a víc se tlačit do centrů. Těch bylo málo, pak bylo i málo zakončení. Těžko si teď vytváříme šance.

Vytvořili jste si jediné dvě po standardních situacích.

Naštěstí aspoň po nich. Měli bychom na tom určitě zapracovat. Přesnost ve finální fázi nám chyběla. Čekali jsme, že Zlín bude hrát takhle více zezadu. Čekat na na naše chyby a chodit do brejků. Bránili dobře a my jsme se tam nemohli dostat. Chybělo víc agresivity, jak jsem říkal víc centrů.

U obou možností jste byl vy. V prvním poločase jste střílel z voleje. Z tribuny to vypadalo jako velká šance.

Dalo se to trefit. Viděl jsem, že Beny (Vít Beneš – pozn. red.) šel na zadní tyč a čekal jsem, že mi to vrátí. Soustředil jsem se, abych trefil míč, ale myslel jsem si, že brána je trochu vedle. Byla to velká šance. Kdybych aspoň trefil branku, tak by se to třeba nějak odrazilo. Určitě jsem to měl trefit líp.

Ve druhé půli už to vypadalo, že se vám podaří skórovat. Nebyl míč po hlavičce už za čárou?

Dostal jsem krásný centr z rohu. Chtěl jsem to trefit na přední tyč a už jsem viděl, jak tam míč letí. Gólman tam strčil ruce, odráželo se to. Jestli ale byl za čárou, to nemůžu stoprocentně říct. Někdo sice říkal, že ano, ale neměli žádný záběr, který by to prokázal, tak to rozhodčí neuznal.

Co říkáte na další zbytečnou penaltu, která rozhodla?

Byl to klíčový moment zápasu. Beneš chtěl odkopnout balon, útočník mu tam strčil nohu a on ji trefil. Bylo jasné, že faul to byl a jen se řešilo, jestli to bude ve vápně. Bohužel bylo.

Byl pro vás zklamáním přístup některých spoluhráčů?

Zejména v prvním poločase ano. Zlín odehrál asi čtyři zápasy za 14 dní. Těžko se mi to hodnotí. Každý si musí sáhnout do svědomí, jestli dal do zápasu maximum, nebo ne. Trenér dal dnes příležitost jiným hráčům, je to teď otázka na něj, jak je bude hodnotit.

Co výsledek znamená z hlediska boje o poháry?

Hráli jsme teď dva zápasy doma a jedeme do Plzně. Chtěli jsme to zvládnout za šest bodů, bohužel se podařilo vyhrát jenom s Brnem. Soupeři před námi sbírají body a už je ten rozdíl větší. Uvidíme ale ještě v dalších kolech.