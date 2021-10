Jak byste utkání celkově zhodnotil?

Těžko hodnotit. Dlouho bylo zápas vyrovnaný na remízu. Věděli jsme, že to bude o prvním gólu a ten taky rozhodl. Bohužel jsme chybu udělali my, protože padl po naší hlouposti a po něm jsme se sesypaly. Slovácko potom přidalo ještě druhý a třetí. Rozhodly drobnosti.

Kde byla chyba u první branky?

Předcházel tomu dlouhý aut odvrácený na šestnáctku, která byla nepokrytá. Myslím, že tam měl být Šipajs (Jáchym Šíp, pozn. red.), který byl prý už krok dopředu a Reinberk to bohužel trefil, jak to trefil.

Vy jste měli problémy dostat se do větších příležitostí.

Z obou stran tam bylo strašně moc dlouhých balonů. Bylo to o soubojích a sbírání druhých míčů, které jsme neměli. Soupeř je měl a tím se dostával do územní převahy. My jsme odražených míčů uhráli velice málo. Kdybychom jich měli víc, tak se častěji dostaneme do předfinální a finální fáze. Ale takhle jsme si nevypracovali skoro žádnou vyloženou šanci. Byly tam pouze náznaky z nějakého odkopu.

Celkově máte v poslední době problémy s výstavbou hry.

Dnes nám dělal problémy presink, ale hlavně od nás byl malý pohyb, kdy hráči chtěli míč do nohy. My jsme potom chtěli hrát jednodušeji, ale jak jsem řekl, neměli jsme ty druhé balony, byli jsme pořád na půl cesty a Slovácko je sbíralo jak vepředu, tak vzadu.

Navíc nedáváte ani góly, čím to je?

Víme o tom. Ze začátku nám tam padlo všechno a byli jsme nejlépe střílející tým ligy, ale bohužel jsme se trošku zadrhli a potřebujeme to urvat jakýmkoliv gólem a já věřím, že to urveme a i výkon půjde nahoru.

V příštím utkání jedete do Plzně, to není úplně tým na chycení.

Není, ale je to další zápas a nikde není napsané, že tam nemůžeme udělat nějaké body, takže uvidíme.

Jak vy se cítíte po zranění?

Odehrál jsme dva zápasy za béčko, které mi pomohly. Jsem rád, že jsem tam těch devadesát minut zvládnul. Trénuju už tři týdny. Se Slováckem to byl druhý zápas za tři dny a fyzička jde pomalu nahoru.