Hubník brzy zpečetí návrat do Sigmy. Co se chystá s Jemelkou?

Už je to hotová věc. Fotbalový obránce Roman Hubník se brzy vrátí domů. Olomoucká Sigma svého odchovance, který v posledních letech působil v Plzni, představí jako novou posilu podle informací Deníku již v pondělí. Fanoušci ale řeší i to, co příchod šestatřicetiletého matadora bude znamenat pro jiného stopera Václava Jemelku. Čeká ho v létě transfer, o který nedávno sám projevil veřejně zájem?

Roman Hubník. | Foto: FCVP / Martin Skála

Hubník se do Olomouce vrátí po pěti letech. Na podzim 2015 pomáhal Sigmě na hostování, o které požádal Plzeň z osobních důvodů. Kmenovým hráčem Sigmy ale byl naposledy v roce 2007. Pak vyrazil na angažmá do FK Moskva, který za něj zaplatil okolo 100 milionů korun. Následně si Hubník zahrál rok na hostování v pražské Spartě a tři a půl roku v Německu za Herthu Berlín. Od roku 2013 byl v Plzni, se kterou získal tři mistrovské tituly. Čtvrtý má se Spartou. V reprezentaci odehrál 29 zápasů a zúčastnil se evropských šampionátů v letech 2012 a 2016. Teď by měl zkušený borec, pro kterého je v Olomouci připravena dvouletá smlouva, rozšířit možnosti v obranné řadě Sigmy. Jakmile vypadl ze sestavy kapitán Vít Beneš, nebo zmiňovaný Jemelka, měli Hanáci problémy. Nepřesvědčil odchovanec Jan Štěrba, ani původně defenzivní záložník Lukáš Greššák. Změny ve fotbalovém krajském přeboru: Černovír padá o dvě třídy níž! Přečíst článek › Jenže pětadvacetiletý Jemelka touží po kariérním posunu. Před dvěma lety, v době, kdy Sigma hrála Evropskou ligu, patřil do širšího kádru reprezentace. Jenže od té doby Hanáci skončili v lize devátí a letos dokonce ani nepronikli do nejlepší desítky. O zviditelnění na evropské scéně tak nemůže být ani zdání. I proto chtěl v zimě rodák z Uničova kývnout na nabídku kazašského Kajratu Almaty. Řada fanoušků vidí mezi příchodem Hubníka a odchodem Jemelky automaticky rovnítko. „Určitě bych to takhle nespojoval,“ řekl Roman Brulík, který shodou okolností zastupuje jak Hubníka, tak Jemelku. Jemelka? Kazachstán teď není aktuální Už proto, že přestupový trh po koronavirové pauze je v mnoha ohledem mění, není vyloučeno, že Sigma může mít v příští sezoně hned tři na českou ligu nadstandardní stopery. V kuloárech se sice šušká o tom, že zájem z Almaty o Jemelku ani po půlroce neochladl, podle Brulíka ale tato linka není aktuální. „V Kazachstánu momentálně řeší jiné starosti, které souvisejí s šířením koronaviru, přestupy a podobné záležitosti se teď neřeší,“ prozradil Brulík. „Podobné je to ale i v mnoha dalších zemích, protože věci okolo covidu tam nejsou dořešené. Například v Beneluxu, který by se mohl také Vaška týkat, byly ukončeny soutěže předčasně. Kluby se tam soudí se svazy. Neví se, kdo sestoupí, nebo v jakém počtu se bude hrát příští sezona. K tomu finanční výpadky, které kluby budou mít třeba jen z toho, že stadiony nebudou moct být plné. V takové situaci se složitě řeší kádry na příští sezonu,“ uvedl agent. Uničov skolil Blansko. Je důležité si výkon zapamatovat, apeluje kouč Přečíst článek › Dalším problémem pak pro zájemce je stejně jako v zimě cena, kterou za Jemelku Sigma požaduje. Kajrat v zimě nabízel údajně milion eur a bonusy, to ale bylo Olomouci málo. „Sigma si Vaška cení hodně. A je to nejen ze sportovních důvodů, ale i kvůli tomu, jaký je mimo hřiště. Třeba kvůli věcem, které dělal během koronavirové pandemie. Klubu to ale nikdo nemůže upírat. Je to jeho právo,“ řekl Brulík. Smlouvu v Olomouci má Jemelka navíc až do léta roku 2022, takže Hanáky k prodeji nic extra netlačí, pokud se neobjeví nabídka, která se neodmítá.

