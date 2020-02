Tenkrát v dresu Sparty v posledním kole sezony 2016/17 skóroval na Slovácku.

„Uteklo to hodně rychle. Ani se neohlídnete. Byl jsem rok zraněný, pak jsem ve Spartě nehrál. Jsem hlavně rád, že se vyřešily ty moje zdravotní problémy. Miluju fotbal chci ho hrát. Jsem rád, že mě nic nebolí a věřím, že to bude lepší a lepší,“ řekla čerstvá olomoucká posila, kterou donedávna trápilo vleklé zranění chodidla.

Na Hané se má někdejší juniorský reprezentant dostat znovu do herní pohody a soudě podle prvního zápasu, to vzal hodně zhurta.

Gól dal hned při prvním kontaktu s míčem. Balon mu přichystal Martin Sladký a on ho rutinérsky uklidil do sítě.

„Gól prvním kontaktem samozřejmě pomůže každému. I manželce jsem říkal, že bych rychlý gól potřeboval. Při posledním angažmá v Bohemians, kdy jsem měl ve druhém utkání velkou šanci proti Příbrami, kterou jsem neproměnil, a pak jsem začal o sobě pochybovat. Jsem rád, že to dopadlo takhle a že dám gólů co nejvíc,“ přiznal Juliš.

Další šanci měl po centru Šimona Falty, ale gólovou hlavičku mu skvělým zákrokem vytáhl gólman Grigar.

„Snažil jsem se to tlačit dolů, jako to vždy dělal David Lafata, ale ještě nejsem tak dobrý jako on,“ culil se Juliš. „Gólman to hezky chytil. Mrzelo mě to hodně, protože jsem mohl dát hned tři góly. Ještě do poločasu totiž Juliš zakončil rychlý kontr po přihrávce Hály.

„Celý první poločas byl snový. Myslím si, že jsme dominovali. Dali jsme tři góly a pak už se spíš dohrávalo,“ usmíval se.

„Já sám jsem se těšil, že si zase zahraju velký fotbal, protože na podzim jsem hrál převážně třetí ligu,“ připomněl, že ve Spartě se v nejvyšší soutěži dostal na hřiště jen na 40 minut.

V Olomouci má mít úplně jinou roli. Fanoušci, spoluhráči, trenér i vedení klubu spoléhají na to, že právě on nahradí nejlepšího střelce podzimu Jakuba Plška.

„Plša tady dal spoustu gólů, ale já nejsem Plšek, jsem Juliš. Je znát, že kluci jsou dlouho pohromadě a já věřím, že dobře zapadnu do jejich mozaiky,“ prohlásil pětadvacetiletý útočník, který ovšem v příštím kole proti Spartě nemůže nastoupit.

„Byl jsem na to připravený. Takhle je to ve Spartě už dlouho nastavené, že její hráči proti ní nehrají. Myslím, že je to dobře, nevím, jak bych se v tom utkání cítil. Další zápas budou muset kluci zvládnout sami,“ řekl Juliš, který aspoň během pauzy bude mít prostor dohnat kondiční manko.

„Dlouho jsem nehrál, když jsem udělal tři sprinty za sebou, tak jsem byl zafučený. Mám teď 14 dnů na to, abych potrénoval a věřím, že v Opavě už to bude lepší,“ podotkl.