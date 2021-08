Už během minulé sezony deklaroval, že v Olomouci neprodlouží smlouvu a zkusí štěstí na trhu jako volný hráč. V sedmadvaceti, po letech na jednom místě, hledal novou výzvu. Toužil po zahraničí, to mu ale nevyšlo. Nakonec zakotvil v Jablonci.

Na severu Čech se rychle zabydlel a ani prosadit se do základní sestavy mu netrvalo nijak dlouho. „Jsem zatím maximálně spokojený. Ať po osobní stránce, tak po fotbalové. S rodinou už bydlíme. Kluci i realizační tým mě dobře přijali. Rychle jsem do sestavy naskočil, odehrál jsem toho docela hodně. Snažím se důvěru splácet a předvádět dobré výkony, abych co nejvíc pomohl týmu,“ říká Houska. „Teď jsme přidali postup do Konferenční ligy, což je skvělý úspěch. Jsem opravdu velice spokojený,“ zopakoval.

Ve dvojzápase se Žilinou, který Jablonec v předkole Konferenční ligy opanoval celkovým skóre 8:1 (5:1 doma a 3:0 venku), odehrál Houska dvakrát celých 90 minut. „Výsledky byly jednoznačné, ale dost to zkresluje. Žilina byla jeden z nejnepříjemnějších soupeřů,“ tvrdí Houska. „Zvládli jsme skvěle první zápas doma, kde jsme opravdu dominovali. Odvetu už jsme si pak pohlídali zkušeně,“ dodal.

V základní skupině se může Jablonec těšit na souboje s nizozemským Alkmaarem, rumunskou Kluží a dánský mužstvem FC Randers. „Přáli jsme si všichni Tottenham nebo AS Řím, tedy ty největší giganty, kteří tam byli. To nevyšlo, ale i tak kvalita soupeřů je vysoká a myslím, že nás čekají super zápasy,“ řekl Houska. „Šance na postup těžko odhadovat, protože jsem moc neviděl, jak ty vylosované týmy hrají. Tottenham nebo Řím jsou asi ještě někde úplně jinde, na druhou stranu i v této soutěži mají všechny týmy kvalitu,“ dodal.

SK Sigma Olomouc - FK Jablonec

Výkop: neděle 29. srpna, 16:00.

Rozhodčí: Berka – Nádvorník, Novák – Machálek (video).

Bilance: 50 13-13-24 51:68.

Předpokládané sestavy:

Olomouc: Macík – Chvátal, Poulolo, Jemelka, Zmrzlý – Breite, González – Matoušek, Daněk, Zifčák – Růsek.

Jablonec: Hanuš – Holík, Kubista, Zelený, Krob – Považanec – Pleštil, Kratochvíl, Houska, Pilař – Čvančara.

Ještě před evropskými zápasy jej čeká duel „doma“ v Olomouci, na známé půdě. „Nepřemýšlel jsem nad tím nějak moc, měl jsem plnou hlavu Žiliny, ale před zápasem to ještě určitě přijde. Hodně se těším. Na krásný stadion i všechny lidi okolo. I když to bude určitě trochu zvláštní,“ připouští záložník.

Na Hanou s novým mužstvem přijíždí pro tři body. „Chceme každý zápas a je jedno, jestli doma nebo venku. Je pravda, že v lize nám teď některé zápasy zbytečně utekly. Několikrát jsme dostali zbytečně první gól a pak jsme soupeře zbytečně dobývali. Tím spíš ale i do Olomouce jedeme vyhrát,“ tvrdí Houska. „Nemá smysl říkat něco jiného. Kdybych řekl, že jedeme pro remízu, tak by to nebyla pravda. A u trenéra Rady by to určitě neprošlo,“ pousmál se.

A propos, jak že se mu zatím pod místy svérázným koučem, který je ligovým rekordmanem v počtu odtrénovaných zápasů, pracuje? „Pro mě je důležité cítit důvěru, což u něj cítím a snažím se to splácet. Mluvil jsem s ním několikrát před tím, než jsem do Jablonce šel. Myslím, že je to férový chlap. Jak jsem už říkal, jsem v Jablonci spokojený,“ dodal Houska.