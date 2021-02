„Když jsem v poločase viděl ponožku prolitou krví a odhrnul štrupnu, tak se mi trošičku zamotala hlava,“ přiznal sedmadvacetiletý středopolař, který přijal několikanásobnou Matějovského omluvu, ovšem podivil se nad tím, že ani po zhlédnutí videa nepřišel trest od rozhodčího. „Bylo to hodně nebezpečné. O kousek vedle a dopadlo to o hodně hůř,“ řekl Houska, který

Jak je možné, že jste s tak ošklivým zraněním dohrál celý poločas?

Asi zafungoval nějaký zápasový adrenalin. Nějakou extrémní bolest jsem necítil. Říkal jsem si, že to mám nakopnuté. Kdybych hned po tom zákroku zvednul štrupnu a podíval se na to, tak bych šel hned dolů. Ale ani jsem se na to nepodíval. Až v šatně v poločase jsem viděl ponožku úplně prolitou krví a to bylo jasné, že to je asi dost špatné. Když jsem to potom odkryl, tak se mi o trošičku zamotala hlava. To jsem hned věděl, že budu muset střídat.

Do přestávky jste si dokonce vzal i penaltu, kterou jste ovšem nedal…

Věděl jsem, že tam něco bolí, že to mám nakopnuté, ale nevěděl jsem, že je to až v takovém stavu. Výkon to podle mě neovlivnilo. Spíš bych naopak řekl, že se mi hrálo docela dobře. I na tu penaltu jsem si věřil. Samozřejmě jsem ji kopl špatně. Určitě se ale nebudu vymlouvat na to, že ji ovlivnilo zranění.

Kontaktoval vás Marek Matějovský?

Dnes (ve středu – pozn. red.) mi ještě psal zprávu. Omluvil se mi určitě dostatečně. Omlouval se i hned na hřišti. Věděl, že to byl blbý a nebezpečný zákrok. Jak ho znám ze hřiště, není žádný zákeřný hráč. I když tedy teď měl dvakrát za sebou takový smolný zákrok. Ale nemyslím si, že by chtěl někomu ublížit schválně. Nešťastně mě trefil a dopadlo to takhle špatně.

Na druhou stranu to mohlo být i horší…

Přesně tak. Když jsem to pak viděl na mobilu na videu, tak jsem si říkal, že to bylo vážně hodně nebezpečné a že jsem měl vlastně štěstí v neštěstí. Trefit to plnou silou o kousek vedle, tak to celé dopadlo o hodně hůř. Takže jestli si z toho brát nějaké pozitivum, tak asi tohle.

O české lize se ví, že je hodně fyzická, soubojová, tvrdá. Ale nezachází to v poslední době přece jen příliš daleko? I v Boleslavi bylo víc nebezpečných situací, navíc bez trestu. Například pád Martina Sladkého na hlavu.

To byla z mého pohledu také jasná penalta a určitě nebezpečná hra. Souhlasím, že česká liga je hodně fyzická. Soubojů je tam až moc, často je to hodně tělo na tělo a pak takové situace vznikají. Je to problém, že se takové zákroky netrestají. Dokážu pochopit, že přímo ze hřiště v rychlosti nejsou některé ani vidět. Že je těžké je těžké to i vůbec rozpoznat. Ale když ve fotbale máme video a rozhodčí ani po jeho zhlédnutí nejsou schopni takovou věc vyhodnotit a potrestat, tak to není dobré.

V lize máte odkopáno řadu sezon. Zhoršuje se v tomto směru situace?

To se mi zase nezdá, že by to byl trend a zhoršovalo se to. Teď je to podle mě spíš jen shoda nešťastných okolností, že se v tak krátké době objevilo více přehnaně tvrdých zákroků, které už byly za hranou. Díky videu je na ně i víc vidět. Jen by se tedy měly trestat.

Obrázky vaší poraněné holeně oblétly prostřednictvím internetu republiku. Jak vypadá vaše noha teď?

Ránu mám sešitou. Když jsem byl v nemocnici, tak mi udělali převaz a zábal. Za dva dny půjdu na kontrolu. Uvidím, jak to bude srůstat. Problém je, že ta rána byla docela hodně hluboká. Nejde jen o to, aby se zahojila trhlina, ale hlavně ta vnitřní část. A především aby se tam nedostala žádná infekce. I proto jsem dostal antibiotika. Věřím, že to bude co nejdřív dobré.

Šance, že nastoupíte v neděli proti Spartě existuje, nebo je to vyloučeno?

Ta naděje, že bych hrál už v neděli je velmi malá. Nevím, co by se muselo stát. Jsem vždycky docela optimista, ale tuším, že na Spartu to nebude. Doktoři říkali, že nějakých deset dvanáct dnů by mi tam stehy určitě měly zůstat. Uvidíme. Třeba se to bude hojit rychleji, ale to uvidíme až na kontrole.