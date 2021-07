Houska avizoval odchod z Olomouce dopředu a nezastíral, že by si rád vyzkoušel zahraniční angažmá. Nakonec bude pokračovat v české lize.

„Po letech v Olomouci jsem hledal novou výzvu. Nabídek jsem měl víc, ať už ze zahraničí nebo z Čech. Co se týká nabídek ze zahraničí, tak tomu vždycky něco chybělo. S Jabloncem jsem byl v kontaktu dlouho. Stál o mě jak trenér tak majitel, což pro mě bylo důležité,“ řekl Houska pro klubový web.

„S panem Radou jsem mluvil několikrát. Udělalo to n mě dojem. Těším se na něj. Co jsem mohl pozorovat jako protihráč, je to impulzivní typ trenéra, který dokáže z hráčů vymáčknout maximum a posunout je dál,“ doplnil.

Houska se v Jablonci vedle české ligy může těšit také na evropské poháry. Ve 3. předkole Evropské ligy se utká s poraženým z dvojice Celtic Glasgow – Midtjylland, která začíná o patro výš v milionářské Lize mistrů. „Bylo by super zahrát si skupinu některé evropské soutěže. To pro mě taky hrálo roli,“ dodal Houska.