První gól obstaral olomoucký dispečer na konci prvního poločasu. Převzal přihrávku od Hály, narazil si s Nešporem a parádně šajtlí poslal míč k tyči Le Giangovy branky.

„Nebylo to úplně nacvičené, ale před zápasem jsem Martinovi říkal, že když budu mít takhle míč, tak půjdu do narážečky. On sliboval, že se opře do obránce a nachystá mi to. A přesně tak to vyšlo,“ usmíval se Houska, který pak pět minut před konce zpečetil své dílo gólem z penalty.

Tu proměnil po vzoru Portugalce Bruna Fernandese z Manchesteru United s poskočením těsně před kopem.

„Naposledy jsem kopal loni na Slavii a nedal, tak jsem musel něco změnit. Pracoval jsem na tom na tréninku, ale kluci nevěřili, že to takhle kopnu i v zápase. Myslím si ale, že když se to provede správně, tak je to pro gólmana hodně nepříjemné. Důležité je načasování a počkání si na pohyb brankáře,“ vysvětlil Houska svou kulišárnu.

Po zápase jej teoreticky mohla mrzet situace ze začátku druhého poločasu, kdy znovu natáhl z dálky a překonaného brankáře Bohemians zachránila tyč. Při dorážce už se nepodařilo rozběhnutému záložníkovi správně zkoordinovat pohyb.

„Byl jsem rozběhnutý skoro ve sprintu a už se to nepovedlo. Mrzet mě to ale nemusí, když jsme vyhráli. I když na druhou stranu je pravda, že takhle blízko jsem asi ještě hattricku nikdy nebyl,“ řekl sedmadvacetiletý fotbalista, který se v lize prosadil dvakrát naposledy před pěti lety na Slavii.

LÁTAL: LONI BYCHOM TAKOVÝ ZÁPAS REMIZOVALI

Houskův vynikající výkon v zápase ocenil i soupeř.

„Byl u většiny akcí Sigmy v rozehrávce a pak se dostával i do zakončení. Rozhodně patřil k nejlepším hráčům zápasu,“ řekl trenér Bohemians Luděk Klusáček.

„Dal dva góly a trefil tyčku. Dnes měl ten zápas, kdy se to všechno k němu odráželo. Byl to jeho zápas,“ dodal záložník Kamil Vacek.

Spokojený byl pochopitelně i domácí kouč Radoslav Látal.

„Chválit jednotlivce moc nechci, byl to týmový výkon. David je ale nepostradatelný hráč. Jsem rád, že tady zůstal, i když mu končí smlouva, protože ho potřebujeme. On a Roman Hubník jsou pro nás velmi důležitý. Jsou to dva opěrné kameny našeho mužstva,“ řekl Látal, který se vrátil na lavičku v ligovém zápase po vynucené karanténě.

Radost mu kromě Houskova výkonu udělala i sebevědomá cesta jeho mužstva za vítězstvím ve druhém poločase.

„Na začátku zápasu jsme byli nervózní. Po chybě Gonzáleze jsme pustili Bohemku do její jediné šance, kterou jsme naštěstí přežili. Hodně nás uklidnil gól před poločasem,“ mínil Látal.

„Ve druhé půli už jsme hráli tak, jak jsme chtěli. Měli jsme dost šancí a nakonec přidali i góly. Důležité ale bylo, jak jsme byli pevní směrem dozadu. V tom nám ohromně pomohl příchod Hubníka. To je rozdíl oproti minulé sezoně, kdy bychom takový zápas remizovali. Teď jsme to bezpečně zvládli,“ dodal olomoucký trenér.