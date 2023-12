Fotbalisté Sigmy Olomouc za sebou mají podzimní část FORTUNA:LIGY. V 18. kolech (zápas s Teplicemi se nehrál) získali 28 bodů a přezimují pátí. Kouč Václav Jílek chtěl bodů třicet, což se nepovedlo, proto je spokojený jen na půl.

SK Sigma Olomouc - FC Viktoria Plzeň (17.12.23), Václav Jílek | Foto: Deník/Jan Pořízek

Jak hodnotíte podzimní část sezony?

Můj vnitřní předpoklad byl, že si chceme sáhnout na třicet bodů. Nedosáhli jsme na ně, ale chybí nám jeden zápas, takže šance tam je. Po úvodu, kdy jsme nebyli tak kvalitní, ale body sbírali, přišla sekvence domácích zápasů včetně poháru, kdy jsme body nebrali. Obrovsky nám chybí dva body se Zlínem, které by zajišťovaly těch třicet bodů. S tím bych byl spokojený. Mužstvo ale ukázalo, že má kvalitu se rvát o šestku. Z posledního utkání bych si odnesl, jak jsme byli schopni se s Plzní konfrontovat. Byl bych rád, abychom si tohle nastavení přenesli i do jara a nebylo to jen proti té top trojce, kde vás to motivuje a vybičuje daleko více. V tuto chvíli je hodnocení pade na pade. Dílčí cíl tam je, držíme se v horní šestce, ale mužstvo i já jsme cílili, abychom byli více v závěsu za třetím místem.

Co vás nejvíce potěšilo?

Těžká otázka vypíchnout jednu věc. Jsem rád, jakým způsobem je mužstvo navázané, jaká je tam součinnost mezi realizákem a hráči. Jsem přesvědčený, že tahle cesta bude gradovat a v průběhu jara půjde výkonnost nahoru. Kluci ukázali, že tomu mají co dát a výsledky můžou být ještě lepší. Strašně bych si přál, abychom přitáhli více diváků. Cítím z mužstva hlad a sílu. Věřím, že to na jaře prokážeme.

Střípky D. Kobylíka: Náš klubový fotbal má glanc. Sigma podzim zvládla

Nepovedlo se vám porazit ani jeden tým z top trojky.

To bych sportovně řekl, že by mě nejvíc potěšilo, ale nepodařilo se to. Je to paradox. Nemyslím si, že bychom herně hráli oproti minulé sezoně s nimi horší zápasy, ale možná jsme tehdy měli větší produktivitu a také štěstí. Je to ale pro nás k zamyšlení, protože v těchto zápasech nám něco chybělo. Asi kvalita, protože si nemyslím, že bychom se jim nevyrovnali v rychlosti a běžeckých datech. Strádali jsme ve finále a v dobrém rozhodování v defenzivě.

Nemáte strach, že by chtěl odejít Martin Pospíšil, jehož vytížení není nikterak velké?

Nemyslím si, že by chtěl odejít. Hodně komunikujeme, zná mé nároky a já zase jeho přednosti i slabiny. Martin už ukázal, že má týmu co dát. Je dobře nastavený a chce se rvát. Máme teď před sebou období, abychom našli cestu, aby se zapracoval co nejvíc. Nic bych v tom nehledal, když jsme ho vyndali ze sestavy, tak to mělo opodstatněný důvod. Každopádně se nemyslím, že by něco vzdával a utíkal.

Nečekáte víc také od Jana Fortelného?

Několikrát jsem s ním mluvil a je si toho sám vědom. Umí zhodnotit svůj výkon. Chtěl bych od něj větší efektivitu, aby z jeho akcí vyplynuly nebezpečné situace pro něj či spoluhráče. V průběhu podzimu jsem čekal, že zamíchá kartami ohledně základní sestavy a produktivity v daleko větší míře.

Příležitost dostal proti Plzni Moses, jak jej vnímáte?

Je to hráč, který má pro český fotbal nestandardní řešení. Nedělají mu problém situace jeden na jednoho, s čímž naopak my jako tým problém máme. Neřešíme je dobře. Moses je typologicky jiný a může tedy být prospěšný. Musíme s ním pracovat, protože ukazuje výborné věci v tréninku. Je to drahokam, který musíme brousit a věřit, že bude tlačit na základní sestavu.

Jílek chce brousit nigerijský diamant a posily do útoku. Tématem i gólmani

Nigerijců tady máte dost, ale zatím se příliš neprosadili.

Je to otázka konkurence, práce, adaptace a zdraví. Máme tady Mosese, Deleho a Muritalu. Moses prokázal ve druhé lize kvalitu, proto jsme ho posunuli do áčka. Muritala měl těžké zdravotní problém, přidalo se do toho trhání zubu, vypadl se svalem… Dele po tom, co v nadstavbě ukázal, že má týmu co dát, tak zastagnoval. Stále jej ale považuji za mladého hráče, který je plnohodnotnou náhradou do středu pole. Je tady konkurence a není to tak, že přivedeme chlapce z Nigérie a hned budou nosní, i když se to třeba někdy povede. Není to však pravidlem.

Teď vás čeká přes Vánoce pauza, jaká bude?

Strašně krátká. Čtvrtého a pátého máme testy, takže to je tuším sedmnáct dní. Je to velmi krátká doba. Já si ale stojím za tím, že by hráči potřebovali na tři týdny vypnout, aby se dostali na deset dní do úplného mentálního klidu a odpočinuli si od stereotypu. Někteří, kteří jsou po rekonvalescenci, nebo se k nám připojili z béčka navíc v nějakém režimu pojedou. Osmého odlétáme na Maltu, z kondičního pohledu to není úplně ideální, ale může nám to otevřít jiné možnosti. Charakter přípravy bude možná trošku jiný, než bývá zvykem.

Počítáte tedy s některými kluky z béčka?

Štěpán Langer i Honza Fiala si o šanci jednoznačně řekli. Posunuli jsme také Mosese a je tu i Jáchym Šíp, který proti Plzni chyběl kvůli nemoci. Jsou to hráči, kteří prokazují výkonnost a bavíme se, jestli s námi poletí všichni, nebo jen někteří. Je výzva, abychom je dostali do sestavy. Jsou v našich plánech pro první soustředění, protože tam bude velký rotace hráčů, takže bude možnost je vidět v zápasech.

Jak je na tom Antonín Růsek?

Tonda absolvoval minulý týden znovu dvoudenní ministáž v Budějovicích, kde jsou specialisté. Plnohodnotná regenerace se nedá udělat dříve než za deset až dvanáct měsíců. Tak to je a nikdo to neurychlí. My bychom chtěli, aby nerv fungoval co nejlépe. Je v plném tréninku, dělá vše s hráči, aby měl co nejvíc fotbalových podnětů. Náš cíl je, aby na Maltu odcestoval s námi a naskakoval do částí zápasů, abychom viděli, jak to bude vypadat.