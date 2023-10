Bývalý hráč Sigmy Olomouc nyní sedící na lavičce ostravského Baníku Pavel Hapal podruhé za sebou vyloupil Andrův stadion. A znovu velice přesvědčivě. Na konci dubna nejprve vyhrál na Hané 4:1, v sobotu pak 3:0. Hodně to jeho týmu ulehčil chybami a vyloučením brankář Matúš Macík. „Měl to těžké. Vždycky se mi tady doma hrálo dobře,“ říkal Hapal.

Atmosféra Sigma - Baník | Video: Michal Muzikant

Minule jste na Andrově stadionu vyhráli 4:1. Hraje se vám zde dobře?

Mně se tady vždycky hrálo dobře, i za mé aktivní kariéry se mi tady dařilo. Ale je to asi shoda okolností, je pravdou, že jsme tady měli v podstatě domácí prostředí, protože síla publika Baníku byla velká. Myslím si, že když hráči vycházeli na rozcvičku, tak je to nabudí a v takové atmosféře se hraje velice dobře. Jestli jsme pak u některých hráčů, jako třeba Tomáš Rigo, který odehrál všechny tři zápasy v týdnu po sobě, očekávali v závěru únavu, tak nic takového nebylo, protože hlava pracovala naplno.

Fanoušků Baníku dorazilo na Andrův stadion kolem tří tisíc. Jak to na vás působí, kdy zaplní celou severní tribunu?

Skvěle. Ta tribuna je v Olomouci stavěná tak, že když se zaplní, přijede publikum, jako má Baník, tak je to úžasné. Navíc přišli i domácí. Zaplněný stadion, atmosféra nádherná, v tom je radost hrát fotbal. A mně se to hodnotí dobře, protože jsem vyhrál. (usmívá se)

Beneš: Na Macíka řvát nebudu, sám ví... Osudová byla moje šance

Jak nyní hodnotíte zápas?

Cenné vítězství, nicméně do obou poločasů jsme nevstoupili podle představ. Sigma byla lepší, nebezpečnější, ale misky vah k nám překlopil první gól a červená karta. To nám pomohlo, od té doby jsme hráli velmi dobře, byli jsme silní na míči, ale vliv mělo to, že nás bylo na hřišti víc. Ve druhém poločase to bylo stejné, potřebovali jsme uklidňující třetí gól, který to pak zlomil. To tak bývá, protože kdyby soupeř dal kontaktní branku, a šance na to měl, ale podržel nás Jirka Letáček, tak bychom to měli složité.

Pocity jsou tedy pozitivní?

Jsem spokojený s vítězstvím. Sice u mě doma, já hráčům Sigmy říkal, že mě to mrzí, ale bojuji za Baník Ostrava, a jsem rád, že jsme to zvládli. Chtěl bych poděkovat i olomouckým fanouškům. Teď jsem to nepostřehl, ale minule vyvolávali moje jméno, nepřišel jsem jim poděkovat, což mě mrzí, tak aspoň touto cestou.

Souhlasíte, že vám pomohl gólman Matúš Macík?

Ono je to složité. Tanko je strašně rychlý, což někteří hráči možná podceňují. Přihrávka za obranu byla ideální, on to vyřešil dobře. Macík si asi myslel, že tam bude dřív, ale při Tankově rychlosti je to těžké. A nebyl to jen Macík, ukázalo se to i v jiných utkáních. Vyloučení je podobná situace. Balon za obranu, klička a došlo k faulu.

Naproti tomu Jiří Letáček vás podržel, což jste zmínil…

Samozřejmě nás držel. Ano, byly tam i chyby u jednoho výběhu a pak mu vypadl balon, ale to si kluci rozeberou. My máme oba gólmany výborné, ať už Markys (Markovič), nebo Lety, doplňují se, je radost se na ně v tréninkovém procesu dívat. Jsou koncentrovaní, soustředění, pracují na sobě a v zápasech jsou odměněni. Tak jako v poháru nás neskutečně podržel Markys, tak teď zase Lety.

Komentář: Sigma měla velkou možnost nalákat lidi. Promarnila ji

Jaký byl vlastně váš herní záměr? Věřil jste, že Tanko dostane prostor k těmto náběhům?

Chtěli jsme hrát podobně jako Sigma. Nahoře, presovat, oba útočníci Kubala s Tankem to měli podporovat, což se nám dařilo a po vyloučení to bylo ještě lepší, prostoru bylo více. Jen mě mrzí, že závěr jsme mohli dohrát klidněji, byly tam některé hloupé ztráty. Myslím si, že jsme kombinační mužstvo silné na míči. Některé ztráty byly přitom jednoduché.