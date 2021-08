Jak se vám to povedlo, že za 45 minut dáte dva góly a ještě třetí připravíte?

To kdybych věděl (směje se). Asi to byla trochu shoda náhod. Ale jsem rád, že jsem pomohl týmu a že jsme si došli pro jednoznačné vítězství 4:0.

Jak jste viděl své trefy?

U prvního gólu jsem tušil, že jde protihráč do skluzu a že by se to ke mně mohlo odrazit. Pak už jsem byl úplně sám a měl spoustu času. Věděl jsem, že se gólman bude chtít co nejvíc roztáhnout, tak jsem mu to dal mezi nohy. U druhého gólu mi to výborně sklepl David Vaněček a já viděl Holíka, jak tam splašeně běží, takže jsem věděl, že když to zaseknu, tak mě nemá. Pak už to bylo jen o tom trefit bránu, což se povedlo.

Byl to váš nejlepší zápas v lize?

Z pohledu dvou gólů a ještě asistence, nebo tedy, že gól padl po mojí střele, to byl určitě nejlepší zápas. To se mi nikdy nepovedlo. Je to vážně dobrý pocit. Jablonec byl v prvním poločase nebezpečný. Neříkám, že to bylo mnou, ale do druhé půle jsme nastoupili dobře a pak už jsme je převálcovali. Neměli už nic a byla jen otázka, kolik to skončí.

Vypadalo to, že jste si to hodně užíval, hecoval jste diváky. Byla to absolutní pohoda?

Diváci přišli v hojném počtu, i když předpověď slibovala, že bude pršet. Nakonec bylo krásné počasí, i příjemné na fotbal. Myslím, že pak už jsme si to užívali všichni – já, kluci i fanoušci. Bylo to povedené.

Nebylo vám trochu nakonec líto Davida Housky?

V zápase to člověk zase tolik nevnímá. Pro Sigmu něco odvedl, ale to, že odešel, to je prostě fotbal. Asi se mu dnes neodjíždělo lehko. My jsme ale rádi za tři body .

Jak vám sedí role žolíka? Už se vám podařilo týmu pomoct ve Zlíně.

Žádný hráč, který nehraje od začátku, by neměl být spokojený. Snažím se na to nemyslet, být připravený a ukázat, že příště můžu hrát od začátku. Dneska se to se vším všudy povedlo.

Už teď máte 4 góly a jednu asistenci, což je vaše neproduktivnější sezona? Čím to je? Zkušenostmi?

Nevím, jestli je to věkem. Je pravda, že se to ke mně odráží a s věkem a zkušenostmi se mi daří najít správné řešení. Doufám, že to vydrží. Musím to zaklepat.

Jste rád, že jste zakotvil na jedné pozici a už se s vámi v sestavě tolik nešibuje?

Trenér mě nejčastěji staví na křídlo a cítím se tam dobře. Jsem schopný hrát i na místě obránce, ale z pohledu je výhodnější hrát na jednom postu. Člověk si tam může víc zvyknout a potom prostě hraje líp. Myslím, že to je i trochu vidět.

Co je jinak oproti minulé sezoně, kdy jste se jako tým na góly neskutečně nadřeli, a teď máte normu tři vstřelené góly na zápas.

Snadno se to asi říct nedá. Osa hráčů je v podstatě stejná. Možná máme celkově útočnější pojetí. Chceme více napadat, získávat míče víc vepředu. Když se to pak podaří na soupeřově polovině, tak je i větší pravděpodobnost, že dáte gól, než když čekáte v bloku sedmdesát metrů od soupeřovy branky. V tom vidím rozdíl, že jsme aktivní nahoře a tam po zisku míče jsme nebezpeční.

Po takové sérii asi máte i vyšší sebevědomí, že?

Jde o to, že se dostáváme do více šancí. Že nemáme třeba jen jednu za zápas. Ve chvíli, kdy vedete dva nebo tři nula a diváci vás ženou, tak se hraje samozřejmě úplně jinak. Jen nesmíme polevit, dál si šance vytvářet a proměňovat.

Jak hodnotíte celkově vstup do sezony?

Myslím, že je to celkem dobré. Jediné, co nás trochu sráželo, že jsme dostávali dost laciných gólů. Nebylo to, že by nás někdo vykombinoval a přehrál. Dneska jsme ale udrželi první nulu. Od toho se musíme odrazit. Pokračovat dál a držet se nahoře.