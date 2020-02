„Hlavně způsob, jakým jsme prohráli, je pro nás velké zklamání. Chtěli jsme na dvě výhry navázat a tady bodovat. Mrzí nás to,“ říkal po utkání záložník Martin Hála, který byl v prvním poločase hned u několika nebezpečných situací před brankou Opavy.

Především ve druhém poločase jste vyvinuli na domácí velký tlak. Jste hodně zklamaní, že odjíždíte bez bodu?

Hodně nás to mrzí. Chtěli jsme navázat na dvě výhry a bodovat tady. Bohužel jsme udělali chybu, to se ale stane. Ve druhém poločase se Opava nedostala k naší bráně. Bylo to jenom o nás. Měli jsme dát nějaký gól. Šancí i závarů bylo celkem dost. Vždycky ale kousek chyběl. Věřím, že kdybychom dali na 2:2, tak jsme je zašlapali.

Klíč je tedy třeba hledat hlavně v prvním poločase, kdy jste za stavu 0:0 neproměnili několik šancí?

Když šance nedáte, tak jako my, tak se pak taky může stát, že dostane gól z první střely, což se přesně stalo nám. Když někdo udělá chybu vzadu, tak je to stejné, jako když nedám gól třeba já. Jen vzadu je víc vidět.

Co jste měli udělat lépe?

To těžko říct hned takhle po zápase. Asi prostě jen dát gól. Možná nám chybělo jen trochu víc štěstí. Těch možností tam bylo opravdu dost. Když ale zaleze deset hráčů do vápna a jsou tam borci, co mají jen dva metry a odkopávají balony, tak je to těžké. My asi nemáme takový výškový průměr, abychom tam poslali dvacet centrů a dali z toho pět gólů. Měli jsem prostě rozhodnout dřív a nečekat, až budeme prohrávat 2:0.

Byl tam taky neuznaný gól Chytila kvůli ofsajdu. Viděl jste tu situaci?

Vůbec. I kdyby, tak bych k tomu těžko mohl říct, od toho je na hřišti rozhodčí.

Dát ale kontaktní gól o něco dřív by vám asi pomohlo, že?

To určitě. Kdybychom ten gól dali dřív, tak jsme je zmáčkli nejspíš ještě víc. Škoda, že nám to tak trvalo.

Hodně se mluvilo o tom, že trenér Balcárek je z Olomouce a že váš tým dobře zná. Bylo to na hřišti cítit?

Nemyslím si, že by to na hřišti bylo nějak vidět. Dnes to bylo prostě hlavně o nás.